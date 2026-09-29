Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)
Непалда кучли кўчки ва сув тошқинлари оғир оқибатларга сабаб бўлди. Табиий офат туфайли 20 дан ортиқ киши ҳалок бўлгани маълум қилинди. Тоғли ҳудудларда жойлашган ўнлаб қишлоқлар вайрон бўлган. Улар орасида альпинистлар учун базавий лагер сифатида фойдаланиб келинган ҳудудлар ҳам бор.
Фалокат содир бўлган жойлардан 2 мингдан зиёд аҳоли хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган. Кўчкининг кўлами эса табиий офатнинг қанчалик жиддий бўлганини кўрсатди — улкан тоғ жинслари Марсянгди дарёсига ағдарилган.
Ҳодиса 26 август куни Непал ва Тибет чегараси яқинида содир бўлган. Бу воқеа минтақада кучли сув тошқинлари ва музликлар кўчиши кузатилганидан бир ой ўтиб рўй берган. Аввалги офатларда ҳам 1,4 мингдан ортиқ киши ҳалок бўлгани хабар қилинган.
Изоҳлар 0
…