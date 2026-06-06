Мафтуна Холмуродовадан Ўзбекистон футболчиларига бағишланган янги ҳит! (видео)
Хонанда Мафтуна Холмуродова 4 июн куни мухлисларини яна бир янги ижодий лойиҳа билан хурсанд қилди. Санъаткор томонидан тақдим этилган “Го Гол” номли янги тарона кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди.
Маълум бўлишича, ушбу қўшиқ бевосита Ўзбекистон футболи ва футболчиларга бағишланган бўлиб, унда спорт руҳияти, ғалаба иштиёқи ва жамоавий бирлик ғоялари акс эттирилган. Тарона орқали санъаткор футбол майдонидаги ҳаяжон ва мухлислар қувончини мусиқий оҳангда ифодалашга ҳаракат қилган.
Қўшиқ YouTube платформасига жойлаштирилиши билан қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотди. Орадан бир кун ўтиб, клип 10 мингга яқин томоша йиғиб, тезда оммалашишни бошлади.
Ижтимоий тармоқларда мухлислар янги таронани илиқ кутиб олиб, унинг оҳанги ва замонавий услубини юқори баҳоламоқда. Кўплаб кузатувчилар “Го Гол” футбол руҳини жуда яхши етказиб берганини таъкидлашмоқда.
…