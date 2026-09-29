Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот берди

·17·Спорт
Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Маурисио Почеттино Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари спорт адолатига путур етказганини таъкидлади.
  • Почеттино 2009–2018-йиллар оралиғида Манчестер Сити 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилгани ва бу ҳолат ўн йилдан ортиқ вақт давомида спорт адолатига соя солганини қайд этди.

АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари Англия Премер-лигасида адолат тамойилига путур етказганини таъкидлади. Ixbt.com ва хорижий ОАВ маълумотларига кўра, тажрибали мутахассис молиявий қоидаларни бузиш ҳолатлари спорт адолатига ўн йилдан ортиқ вақт давомида соя солганини, ҳеч қандай жазо етказилган зарарни тўлиқ қоплай олмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳисоботларда Манчестер Сити 2009–2018-йиллар оралиғида Премер-лиганинг молиявий қоидаларига оид 115 та айбловнинг 114 тасида айбдор деб топилгани тасдиқланди. Ушбу тўққиз йиллик даврда Манчестер клуби уч карра чемпионлик, Англия кубоги ҳамда уч марта Лига кубогини қўлга киритган эди. Ўша даврдаги ёрқин лаҳзалар, жумладан, Серхио Агуеронинг драматик голлари эндиликда жамоатчилик ва мутахассислар томонидан жиддий савол остига олинмоқда.

Молиявий чекловлар ва тенгсиз рақобат

Почеттино ўзининг Тоттенхем клубини бошқарган давридаги молиявий чекловларни эслаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, клуб янги стадион қурилишини молиялаштириш мақсадида нақд 18 ой давомида бирорта ҳам футболчи харид қилмаган ва қаттиқ тежамкорлик шароитида ишлаган. Шунга қарамай, Тоттенхем 2017/18-йилги мавсумда учинчи, бир йил олдин эса айнан молиявий қоидаларни бузгани айтиладиган Челси ортидан иккинчи ўринни эгаллаганди.

АҚШ терма жамоасининг Чили билан ўйини олдидан таржимон орқали фикр билдирган аргентиналик мураббий бундай кенг кўламдаги қоидабузарликлар назоратчилар томонидан бунчалик узоқ вақт давомида сезилмаганидан ҳайратда эканини билдирди. «115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилганда, адолатли бўлиши учун қандай жазо бериш кераклигини тушуниш жуда қийин», — деди Почеттино.

Назорат механизмларидаги камчиликлар

У Ноттингем Форест ёки Эвертон каби клублар қоидабузарлик учун очко олиб ташлаш ёки жарима каби турлича санкцияларга учраганини, бироқ Манчестер Сити билан боғлиқ вазият бутунлай бошқача тус олганини қайд этди. Маурисио Почеттино бу каби қоидабузарликларга йўл қўйилган бир пайтда назорат идоралари қаерда бўлгани ҳақида савол туғилишини таъкидлади.

Собиқ Челси устози бу ҳолат ўтмишдаги ютуқларга ҳам соя солишини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, агар айбловлар ўз тасдиқини топса, ўтган йиллар давомида соф спорт адолати мавжуд бўлмаган ва мухлислар алдов ичида яшаган ҳисобланади. Мураббий бундай ҳолат келгусида барча клублар учун тенг шароитлар яратилишига хизмат қилишига умид билдирди.

Маурисио ПочеттиноМанчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариSport адолати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиБугун 01:10Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтдиРоберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди27 сентябр 22:57Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди26 сентябр 13:51Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусдаМаурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда26 сентябр 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди