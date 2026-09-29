SpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси Falcon Heavy ўта оғир ракета-ташувчисининг янги кадрларини намойиш этди, бу эса унинг улкан кўламини ва 27 та Merlin двигателини яққол кўрсатади.
- 2018-йилдаги илк парвозидан буён Falcon Heavy жами 13 та орбитал миссияни 100 фоизлик муваффақият билан якунлаган, бу унинг юқори ишончлилигини тасдиқлайди.
Аэрокосмик оламда ўзининг юқори ишончлилиги билан танилган SpaceX компанияси Falcon Heavy ўта оғир ракета-ташувчисининг яқиндан олинган ноёб кадрларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур видео ва фотосуратлар Кеннеди номидаги космик марказнинг тарихий ЛК-39A стартовий комплексидаги ангарда жойлашган улкан қурилманинг кўламини яққол намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган материалларда учта бирлаштирилган Falcon 9 босқичидан иборат бўлган ракета корпусига ўрнатилган жами 27 та Merlin двигатели аниқ кўрсатилган. Мутахассислар ва космик технологиялар ишқибозлари учун бу кадрлар замонавий ракетасозликнинг энг қудратли намуналаридан бирининг тузилишини яқиндан кўздан кечириш имконини берди.
Мукаммал парвозлар тарихиFalcon Heavy нафақат ўзининг улкан қуввати, балки космик саноатда камдан-кам учрайдиган мукаммал статистика эгаси эканлиги билан ҳам аҳамиятлидир. 2018-йилда амалга оширилган илк дебют парвозидан бошлаб ҳозирги кунга қадар ушбу ракета ўзининг ишончлилигини амалда тўлақонли исботлаб келмоқда.
Манба маълумотларига кўра, 2026-йил сентябрь ҳолатига кўра ўта оғир ракета-ташувчи жами 13 та орбитал миссияни муваффақиятли бажариб улгурди. Эътиборли жиҳати шундаки, барча парвозлар 100 фоизлик натижа билан якунланган.
Янги марралар ва келгуси режаларМазкур кўрсаткич SpaceX муҳандисларининг юқори салоҳиятидан далолат беради. Барча амалга оширилган парвозлар давомида бирорта ҳам ҳалокат қайд этилмаган ва фойдали юкни орбитага чиқариш жараёнида ҳеч қандай фавқулодда вазият юзага келмаган.
Falcon Heavy учун охирги муваффақиятли парвоз жорий йилнинг 30-август санасида амалга оширилди. Ушбу миссия давомида NASAнинг энг сўнгги Нанкй Грасе Роман Спасе Телескопе номли космик телескопи муваффақиятли равишда орбитага олиб чиқилди.
Компаниянинг яқин келажакдаги режалари ҳам шиддатли давом этмоқда. Хабарларга кўра, Falcon Heavy ракетасининг навбатдаги парвози жорий йилнинг 2-октябрига белгиланган бўлиб, у махфий НРОЛ-97 миссиясини бажаришга мўлжалланган.
Изоҳлар 0
…