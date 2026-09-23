Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!

·62·Спорт
Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди, эндиликда миллий гроссмейстерлар ва ёш иқтидорларга халқаро турнирлардаги ғалабалари учун бериладиган бир марталик пул мукофотлари миқдори каррасига оширилди.
  • Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ва Паралимпиада сида катталар ўртасида олтин медални қўлга киритган шахматчига нақд 200 минг АҚШ доллари тўланади, бу илгари берилган мукофотдан деярли уч баробар юқоридир.

Ўзбекистон шахмат спорти тарихида ақл бовар қилмас молиявий инқилоб юз берди: давлат раҳбари томонидан қабул қилинган янги тарихий қарор (ПҚ–346-сон, 21.09.2026 й.) билан миллий гроссмейстерлар ва ёш иқтидорларга нуфузли халқаро турнирлардаги ғалабалари учун бериладиган бир марталик пул мукофотлари миқдори каррасига оширилди. Эндиликда миллий валютадаги базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ) тизимидан тўғридан-тўғри АҚШ долларидаги мустаҳкам тўловларга ўтилди.

Ҳужжатга кўра, Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ва Паралимпиадасида катталар ўртасида олтин медални қўлга киритган шахматчига нақд 200 минг АҚШ доллари тўланади — бу илгариги 880 миллион сўмлик (БҲМнинг 2 минг баравари) чекловдан деярли уч баробар юқоридир. Кумуш медаль эгаларига 100 минг доллар, бронза соҳибларига эса 50 минг доллар кафолатланди. Шунингдек, ёшлар ўртасидаги Олимпиада қаҳрамонлари 5 мингдан 20 минг долларгача рағбатлантирилади. Бундан ташқари, ФИДЕ таснифидаги жаҳон ва Осиё чемпионатлари шоҳсупасига кўтарилганлар учун ҳам мукофотлар каррасига оширилиб, «Халқаро гроссмейстер» унвонига эришган шахматчига бир йўла 5 минг АҚШ доллари берилиши қатъий белгилаб қўйилди.

Хўш, Самарқандда 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси кечаётган айни кунларда қабул қилинган ушбу қарор спортчиларимизга қандай руҳий туртки беради, янги тизим Ўзбекистоннинг жаҳон шахматидаги етакчилигини қандай мустаҳкамлайди ва бу миллий спорт тизимига қандай янги нафас олиб киради?

«200 минг долларлик олтин, валютавий ҳисоб-китоб ва гроссмейстерлик бонуси»: Қарорнинг 5 та асосий нуқтаси

Президентнинг ПҚ–346-сонли қарори билан жорий этилган энг катта ўзгаришлар:

  • Олимпиада чемпионларига рекорд сумма: Катталар ўртасида Олимпиада олтини учун бериладиган мукофот 200 минг АҚШ доллари этиб белгиланди (илгари 880 млн сўм эди);

  • БҲМдан АҚШ долларига ўтилди: Эндиликда барча нуфузли халқаро шахмат совринлари инфляция таъсиридан ҳимояланган ҳолда АҚШ доллари эквивалентида тўланади;

  • Ёшлар ва паралимпиячилар тенглиги: Ёшлар Олимпиадасида олтин олганларга 20 минг, кумушга 10 минг, бронзага 5 минг доллар мукофот пули ажратилади;

  • Жаҳон ва Осиё чемпионатларининг каррасига ўсиши: ФИДЕ жаҳон чемпионатлари ғолибларига 15 минг долларгача, Осиё чемпионатларида эса 10 минг долларгача мукофот берилади;

  • Гроссмейстерларга алоҳида 5 минг доллар: Нуфузли «Халқаро гроссмейстер» унвонини қўлга киритган ҳар бир шахматчи давлат томонидан бир марталик 5 минг доллар (илгариги 44 млн сўм ўрнига) билан мукофотланади.

Ўзбекистон шахматчилари учун янги мукофотлар тизими: Эски ва янги ставкалар таққоси

Қарорга мувофиқ халқаро ареналардаги ютуқлар учун белгиланган тўловлар жадвали:

Мусобақа ва ютуқ тоифаси

Илгари амалда бўлган мукофот

ПҚ–346 қарори билан белгиланган янги миқдор

Олимпиада/Паралимпиада (Катталар) — Олтин

БҲМнинг 2 000 баравари (~880 млн сўм)

200 000 АҚШ доллари

Олимпиада/Паралимпиада (Катталар) — Кумуш

БҲМнинг 1 000 баравари (~440 млн сўм)

100 000 АҚШ доллари

Олимпиада/Паралимпиада (Катталар) — Бронза

БҲМнинг 500 баравари (~220 млн сўм)

50 000 АҚШ доллари

Олимпиада/Паралимпиада (Ёшлар) — Олтин

Янги киритилган ставка

20 000 АҚШ доллари

Олимпиада/Паралимпиада (Ёшлар) — Кумуш

Янги киритилган ставка

10 000 АҚШ доллари

Олимпиада/Паралимпиада (Ёшлар) — Бронза

Янги киритилган ставка

5 000 АҚШ доллари

ФИДЕ Жаҳон мусобақалари — Олтин

БҲМнинг 300 баравари (~132 млн сўм)

15 000 АҚШ доллари

ФИДЕ Жаҳон мусобақалари — Кумуш

БҲМнинг 150 баравари (~66 млн сўм)

7 500 АҚШ доллари

ФИДЕ Жаҳон мусобақалари — Бронза

БҲМнинг 75 баравари (~33 млн сўм)

3 750 АҚШ доллари

ФИДЕ Осиё мусобақалари — Олтин

БҲМнинг 70 баравари (~30,8 млн сўм)

10 000 АҚШ доллари

ФИДЕ Осиё мусобақалари — Кумуш

БҲМнинг 35 баравари (~15,4 млн сўм)

5 000 АҚШ доллари

ФИДЕ Осиё мусобақалари — Бронза

БҲМнинг 17,5 баравари (~7,7 млн сўм)

2 500 АҚШ доллари

«Халқаро гроссмейстер» унвони

БҲМнинг 100 баравари (~44 млн сўм)

5 000 АҚШ доллари

Спорт иқтисодиёти ва стратегик экспертиза: Нега бу қарор ўзбек шахмати учун тарихий бурилиш?

Халқаро спорт экспертлари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Самарқанддаги Олимпиада пайтидаги мислсиз мотивация: Самарқанд шаҳрида Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 7-тури ўтказилаётган ва терма жамоамиз пешқадам бўлиб турган бир вақтда ушбу фармоннинг чиқиши гроссмейстерларимиз учун энг кучли психологик далда ва молиявий кафолатга айланди;

  • Интихобий тизимдан хорижий валюта кафолатига: Авваллари БҲМга боғланган сўмдаги суммалар муайян вақт ичида қадрсизланиши мумкин эди; мукофотларнинг АҚШ долларида қатъий белгиланиши спортчилар меҳнатини дунё стандартлари даражасида ҳимоялайди;

  • Ёшлар ва гроссмейстерликка қизиқиш: Халқаро гроссмейстерлик унвонига эришиш кўп йиллик оғир меҳнат ва харажат талаб қилади; бу унвон учун алоҳида 5 минг доллар берилиши ва ёшлар мусобақаларининг рағбатлантирилиши ота-оналар ва ёш иқтидорларнинг шахматга бўлган иштиёқини кескин оширади;

  • Интеллектуал спортнинг Олимпия даражасига кўтарилиши: Олтин медаль учун 200 минг доллар — бу ёзги ва қишки Олимпия ўйинлари чемпионларига бериладиган энг олий мукофотлар билан бир қаторда туради; бу эса давлат шахматни миллий стратегик устувор соҳа сифатида тан олганидан далолат беради.

Президент қарори Ўзбекистонни нафақат шахмат Олимпиадалари ғолиби, балки интеллектуал спортчиларини энг юқори даражада қадрлайдиган жаҳон марказига айлантирмоқда.

Сизнингча, шахматчиларимизга Олимпиада олтини учун бериладиган 200 минг долларлик мукофот ва янги тизим Самарқанддаги мусобақада йигитларимизга чемпионликни олиб келишда қўшимча руҳий куч бера оладими? Интеллектуал спортчиларга бундай катта эътибор берилишини қўллаб-қувватлайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортидаги ушбу улкан тарихий янгиликни барча дўстларингизга улашинг!

Ўзбекистон шахмат ОлимпиадасиПҚ–346-сонФИДЕСамарқанд шахмат Олимпиадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!20 сентябр 09:05Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?6 август 17:59Афруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадамАфруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадам5 август 19:30Ўзбекистон топ-8да: жаҳоннинг кучли олтилигига кириши учун 1 очко керакЎзбекистон топ-8да: жаҳоннинг кучли олтилигига кириши учун 1 очко керак3 август 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди