Хавер Тебас Манчестер Сити иши юзасидан кескин баёнот берди

·0·Спорт
Хавер Тебас Манчестер Сити иши юзасидан кескин баёнот берди

Испания Ла лигаси президенти Хавер Тебас Манчестер Сити клубига нисбатан қўйилган молиявий қоидабузарликлар бўйича ўзининг кескин муносабатини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Европа футболининг келажаги ва яхлитлиги барча иштирокчилар учун тенг қоидалар амал қилишига бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга таяниб, мустақил комиссия «шаҳарликлар»га нисбатан илгари сурилган 115 та молиявий айбловларнинг деярли барчасини асосли деб топгани ҳақида хабарлар тарқалганди. Мазкур ҳолат бутун футбол жамоатчилиги, хусусан, Европа чемпионатларининг раҳбарларида катта қизиқиш уйғотди.

Молиявий назорат ва иқтисодий барқарорлик

Вазиятга изоҳ бераркан, Хавер Тебас ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўзининг йиллар давомидаги позициясини яна бир бор эслатиб ўтди. унинг таъкидлашича, иқтисодий барқарорлик ва молиявий назорат бу оддий бюрократия ёки инжиқлик эмас, балки спортнинг тирик қолиши учун ҳаётий заруратдир.

Тебаснинг фикрича, клубларнинг рақобатбардошлиги фақатгина уларнинг ортида турган улкан молиявий ресурсларга эмас, балки самарали бошқарув ва умумий қоидаларга қатъий риоя қилишга асосланиши керак. Ла лига раҳбари бу позицияни ҳимоя қилиш унга кўплаб танқидсизликлар олиб келганини, бироқ у ўз қарашларига содиқлигича қолаётганини қўшимча қилди.

Клубнинг жавоби ва олдинги можаролар

Ўз навбатида, Манчестер Сити клуби ҳуқуқий жараёнлар ҳали ҳам давом этаётганини маълум қилди, бироқ тарқалган хабарларни тўғридан-тўғри рад этишдан ўзини тийди. Англия Премер-лигаси эса бу ҳолатни «шахсий ва махфий жараён» деб атаб, ҳозирча изоҳ беришдан бош тортди.

Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити аввал ҳам шунга ўхшаш жиддий қоидабузарликлар билан юзлашган эди. 2020-йилда клуб UEFA томонидан берилган икки йиллик Европа мусобақаларидан четлатиш жазосини Sport арбитраж суди (КАС) орқали бекор қилишга муваффақ бўлган эди. Ўша пайтда ҳам Хавер Тебас КАС қарорини кескин танқид қилиб, бу Европа футболининг иқтисодий назорат тизими обрўсига жиддий путур етказганини таъкидлаганди.

Ла ЛигаМанчестер СитиХавер ТебасПремер-лигаМолиявий фаир-плай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиБугун 01:10Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариМанчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари26 сентябр 19:37Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди9 сентябр 22:38Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди3 сентябр 01:18Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкинМанчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин27 сентябр 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди