“Беш ёшлик ор олов солсин кўзларингга!”: Ферузабонунинг шеъри халқни йиғлатди (аудио)

·17·Маданият
“Беш ёшлик ор олов солсин кўзларингга!”: Ферузабонунинг шеъри халқни йиғлатди (аудио)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шоира Ферузабону 5 ёшли қизалоққа нисбатан содир этилган зўравонлик фожиасига бағишлаб, юракни ўртовчи шеър ёзди.
  • Ушбу шеър ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб одамларнинг кўз ёшлари ва муҳокамасига сабаб бўлди.
  • Ижодкор асарида жиноятчиларни, болаларни ҳимоя қилишда лоқайдлик кўрсатаётган муҳитни ва меҳрсиз дунёни қоралайди.
  • Шеър жамиятни чуқур мушоҳада юритишга ва болалар хавфсизлигини таъминлашга чақиради.

Ижтимоий тармоқларда 5 ёшли қизчага нисбатан содир этилган мудҳиш зўравонлик фожиаси бутун жамоатчиликни ларзага солишда давом этмоқда. Шоира ва ижодкор Ферузабону мазкур аянчли ҳодисага жим қараб туролмай, бегуноҳ жабрдийда мурғак гўдакка атаб ёзилган, юракни ўртовчи шеърини кенг жамоатчиликка ўқиб эшиттирди. Инсон виждонини уйғотишга чорловчи ушбу дардли мисралар бир зумда ижтимоий тармоқлар бўйлаб тарқалиб, минглаб юртдошларимизнинг кўз ёшлари ва қизғин муҳокамасига сабаб бўлди. Ижодкор ўз асарида нафақат жиноятчиларни, балки болаларни ҳимоя қилишда лоқайдлик кўрсатаётган муҳитни, сохта мажлисларни ва меҳрсиз дунёни кескин қоралайди. «Беш ёшида номусини қурбон қилган шу гўдакнинг уволидан қўрққин дунё!» дея янграган ҳайқириқ бутун жамиятни чуқур мушоҳада юритишга чақирмоқда.

«Синдирилган номус, шоира исёни ва жамият дарди»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Ферузабонунинг дардли шеърий мурожаати ва жамоатчилик муносабати бўйича энг муҳим урғулар:

  • 5 ёшли жабрдийда қизчага бағишлов: Шоира жинсий зўравонлик қурбони бўлган мурғак гўдак тақдирига бағишлаб дардли шеърини эълон қилди;

  • «Уволидан қўрққин дунё»: Шеърда номуссиз жиноятчиларга ва инсонийликни йўқотган шафқатсиз муҳитга нисбатан кескин нафрат ифода этилди;

  • Расмий ва сохта минбарлар танқиди: Муаллиф болалар ҳимояси қолиб, фақат қуруқ гаплар билан чекланадиган лоқайд тизим ва «мажлислар»ни очиқ қоралади;

  • Қизчага далда ва руҳий кўмак: «Тур ўрнингдан, қаддингни тут, кўз ёшингни арт!» сатрлари орқали жабрланган болага руҳий мадад ва ирода тиланди;

  • Жамоатчиликнинг кескин акс-садоси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари шоиранинг ҳар бир мисрасини қўллаб-қувватлаб, педофилларга нисбатан энг олий жазо чораларини қўллашни талаб қилмоқда.

Ферузабонунинг шеърий мурожаатидаги асосий рамзлар ва ижтимоий сабоқлар таснифи

Муаллиф мисраларидаги рамзий маънолар ва кўтарилган ижтимоий муаммолар таҳлили:

Шеърий сатрлар ва иборалар

Ифода этилган ижтимоий маъно

Жамият ва қонунчилик олдига қўйилган савол

«Шу гўдакнинг уволидан қўрққин дунё»

Бегуноҳ боланинг топталган ҳуқуқи ва адолатсизлик

Болалар хавфсизлигини кафолатлаш қачон биринчи ўринга чиқади?

«Фарзанд меҳрин билмаган у ножинсларинг»

Жиноятчи ва шафқатсиз педофилларнинг инсонийликдан чиқиши

Бундай ваҳший шахсларга жазо тайинлашда ҳеч қандай енгиллик бўлмаслиги

«Меҳр сўзин тилга олмас мажлисларинг»

Муаммога юзаки ва бюрократик муносабатда бўлиш ҳолати

Болалар ҳимоясида қоғозбозлик эмас, амалий ҳимоя механизмини яратиш

«Ҳолинг кўриб Ўзбекистон ҳайрон қизим»

Бутун халқ ва миллатнинг фожиа қаршисидаги қайғуси

Ҳар бир фуқарони ўз маҳалласидаги болаларга нисбатан сергак бўлишга чорлаш

«Йиғла дунё, йиғла дунё!»

Виждон ва инсонийликнинг олий даражадаги исёни

Лоқайдлик ва сукут сақлашни тўхтатишга бўлган глобал чорлов

Ижтимоий ва ҳуқуқий экспертиза: Нега болалар ҳимояси бўйича сукут сақлаб бўлмайди?

Ҳуқуқшунослар, психологлар ва жамоат фаолларининг хулосалари:

  • «Шеърият — жамият виждони кўзгуси»: Ферузабонунинг ушбу дардли шеъри шунчаки ҳиссиёт эмас, балки халқнинг ичидаги оғриқ, ғазаб ва адолат талабининг бадиий тилдаги аксидир; жамоатчилик бундай фожиаларга бефарқ қарамаётгани жиноятчиликни илдизи билан йўқ қилишда энг муҳим куч саналади;

  • «Қонунчиликнинг муросасиз мустаҳкамланиши»: Сўнгги йилларда болаларга нисбатан зўравонлик учун жазо чоралари кучайтирилган бўлса-да, амалиётда ушбу моддалар бўйича ҳеч қандай муддатидан олдин озод қилиш ёки амнистия қўлланилмаслиги шарт; педофилияга қарши ягона чора — умрбод қамоқ жазоси ва қатъий реестрлар юритишдир;

  • Муҳитнинг бефарқлигини синдириш: Қўшничилик, маҳалла ва таълим муассасаларида болалар хавфсизлигига нисбатан сергакликни ошириш зарур; зўравонлик белгиларини кўрганда «бировнинг оиласи» деб сукут сақлаш — жиноятга шерик бўлиш билан тенг эканини ҳар бир инсон англаши лозим.

Сизнингча, вояга етмаган ва мурғак гўдакларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган жиноятчиларга қарши қандай жазо чоралари қўлланилиши керак: умрбод озодликдан маҳрум қилишми ёки ундан ҳам оғирроқ санкцияларми? Жамиятимизда бундай фожиаларнинг олдини олиш учун маҳалла ва оила институти нималарга кўпроқ эътибор бериши лозим? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамиятни уйғотувчи ушбу муҳим таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Ферузабонупедофилияболалар зўравонлигиижтимоий адолат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди27 сентябр 20:10Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди27 сентябр 10:56“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)7 сентябр 21:45Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?24 август 10:06Саҳнада даҳшатли лаҳза: олов Тан Ташчини ютай дедиСаҳнада даҳшатли лаҳза: олов Тан Ташчини ютай деди25 май 21:41Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)12 июл 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ