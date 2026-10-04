Apple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керак
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АТ&Т тармоғидан фойдаланувчи баъзи iPhone 18 Pro Max эгалари смартфонлари алоқани бутунлай йўқотаётганини аниқлади.
- Ушбу носозликни дастурий янгиланишлар ёрдамида тузатиб бўлмайди ва қурилмани алмаштириш талаб этилади.
- Apple компанияси iOS 27.0.1 янгиланишини ва АТ&Т учун махсус созламалар пакетини чиқарди, аммо носозликнинг аниқ сабаблари ҳозирча сир бўлиб қолмоқда.
Apple компанияси АҚШнинг АТ&Т уяли алоқа тармоғидан фойдаланувчи баъзи iPhone 18 Pro Max эгалари учун жиддий муаммо юзага келганини тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур носозлик оқибатида смартфонлар алоқани бутунлай йўқотмоқда ва уни оддий дастурий янгиланишлар ёрдамида тиклаб бўлмайди. Бу эса минглаб фойдаланувчилар учун кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, агар қурилма ушбу хатоликка аллақачон учраган бўлса, уни тўғридан-тўғри алмаштириш талаб этилади. Дастурий таъминотни қайта ўрнатиш ёки бошқа усуллар бу вазиятда ёрдам бермайди. Жабрланган фойдаланувчиларга расмий хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилиш тавсия этилмоқда.
Профилактика чоралари ва янгиланишларГарчи шикастланган қурилмаларни қутқариб қолиш имкони бўлмаса-да, Apple муаммонинг бошқа фойдаланувчиларга тарқалишининг олдини олишга ҳаракат қилмоқда. Шу мақсадда компания махсус iOS 27.0.1 операцион тизими янгиланиши ҳамда АТ&Т оператори учун махсус созламалар пакетини чиқарди.
Компания тавсиясига кўра, барча iPhone 18 Pro Max эгалари зудлик билан «Созламалар» → «Асосий» → «Дастурий таъминотни янгилаш» бўлими орқали iOS 27.0.1 версиясини ўрнатиб олишлари зарур. Оператор созламалари эса АТ&Т абонентларига икки ҳафта ичида автоматик тарзда келиб тушади. Уни қўлда текшириш ҳам мумкин.
Муаммонинг сабаблари сир сақланмоқдаҲозирча Apple ушбу носозликнинг аниқ келиб чиқиш сабабларини ошкор этгани йўқ. Таъкидланишича, мазкур ҳолат фақатгина Қўшма Штатлардаги АТ&Т тармоғидаги iPhone 18 Pro Max моделларида кузатилмоқда. Бошқа уяли алоқа операторлари ва iPhone'нинг бошқа моделлари бу муаммодан зарар кўрмаган.
Мутахассислар қурилмалардаги аппарат фарқларига эътибор қаратишмоқда. Хусусан, АҚШ учун чиқарилган iPhone 18 Pro Max моделлари Qualcomm Snapdragon X80 модемидан фойдаланади. Шу билан бирга, бошқа мамлакатлар учун мўлжалланган версиялар Apple томонидан ишлаб чиқарилган махсус C2 модемига эга. Бироқ бу фарқлар АТ&Т тармоғидаги носозликка сабаб бўлганми ёки йўқми, ҳозирча аниқ эмас.
Изоҳлар 0
…