«Зимородок» юлдузи Афра Сарачоглу имижини ўзгартиришга қарор қилди

·15.2K·Маданият
«Зимородок» юлдузи Афра Сарачоглу имижини ўзгартиришга қарор қилди
Қисқача

Туркиялик актриса Афра Сарачоглу янги соч ранги ва қизил лабларга урғу берилган макияж билан кўриниш берди. 27 ёшли юлдуз сторисида сариқ сочлари акс этган селфисини жойлаштириб, «Ҳа, бу оч рангли сочлар», деб ёзди. Мухлислар унинг янги имижини юқори баҳолаб, соч ранги актрисага ярашганини таъкидлади.

«Зимородок» сериалидан машҳур бўлган туркиялик актриса имижида ўзгариш қилишга қарор қилди. Афра Сарачоглу ижтимоий тармоқларда янги соч ранги билан кўриниш берди.

27 ёшли актриса сторисида сариқ сочлари ва қизил лабларга урғу берилган макияж билан селфи жойлаштирди. Суратларга Сарачоглу: «Ҳа, бу оч рангли сочлар», деб ёзиб қолдирган.
«Зимородок» юлдузи Афра Сарачоглу имижини ўзгартиришга қарор қилди
Туркиялик юлдузнинг мухлислари унинг бу имиж ўзгаришини юқори баҳолаб, танланган соч рангига ижобий муносабат билдирди: «Соч ранги жуда чиройли», «Унга сариқ сочлар жуда ярашибди», «У ҳар қандай соч ранги билан ажойиб кўринади», «Энди у малла сочли бўлди ва бу унга аниқ ярашади», «Менга бундай ўзгаришлар аниқ ёқди».
«Зимородок» юлдузи Афра Сарачоглу имижини ўзгартиришга қарор қилди
Эслатиб ўтамиз, яқинда «Зимородок» машҳур сериали ёпилиши ҳақидаги миш-мишлар тасдиқланди, бир неча йиллик ишдан сўнг лойиҳа ўз якунланганини эълон қилди. Сериалнинг уч мавсумида ҳам Афра Сарачоглу Мерт Рамазон Демир билан бирга бош ролни ижро этди.

Айтганча, ижтимоий тармоқларда Афра Сарачоглу ва Мерт Рамазон Демир учрашаётгани ҳақидаги миш-мишлар тарқалган эди. Юлдузлар кўп марта бирга, жумладан, таътил пайтида ҳам кўрилган. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, уларнинг муносабатлари якунига етган. Эҳтимол, актрисанинг имижидаги ўзгаришлар шу билан боғлиқдир.
Афра СарачоглуЗимородок СериалиСоч ЎзгаришиТуркиялик ЮлдузИжтимоий ТармоқларМерт Рамазон Демир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Бугун, 13:33Liil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиLiil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиБугун, 12:47Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Бугун, 10:24 Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео) Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 23:22Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Кеча, 21:46"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)Кеча, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!