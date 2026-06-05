Наманганда тўпланган минглаб мухлислар Юлдуз Усмоновани ҳайратда қолдирди (видео)
Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонованинг Наманганга ташрифи кутилганидан ҳам каттароқ шов-шувга сабаб бўлди.
Хонандани кутиб олиш учун кўплаб мухлислар унинг автомобили ўтадиган йўлларда олдиндан йиғилиб туришди. Юлдуз Усмонованинг машинаси кўринган заҳоти оломон орасида ҳайқириқлар, қарсаклар ва қувончли шовқинлар янгради.
Хонанда эса мухлисларига бефарқ қолмади — у автомобил ойнасини тушириб, қўл силкитган ҳолда барчага самимий салом йўллади. Бу эса йиғилганларнинг кайфиятини янада кўтарди.
Концерт бошланишида эса томошабинлар сони барчани ҳайратда қолдирди. Шунчалик кўп одам йиғилгандики, ҳатто хонанданинг ўзи ҳам бу даражадаги эътибор ва меҳрдан ҳайратланиб, қувончини яшира олмади.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар томонидан илиқ фикрлар ва ҳайрат билан қарши олинмоқда.
…