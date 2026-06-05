Наманганда тўпланган минглаб мухлислар Юлдуз Усмоновани ҳайратда қолдирди (видео)

·221·Маданият
Наманганда тўпланган минглаб мухлислар Юлдуз Усмоновани ҳайратда қолдирди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонованинг Наманганга ташрифи кутилганидан ҳам каттароқ шов-шувга сабаб бўлди.

Хонандани кутиб олиш учун кўплаб мухлислар унинг автомобили ўтадиган йўлларда олдиндан йиғилиб туришди. Юлдуз Усмонованинг машинаси кўринган заҳоти оломон орасида ҳайқириқлар, қарсаклар ва қувончли шовқинлар янгради.

Хонанда эса мухлисларига бефарқ қолмади — у автомобил ойнасини тушириб, қўл силкитган ҳолда барчага самимий салом йўллади. Бу эса йиғилганларнинг кайфиятини янада кўтарди.

Концерт бошланишида эса томошабинлар сони барчани ҳайратда қолдирди. Шунчалик кўп одам йиғилгандики, ҳатто хонанданинг ўзи ҳам бу даражадаги эътибор ва меҳрдан ҳайратланиб, қувончини яшира олмади.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар томонидан илиқ фикрлар ва ҳайрат билан қарши олинмоқда.

Юлдуз УсмоноваНаманганЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси саҳнада микрофонни тескари ушлаб қўшиқ куйлагани барчани ажаблантирди“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси саҳнада микрофонни тескари ушлаб қўшиқ куйлагани барчани ажаблантирдиКеча, 12:19Юлдуз Усмонованинг концертида кутилмаган ҳолат юз бердиЮлдуз Усмонованинг концертида кутилмаган ҳолат юз бердиКеча, 11:01Миршакар Файзуллоев “Шуҳрат” медалини олган илк стендап-комик бўлдиМиршакар Файзуллоев “Шуҳрат” медалини олган илк стендап-комик бўлдиКеча, 10:35Райҳоннинг мухлислар томонидан кутилаётган “No stress” қўшиғи барча платформаларда тақдим этилдиРайҳоннинг мухлислар томонидан кутилаётган “No stress” қўшиғи барча платформаларда тақдим этилдиКеча, 08:41Зиёда ўзининг “Ёмоней” номли ажойиб таронасини премьера қилди!Зиёда ўзининг “Ёмоней” номли ажойиб таронасини премьера қилди!Кеча, 08:29“77 минг ишлаб қўйдим”: Жаҳонгир Отажоновдан янги бизнес“77 минг ишлаб қўйдим”: Жаҳонгир Отажоновдан янги бизнесКеча, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Наманганда тўпланган минглаб мухлислар Юлдуз Усмоновани ҳайратда қолдирди (видео) – Zamin.uz, 05.06.2026