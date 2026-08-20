Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!

·3·Маданият
Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!
Қисқача

Ситора Фармонова туғилган кунида уни дунёга келтирган ота-онасига миннатдорлик билдирди. Актриса ижтимоий тармоқдаги саҳифасида онаси ва отасига меҳр-муҳаббати, ғамхўрлиги ҳамда қўллаб-қувватлаши учун раҳмат айтди. У ота-онаси унга нафақат ҳаёт, балки дунёни кўриш, севиш, орзу қилиш, хато қилиш ва хатолардан кейин кучлироқ бўлиш имконини берганини ёзди. Унинг самимий мурожаати мухлислар эътиборини тортди.

Бугун актриса Ситора Фармонова учун алоҳида кун. Туғилган кунини нишонлаётган санъаткор бу сафар табриклардан кўра, уни дунёга келтирган инсонларга миннатдорлик билдиришни афзал кўрди.

Актриса ижтимоий тармоқдаги саҳифасида туғилган куни муносабати билан самимий фикрларини улашди. У энг аввало ота-онасига мурожаат қилди.

"Онажон ва дадажон, ҳаётим учун раҳмат".

Фармонова ота-онасининг меҳр-муҳаббати, ғамхўрлиги ва қўллаб-қувватлаши учун миннатдор эканини таъкидлади. Актрисанинг ёзишича, йиллар ўтган сари инсон ҳаётнинг нақадар бебаҳо неъмат эканини янада чуқурроқ тушунар экан.

Ситора Фармонова ота-онаси унга нафақат ҳаёт, балки дунёни кўриш, севиш, орзу қилиш, хато қилиш ва хатолардан кейин кучлироқ бўлиш имконини берганини ёзди.

Унинг туғилган кунидаги самимий мурожаати мухлислар эътиборини тортди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео) Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 23:22Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Кеча, 21:46"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)Кеча, 18:51Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиҲилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиКеча, 18:33Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиҚаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиКеча, 15:05Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)18.08, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!