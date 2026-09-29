Хавер Тебас Манчестер Сити иши юзасидан кескин баёнот берди
Испания Ла лигаси президенти Хавер Тебас Манчестер Сити клубига нисбатан қўйилган молиявий қоидабузарликлар бўйича ўзининг кескин муносабатини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Европа футболининг келажаги ва яхлитлиги барча иштирокчилар учун тенг қоидалар амал қилишига бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри тарқатган маълумотларга таяниб, мустақил комиссия «шаҳарликлар»га нисбатан илгари сурилган 115 та молиявий айбловларнинг деярли барчасини асосли деб топгани ҳақида хабарлар тарқалганди. Мазкур ҳолат бутун футбол жамоатчилиги, хусусан, Европа чемпионатларининг раҳбарларида катта қизиқиш уйғотди.
Молиявий назорат ва иқтисодий барқарорликВазиятга изоҳ бераркан, Хавер Тебас ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўзининг йиллар давомидаги позициясини яна бир бор эслатиб ўтди. унинг таъкидлашича, иқтисодий барқарорлик ва молиявий назорат бу оддий бюрократия ёки инжиқлик эмас, балки спортнинг тирик қолиши учун ҳаётий заруратдир.
Тебаснинг фикрича, клубларнинг рақобатбардошлиги фақатгина уларнинг ортида турган улкан молиявий ресурсларга эмас, балки самарали бошқарув ва умумий қоидаларга қатъий риоя қилишга асосланиши керак. Ла лига раҳбари бу позицияни ҳимоя қилиш унга кўплаб танқидсизликлар олиб келганини, бироқ у ўз қарашларига содиқлигича қолаётганини қўшимча қилди.
Клубнинг жавоби ва олдинги можароларЎз навбатида, Манчестер Сити клуби ҳуқуқий жараёнлар ҳали ҳам давом этаётганини маълум қилди, бироқ тарқалган хабарларни тўғридан-тўғри рад этишдан ўзини тийди. Англия Премер-лигаси эса бу ҳолатни «шахсий ва махфий жараён» деб атаб, ҳозирча изоҳ беришдан бош тортди.
Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити аввал ҳам шунга ўхшаш жиддий қоидабузарликлар билан юзлашган эди. 2020-йилда клуб UEFA томонидан берилган икки йиллик Европа мусобақаларидан четлатиш жазосини Sport арбитраж суди (КАС) орқали бекор қилишга муваффақ бўлган эди. Ўша пайтда ҳам Хавер Тебас КАС қарорини кескин танқид қилиб, бу Европа футболининг иқтисодий назорат тизими обрўсига жиддий путур етказганини таъкидлаганди.
Изоҳлар 0
…