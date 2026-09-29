Чемпионлар қайтди: Тошкентда шахматчиларни юзлаб мухлис тантанали равишда кутиб олди
Самарқандда ўтказилган 46-Жаҳон шахмат олимпиадасида мутлақ чемпионликни қўлга киритган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари Тошкентда катта тантана билан кутиб олинди.
Чемпионларни пойтахтдаги “Шимолий” вокзалида юзлаб мухлислар, ёшлар, шахмат ишқибозлари, оммавий ахборот воситалари ва кенг жамоатчилик вакиллари қарши олди. Тадбир тунги вақтда ўтказилганига қарамай, спортчиларни қутлаш учун вокзалга кўплаб фуқаролар йиғилди.
Тантана давомида чемпионлик кубоги ва Ўзбекистон байроғи алоҳида эътибор марказида бўлди. Мухлислар миллий терма жамоа аъзоларини олқишлар билан кутиб олиб, уларнинг тарихий натижасини муносиб нишонлади.
Қайд этилишича, мазкур ғалаба Ўзбекистон шахмати учун муҳим натижалардан бири бўлди. Терма жамоа аъзолари эришган ютуқ мамлакатда шахматга бўлган қизиқиш янада ортишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…