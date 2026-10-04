Apple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керак

·3·Техно
Apple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керак
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АТ&Т тармоғидан фойдаланувчи баъзи iPhone 18 Pro Max эгалари смартфонлари алоқани бутунлай йўқотаётганини аниқлади.
  • Ушбу носозликни дастурий янгиланишлар ёрдамида тузатиб бўлмайди ва қурилмани алмаштириш талаб этилади.
  • Apple компанияси iOS 27.0.1 янгиланишини ва АТ&Т учун махсус созламалар пакетини чиқарди, аммо носозликнинг аниқ сабаблари ҳозирча сир бўлиб қолмоқда.

Apple компанияси АҚШнинг АТ&Т уяли алоқа тармоғидан фойдаланувчи баъзи iPhone 18 Pro Max эгалари учун жиддий муаммо юзага келганини тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур носозлик оқибатида смартфонлар алоқани бутунлай йўқотмоқда ва уни оддий дастурий янгиланишлар ёрдамида тиклаб бўлмайди. Бу эса минглаб фойдаланувчилар учун кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, агар қурилма ушбу хатоликка аллақачон учраган бўлса, уни тўғридан-тўғри алмаштириш талаб этилади. Дастурий таъминотни қайта ўрнатиш ёки бошқа усуллар бу вазиятда ёрдам бермайди. Жабрланган фойдаланувчиларга расмий хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилиш тавсия этилмоқда.

Профилактика чоралари ва янгиланишлар

Гарчи шикастланган қурилмаларни қутқариб қолиш имкони бўлмаса-да, Apple муаммонинг бошқа фойдаланувчиларга тарқалишининг олдини олишга ҳаракат қилмоқда. Шу мақсадда компания махсус iOS 27.0.1 операцион тизими янгиланиши ҳамда АТ&Т оператори учун махсус созламалар пакетини чиқарди.

Компания тавсиясига кўра, барча iPhone 18 Pro Max эгалари зудлик билан «Созламалар» → «Асосий» → «Дастурий таъминотни янгилаш» бўлими орқали iOS 27.0.1 версиясини ўрнатиб олишлари зарур. Оператор созламалари эса АТ&Т абонентларига икки ҳафта ичида автоматик тарзда келиб тушади. Уни қўлда текшириш ҳам мумкин.

Муаммонинг сабаблари сир сақланмоқда

Ҳозирча Apple ушбу носозликнинг аниқ келиб чиқиш сабабларини ошкор этгани йўқ. Таъкидланишича, мазкур ҳолат фақатгина Қўшма Штатлардаги АТ&Т тармоғидаги iPhone 18 Pro Max моделларида кузатилмоқда. Бошқа уяли алоқа операторлари ва iPhone'нинг бошқа моделлари бу муаммодан зарар кўрмаган.

Мутахассислар қурилмалардаги аппарат фарқларига эътибор қаратишмоқда. Хусусан, АҚШ учун чиқарилган iPhone 18 Pro Max моделлари Qualcomm Snapdragon X80 модемидан фойдаланади. Шу билан бирга, бошқа мамлакатлар учун мўлжалланган версиялар Apple томонидан ишлаб чиқарилган махсус C2 модемига эга. Бироқ бу фарқлар АТ&Т тармоғидаги носозликка сабаб бўлганми ёки йўқми, ҳозирча аниқ эмас.

AppleiPhone 18 Pro MaxАТ&ТСмартфонiOS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келдиАйрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келдиКеча 18:27iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера20 сентябр 22:53iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқдаiPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқда29 сентябр 14:24АҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқдаАҚШнинг йирик алоқа операторлари сунъий йўлдош технологияларини бирлаштирмоқда2 октябр 17:22iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариБугун 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...