Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?

·64·Маданият
Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?

Тайлор Свифт ва Тревис Келси атрофида янги миш-мишлар тарқалмоқда. Хабарларга кўра, машҳур жуфтлик ўз тўй маросимини Madison Square Garden аренасида ўтказишни режалаштирмоқда.

Маълумотларга қараганда, Нью-Йоркдаги ушбу машҳур арена 29 июн — 6 июль оралиғида бўш турибди. Айнан шу давр тўй учун танланган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Бу эса мухлислар орасида катта қизиқиш ва муҳокамаларга сабаб бўлди.

Эслатиб ўтамиз, Тейлор ва Тревис ўз муносабатларини 2023 йилда расман тасдиқлаган эди. Шундан бери улар тез-тез омма эътиборида бўлиб, ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинаётган жуфтликлардан бирига айланган.

Агар ушбу миш-мишлар рост бўлса, бу тўй шунчаки оддий маросим эмас, балки ҳақиқий шоуга айланиши мумкин. Чунки Madison Square Garden каби улкан аренада ўтказиладиган тўй миллионлаб мухлислар эътиборини тортиши аниқ.

Ҳозирча жуфтлик ёки уларнинг вакиллари томонидан расмий баёнот берилмаган. Шунга қарамай, мухлислар аллақачон бу эҳтимолий тўйни “йил воқеаси” сифатида кутишни бошлаган.

Тейлор СвифтТрэвис КелсиМэдисон-сквер-гарденНью-Йорк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Бугун, 15:27«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)Бугун, 15:10Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиШаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиБугун, 07:27Гулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиГулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиБугун, 07:11Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириЮлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириБугун, 19:26“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотираси“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотирасиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)