Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилди
Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюрди. Халқаро миқёсда танилган юлдуз мамлакатда ўтказилаётган 22-Doha Jewelry and Watches Exhibition (DJWE 2026) кўргазмасида иштирок этиш учун Доҳа шаҳрига келган.
Актрисанинг Қатарга ташрифи ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Ханде Эрчел тадбирда замонавий ва нафис услубдаги либоси билан кўриниш бериб, мухлислар эътиборини тортди. Унинг образи акс этган суратлар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Ханде Эрчел нафақат Туркияда, балки хорижда ҳам машҳур актрисалардан бири ҳисобланади. У турк сериалларидаги бош роллари орқали катта мухлислар аудиториясига эга бўлган.
Актрисанинг ҳар бир янги тадбирдаги кўриниши, айниқса либоси ва услуби, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилиниши билан ажралиб туради.
Изоҳлар 0
…