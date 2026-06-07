«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
«Вир ва Зара» фильмдаги кўпчилик томошабинларнинг севимли қаҳрамони Зара яъни Прити Зинта шахсий ҳаёти билан яна мухлислар эътиборига тушди. У турмуш ўртоғи Жин Гуденоу билан бирга кўриниш бериб, ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Мазкур қаҳрамон образи орқали танилган актриса доимо мухлислар томонидан севиб кузатилади. Унинг шахсий ҳаётига оид ҳар бир янгилик интернет фойдаланувчилари ўртасида тез тарқалади.
Сўнгги пайдо бўлган суратлар ва маълумотларга кўра, Зара турмуш ўртоғи билан бирга омма олдида кўриниш берган. Бу ҳолат мухлислар орасида турли фикр ва муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
«Вир ва Зара» фильми орқали машҳурликка эришган актриса ҳозирда ҳам ўз мухлислари томонидан катта қизиқиш билан кузатиб борилмоқда.
…