Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!
Ситора Фармонова туғилган кунида уни дунёга келтирган ота-онасига миннатдорлик билдирди. Актриса ижтимоий тармоқдаги саҳифасида онаси ва отасига меҳр-муҳаббати, ғамхўрлиги ҳамда қўллаб-қувватлаши учун раҳмат айтди. У ота-онаси унга нафақат ҳаёт, балки дунёни кўриш, севиш, орзу қилиш, хато қилиш ва хатолардан кейин кучлироқ бўлиш имконини берганини ёзди. Унинг самимий мурожаати мухлислар эътиборини тортди.
Бугун актриса Ситора Фармонова учун алоҳида кун. Туғилган кунини нишонлаётган санъаткор бу сафар табриклардан кўра, уни дунёга келтирган инсонларга миннатдорлик билдиришни афзал кўрди.
Актриса ижтимоий тармоқдаги саҳифасида туғилган куни муносабати билан самимий фикрларини улашди. У энг аввало ота-онасига мурожаат қилди.
"Онажон ва дадажон, ҳаётим учун раҳмат".
Фармонова ота-онасининг меҳр-муҳаббати, ғамхўрлиги ва қўллаб-қувватлаши учун миннатдор эканини таъкидлади. Актрисанинг ёзишича, йиллар ўтган сари инсон ҳаётнинг нақадар бебаҳо неъмат эканини янада чуқурроқ тушунар экан.
Ситора Фармонова ота-онаси унга нафақат ҳаёт, балки дунёни кўриш, севиш, орзу қилиш, хато қилиш ва хатолардан кейин кучлироқ бўлиш имконини берганини ёзди.
Унинг туғилган кунидаги самимий мурожаати мухлислар эътиборини тортди.
…