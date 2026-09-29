Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)

·54·Дунё
Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)

Непалда кучли кўчки ва сув тошқинлари оғир оқибатларга сабаб бўлди. Табиий офат туфайли 20 дан ортиқ киши ҳалок бўлгани маълум қилинди. Тоғли ҳудудларда жойлашган ўнлаб қишлоқлар вайрон бўлган. Улар орасида альпинистлар учун базавий лагер сифатида фойдаланиб келинган ҳудудлар ҳам бор.

Фалокат содир бўлган жойлардан 2 мингдан зиёд аҳоли хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган. Кўчкининг кўлами эса табиий офатнинг қанчалик жиддий бўлганини кўрсатди — улкан тоғ жинслари Марсянгди дарёсига ағдарилган.

Ҳодиса 26 август куни Непал ва Тибет чегараси яқинида содир бўлган. Бу воқеа минтақада кучли сув тошқинлари ва музликлар кўчиши кузатилганидан бир ой ўтиб рўй берган. Аввалги офатларда ҳам 1,4 мингдан ортиқ киши ҳалок бўлгани хабар қилинган.

НепалФалокатКучли кўчкиМарсянгди дарёси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиОлимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқлади18 сентябр 16:25Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолди31 август 11:59Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиЭверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилди4 июн 22:5168 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди12 сентябр 12:34Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)28 август 00:19Ҳиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолдиҲиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолди8 июл 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота