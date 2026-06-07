«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)

·158·Маданият
«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)

«Вир ва Зара» фильмдаги кўпчилик томошабинларнинг севимли қаҳрамони Зара яъни Прити Зинта шахсий ҳаёти билан яна мухлислар эътиборига тушди. У турмуш ўртоғи Жин Гуденоу билан бирга кўриниш бериб, ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Мазкур қаҳрамон образи орқали танилган актриса доимо мухлислар томонидан севиб кузатилади. Унинг шахсий ҳаётига оид ҳар бир янгилик интернет фойдаланувчилари ўртасида тез тарқалади.

Сўнгги пайдо бўлган суратлар ва маълумотларга кўра, Зара турмуш ўртоғи билан бирга омма олдида кўриниш берган. Бу ҳолат мухлислар орасида турли фикр ва муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

«Вир ва Зара» фильми орқали машҳурликка эришган актриса ҳозирда ҳам ўз мухлислари томонидан катта қизиқиш билан кузатиб борилмоқда.

ЗараПрити ЗинтаЖин ГуденоуВир ва Зара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Бугун, 15:27Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Бугун, 13:02Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиШаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиБугун, 07:27Гулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиГулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиБугун, 07:11Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириЮлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бириБугун, 19:26“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотираси“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотирасиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)