SpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этди

·13·Техно
SpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси Falcon Heavy ўта оғир ракета-ташувчисининг янги кадрларини намойиш этди, бу эса унинг улкан кўламини ва 27 та Merlin двигателини яққол кўрсатади.
  • 2018-йилдаги илк парвозидан буён Falcon Heavy жами 13 та орбитал миссияни 100 фоизлик муваффақият билан якунлаган, бу унинг юқори ишончлилигини тасдиқлайди.

Аэрокосмик оламда ўзининг юқори ишончлилиги билан танилган SpaceX компанияси Falcon Heavy ўта оғир ракета-ташувчисининг яқиндан олинган ноёб кадрларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур видео ва фотосуратлар Кеннеди номидаги космик марказнинг тарихий ЛК-39A стартовий комплексидаги ангарда жойлашган улкан қурилманинг кўламини яққол намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган материалларда учта бирлаштирилган Falcon 9 босқичидан иборат бўлган ракета корпусига ўрнатилган жами 27 та Merlin двигатели аниқ кўрсатилган. Мутахассислар ва космик технологиялар ишқибозлари учун бу кадрлар замонавий ракетасозликнинг энг қудратли намуналаридан бирининг тузилишини яқиндан кўздан кечириш имконини берди.

Мукаммал парвозлар тарихи

Falcon Heavy нафақат ўзининг улкан қуввати, балки космик саноатда камдан-кам учрайдиган мукаммал статистика эгаси эканлиги билан ҳам аҳамиятлидир. 2018-йилда амалга оширилган илк дебют парвозидан бошлаб ҳозирги кунга қадар ушбу ракета ўзининг ишончлилигини амалда тўлақонли исботлаб келмоқда.

Манба маълумотларига кўра, 2026-йил сентябрь ҳолатига кўра ўта оғир ракета-ташувчи жами 13 та орбитал миссияни муваффақиятли бажариб улгурди. Эътиборли жиҳати шундаки, барча парвозлар 100 фоизлик натижа билан якунланган.

Янги марралар ва келгуси режалар

Мазкур кўрсаткич SpaceX муҳандисларининг юқори салоҳиятидан далолат беради. Барча амалга оширилган парвозлар давомида бирорта ҳам ҳалокат қайд этилмаган ва фойдали юкни орбитага чиқариш жараёнида ҳеч қандай фавқулодда вазият юзага келмаган.

Falcon Heavy учун охирги муваффақиятли парвоз жорий йилнинг 30-август санасида амалга оширилди. Ушбу миссия давомида NASAнинг энг сўнгги Нанкй Грасе Роман Спасе Телескопе номли космик телескопи муваффақиятли равишда орбитага олиб чиқилди.

Компаниянинг яқин келажакдаги режалари ҳам шиддатли давом этмоқда. Хабарларга кўра, Falcon Heavy ракетасининг навбатдаги парвози жорий йилнинг 2-октябрига белгиланган бўлиб, у махфий НРОЛ-97 миссиясини бажаришга мўлжалланган.

SpaceXFalcon HeavyКосмосРакетаNASA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқарди30 август 17:27NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқда28 август 14:23Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиКеча 18:51NASA Нанкй Грасе Роман космик телескопини тўлдирди ва учиришга ҳозирлик кўрмоқдаNASA Нанкй Грасе Роман космик телескопини тўлдирди ва учиришга ҳозирлик кўрмоқда29 июл 00:24NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди15 сентябр 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди