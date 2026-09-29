“Беш ёшлик ор олов солсин кўзларингга!”: Ферузабонунинг шеъри халқни йиғлатди (аудио)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шоира Ферузабону 5 ёшли қизалоққа нисбатан содир этилган зўравонлик фожиасига бағишлаб, юракни ўртовчи шеър ёзди.
- Ушбу шеър ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб одамларнинг кўз ёшлари ва муҳокамасига сабаб бўлди.
- Ижодкор асарида жиноятчиларни, болаларни ҳимоя қилишда лоқайдлик кўрсатаётган муҳитни ва меҳрсиз дунёни қоралайди.
- Шеър жамиятни чуқур мушоҳада юритишга ва болалар хавфсизлигини таъминлашга чақиради.
Ижтимоий тармоқларда 5 ёшли қизчага нисбатан содир этилган мудҳиш зўравонлик фожиаси бутун жамоатчиликни ларзага солишда давом этмоқда. Шоира ва ижодкор Ферузабону мазкур аянчли ҳодисага жим қараб туролмай, бегуноҳ жабрдийда мурғак гўдакка атаб ёзилган, юракни ўртовчи шеърини кенг жамоатчиликка ўқиб эшиттирди. Инсон виждонини уйғотишга чорловчи ушбу дардли мисралар бир зумда ижтимоий тармоқлар бўйлаб тарқалиб, минглаб юртдошларимизнинг кўз ёшлари ва қизғин муҳокамасига сабаб бўлди. Ижодкор ўз асарида нафақат жиноятчиларни, балки болаларни ҳимоя қилишда лоқайдлик кўрсатаётган муҳитни, сохта мажлисларни ва меҳрсиз дунёни кескин қоралайди. «Беш ёшида номусини қурбон қилган шу гўдакнинг уволидан қўрққин дунё!» дея янграган ҳайқириқ бутун жамиятни чуқур мушоҳада юритишга чақирмоқда.
«Синдирилган номус, шоира исёни ва жамият дарди»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
Ферузабонунинг дардли шеърий мурожаати ва жамоатчилик муносабати бўйича энг муҳим урғулар:
5 ёшли жабрдийда қизчага бағишлов: Шоира жинсий зўравонлик қурбони бўлган мурғак гўдак тақдирига бағишлаб дардли шеърини эълон қилди;
«Уволидан қўрққин дунё»: Шеърда номуссиз жиноятчиларга ва инсонийликни йўқотган шафқатсиз муҳитга нисбатан кескин нафрат ифода этилди;
Расмий ва сохта минбарлар танқиди: Муаллиф болалар ҳимояси қолиб, фақат қуруқ гаплар билан чекланадиган лоқайд тизим ва «мажлислар»ни очиқ қоралади;
Қизчага далда ва руҳий кўмак: «Тур ўрнингдан, қаддингни тут, кўз ёшингни арт!» сатрлари орқали жабрланган болага руҳий мадад ва ирода тиланди;
Жамоатчиликнинг кескин акс-садоси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари шоиранинг ҳар бир мисрасини қўллаб-қувватлаб, педофилларга нисбатан энг олий жазо чораларини қўллашни талаб қилмоқда.
Ферузабонунинг шеърий мурожаатидаги асосий рамзлар ва ижтимоий сабоқлар таснифи
Муаллиф мисраларидаги рамзий маънолар ва кўтарилган ижтимоий муаммолар таҳлили:
Шеърий сатрлар ва иборалар
Ифода этилган ижтимоий маъно
Жамият ва қонунчилик олдига қўйилган савол
«Шу гўдакнинг уволидан қўрққин дунё»
Бегуноҳ боланинг топталган ҳуқуқи ва адолатсизлик
Болалар хавфсизлигини кафолатлаш қачон биринчи ўринга чиқади?
«Фарзанд меҳрин билмаган у ножинсларинг»
Жиноятчи ва шафқатсиз педофилларнинг инсонийликдан чиқиши
Бундай ваҳший шахсларга жазо тайинлашда ҳеч қандай енгиллик бўлмаслиги
«Меҳр сўзин тилга олмас мажлисларинг»
Муаммога юзаки ва бюрократик муносабатда бўлиш ҳолати
Болалар ҳимоясида қоғозбозлик эмас, амалий ҳимоя механизмини яратиш
«Ҳолинг кўриб Ўзбекистон ҳайрон қизим»
Бутун халқ ва миллатнинг фожиа қаршисидаги қайғуси
Ҳар бир фуқарони ўз маҳалласидаги болаларга нисбатан сергак бўлишга чорлаш
«Йиғла дунё, йиғла дунё!»
Виждон ва инсонийликнинг олий даражадаги исёни
Лоқайдлик ва сукут сақлашни тўхтатишга бўлган глобал чорлов
Ижтимоий ва ҳуқуқий экспертиза: Нега болалар ҳимояси бўйича сукут сақлаб бўлмайди?
Ҳуқуқшунослар, психологлар ва жамоат фаолларининг хулосалари:
«Шеърият — жамият виждони кўзгуси»: Ферузабонунинг ушбу дардли шеъри шунчаки ҳиссиёт эмас, балки халқнинг ичидаги оғриқ, ғазаб ва адолат талабининг бадиий тилдаги аксидир; жамоатчилик бундай фожиаларга бефарқ қарамаётгани жиноятчиликни илдизи билан йўқ қилишда энг муҳим куч саналади;
«Қонунчиликнинг муросасиз мустаҳкамланиши»: Сўнгги йилларда болаларга нисбатан зўравонлик учун жазо чоралари кучайтирилган бўлса-да, амалиётда ушбу моддалар бўйича ҳеч қандай муддатидан олдин озод қилиш ёки амнистия қўлланилмаслиги шарт; педофилияга қарши ягона чора — умрбод қамоқ жазоси ва қатъий реестрлар юритишдир;
Муҳитнинг бефарқлигини синдириш: Қўшничилик, маҳалла ва таълим муассасаларида болалар хавфсизлигига нисбатан сергакликни ошириш зарур; зўравонлик белгиларини кўрганда «бировнинг оиласи» деб сукут сақлаш — жиноятга шерик бўлиш билан тенг эканини ҳар бир инсон англаши лозим.
Сизнингча, вояга етмаган ва мурғак гўдакларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган жиноятчиларга қарши қандай жазо чоралари қўлланилиши керак: умрбод озодликдан маҳрум қилишми ёки ундан ҳам оғирроқ санкцияларми? Жамиятимизда бундай фожиаларнинг олдини олиш учун маҳалла ва оила институти нималарга кўпроқ эътибор бериши лозим? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамиятни уйғотувчи ушбу муҳим таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…