Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Маурисио Почеттино Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари спорт адолатига путур етказганини таъкидлади.
- Почеттино 2009–2018-йиллар оралиғида Манчестер Сити 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилгани ва бу ҳолат ўн йилдан ортиқ вақт давомида спорт адолатига соя солганини қайд этди.
АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари Англия Премер-лигасида адолат тамойилига путур етказганини таъкидлади. Ixbt.com ва хорижий ОАВ маълумотларига кўра, тажрибали мутахассис молиявий қоидаларни бузиш ҳолатлари спорт адолатига ўн йилдан ортиқ вақт давомида соя солганини, ҳеч қандай жазо етказилган зарарни тўлиқ қоплай олмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳисоботларда Манчестер Сити 2009–2018-йиллар оралиғида Премер-лиганинг молиявий қоидаларига оид 115 та айбловнинг 114 тасида айбдор деб топилгани тасдиқланди. Ушбу тўққиз йиллик даврда Манчестер клуби уч карра чемпионлик, Англия кубоги ҳамда уч марта Лига кубогини қўлга киритган эди. Ўша даврдаги ёрқин лаҳзалар, жумладан, Серхио Агуеронинг драматик голлари эндиликда жамоатчилик ва мутахассислар томонидан жиддий савол остига олинмоқда.
Молиявий чекловлар ва тенгсиз рақобатПочеттино ўзининг Тоттенхем клубини бошқарган давридаги молиявий чекловларни эслаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, клуб янги стадион қурилишини молиялаштириш мақсадида нақд 18 ой давомида бирорта ҳам футболчи харид қилмаган ва қаттиқ тежамкорлик шароитида ишлаган. Шунга қарамай, Тоттенхем 2017/18-йилги мавсумда учинчи, бир йил олдин эса айнан молиявий қоидаларни бузгани айтиладиган Челси ортидан иккинчи ўринни эгаллаганди.
АҚШ терма жамоасининг Чили билан ўйини олдидан таржимон орқали фикр билдирган аргентиналик мураббий бундай кенг кўламдаги қоидабузарликлар назоратчилар томонидан бунчалик узоқ вақт давомида сезилмаганидан ҳайратда эканини билдирди. «115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилганда, адолатли бўлиши учун қандай жазо бериш кераклигини тушуниш жуда қийин», — деди Почеттино.
Назорат механизмларидаги камчиликларУ Ноттингем Форест ёки Эвертон каби клублар қоидабузарлик учун очко олиб ташлаш ёки жарима каби турлича санкцияларга учраганини, бироқ Манчестер Сити билан боғлиқ вазият бутунлай бошқача тус олганини қайд этди. Маурисио Почеттино бу каби қоидабузарликларга йўл қўйилган бир пайтда назорат идоралари қаерда бўлгани ҳақида савол туғилишини таъкидлади.
Собиқ Челси устози бу ҳолат ўтмишдаги ютуқларга ҳам соя солишини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, агар айбловлар ўз тасдиқини топса, ўтган йиллар давомида соф спорт адолати мавжуд бўлмаган ва мухлислар алдов ичида яшаган ҳисобланади. Мураббий бундай ҳолат келгусида барча клублар учун тенг шароитлар яратилишига хизмат қилишига умид билдирди.
Изоҳлар 0
…