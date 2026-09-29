Тошкент метросида рекорд: 1,2 миллиондан ортиқ йўловчи ташилди
28 сентябрь куни Тошкент метрополитенида тарихий натижа қайд этилди. Шу куни пойтахт метроси хизматларидан 1 миллион 200 минг 124 нафар йўловчи фойдаланди. Бу кўрсаткич метрополитен тарихидаги янги рекорд сифатида қайд этилди.
Муҳим натижани нишонлаш мақсадида метро маъмурияти 1 миллион 200 мингинчи йўловчини ҳам алоҳида эътироф этди. Рекордли кўрсаткичга тўғри келган йўловчига эсдалик совғаси топширилди.
Шунингдек, унга бир йил давомида жамоат транспортидан бепул фойдаланиш имконини берувчи махсус транспорт картаси тақдим этилди.
Қайд этилишича, бир кунда 1,2 миллиондан ортиқ йўловчининг метро хизматларидан фойдаланиши пойтахт жамоат транспорти тизимида метронинг аҳамияти юқори эканини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…