Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди!

·773·Маданият
Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди!
Аудио версияси

Ҳиндистон кино саноатининг таниқли ҳинд актрисаси Шри Девининг катта қизи актриса Жанви Капур иштирок этган янги фильм премьераси кутилмаган ва хавфли вазият билан эсда қолди.

Тадбир давомида у ёнида машҳур актёр Рам Чаран ўтирган пайтда, мухлислардан бири саҳнага яқинлашиб, ҳаяжон ва тартибсизликка сабаб бўлган қаттиқ ҳаракатни амалга оширган.

Агар актёр қўриқчилари тезкорлик билан аралашмаганида, вазият янада оғирлашиши мумкин эди. Тезкор хавфсизлик ходимлари мухлисни дарҳол саҳнадан олиб чиқиб кетган.

Бу ҳолатни кўрган Жанви Капур эса кутилмаган вазиятдан анча ҳайратга тушгани ва қўрқиб кетгани айтилмоқда. Тадбир қисқа муддатга тўхтаб қолган.

Воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, машҳурлар иштирокидаги тадбирларда хавфсизлик масаласи яна бир бор долзарб мавзуга айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лил Хуррамовнинг “севги қиссаси” кутилмаганда якун топдиБугун, 07:31Манзура нега кеч турмуш қурганини маълум қилдиКеча, 13:51Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!Кеча, 11:12Улуғбек Раҳматуллаевдан кутилмаган жавоб: бахт нимада? (видео)Кеча, 10:59Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиКеча, 10:23Ҳанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушдиКеча, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди! – Zamin.uz, 03.06.2026