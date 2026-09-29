Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилди

·19·Маданият
Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилди

Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюрди. Халқаро миқёсда танилган юлдуз мамлакатда ўтказилаётган 22-Doha Jewelry and Watches Exhibition (DJWE 2026) кўргазмасида иштирок этиш учун Доҳа шаҳрига келган.

Актрисанинг Қатарга ташрифи ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Ханде Эрчел тадбирда замонавий ва нафис услубдаги либоси билан кўриниш бериб, мухлислар эътиборини тортди. Унинг образи акс этган суратлар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Ханде Эрчел нафақат Туркияда, балки хорижда ҳам машҳур актрисалардан бири ҳисобланади. У турк сериалларидаги бош роллари орқали катта мухлислар аудиториясига эга бўлган.

Актрисанинг ҳар бир янги тадбирдаги кўриниши, айниқса либоси ва услуби, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилиниши билан ажралиб туради.

Ханде Эрчел22-Doha Jewelry and Watches ExhibitionDJWE 2026Doha
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлди17 сентябр 12:09“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)9 август 12:10Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)6 август 15:11«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар15 июн 13:21Турк актрисаси Неслиҳан Атагул ўғли Азизнинг 1 ёшини нишонладиТурк актрисаси Неслиҳан Атагул ўғли Азизнинг 1 ёшини нишонлади4 апрел 18:11Томошабинлар қаттиқ танқид қилган машҳур турк сериал юлдузлариТомошабинлар қаттиқ танқид қилган машҳур турк сериал юлдузлари21 май 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ