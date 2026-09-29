Тошкент метросида рекорд: 1,2 миллиондан ортиқ йўловчи ташилди

·13·Ўзбекистон
Тошкент метросида рекорд: 1,2 миллиондан ортиқ йўловчи ташилди

28 сентябрь куни Тошкент метрополитенида тарихий натижа қайд этилди. Шу куни пойтахт метроси хизматларидан 1 миллион 200 минг 124 нафар йўловчи фойдаланди. Бу кўрсаткич метрополитен тарихидаги янги рекорд сифатида қайд этилди.

Муҳим натижани нишонлаш мақсадида метро маъмурияти 1 миллион 200 мингинчи йўловчини ҳам алоҳида эътироф этди. Рекордли кўрсаткичга тўғри келган йўловчига эсдалик совғаси топширилди.

Шунингдек, унга бир йил давомида жамоат транспортидан бепул фойдаланиш имконини берувчи махсус транспорт картаси тақдим этилди.

Қайд этилишича, бир кунда 1,2 миллиондан ортиқ йўловчининг метро хизматларидан фойдаланиши пойтахт жамоат транспорти тизимида метронинг аҳамияти юқори эканини кўрсатади.

Тошкент метрополитени28 сентябрь1 миллион 200 минг йўловчиметро рекорди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошди15 сентябр 00:47Тошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиТошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилди15 сентябр 15:49Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди2 август 17:10Андижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишдиАндижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишди23 сентябр 17:01Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Тошкент метросида рекорд: бир кунда 1,1 млн йўловчи хизмат кўрсатилдиТошкент метросида рекорд: бир кунда 1,1 млн йўловчи хизмат кўрсатилди17 май 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади