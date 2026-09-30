Гонсало Гарсияга Европанинг грандлари қизиқмоқда: нархи қанча?

·4·Спорт
Гонсало Гарсияга Европанинг грандлари қизиқмоқда: нархи қанча?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Фулҳем"нинг 22 ёшли ҳужумчиси Гонсало Гарсия Европанинг етакчи клублари эътиборини тортди.
  • "Фулҳем" футболчини "Реал"дан 40 миллион еврога сотиб олган эди, энди эса унинг трансфер нархини 60–70 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
  • Гарсиянинг "Фулҳем"га ўтишида бош мураббий Альваро Арбелоа муҳим рол ўйнаган.
  • Футболчининг 2031 йилгача амал қиладиган узоқ муддатли шартномаси "Фулҳем"га трансфер музокараларида устунлик беради.

«Фулҳэм»нинг 22 ёшли ҳужумчиси Гонсало Гарсия қисқа вақт ичида Европанинг етакчи клублари эътиборини тортиб улгурди. Инсайдер Экрем Конур маълумотига кўра, бир қатор клублар испаниялик футболчининг трансферини ўрганмоқда.

Гарсиянинг келажаги атрофидаги вазият қизиқ тус олган. «Фулҳэм» футболчини яқинда «Реал»дан 40 миллион евро эвазига харид қилган эди. Энди эса Лондон клуби унинг трансфери учун анча юқори сумма талаб қилиши мумкин.

Айтилишича, «Фулҳэм» Гарсиянинг қийматини 60–70 миллион евро атрофида баҳоламоқда.

Арбелоа уни «Фулҳэм»га олиб келди

Гонсало Гарсиянинг «Фулҳэм»га ўтишида клуб бош мураббийи Алваро Арбелоанинг роли катта бўлгани таъкидланмоқда.

Арбелоа Лондон клуби бошқарувини қўлга киритганидан сўнг испаниялик ҳужумчини жамоа таркибида кўришни истаган.

Натижада «Фулҳэм» «Реал» билан музокаралар ўтказиб, 22 ёшли футболчининг трансферини 40 миллион евро эвазига амалга оширган.

Энди эса Гарсиянинг бозордаги қизиқиши унинг аввалги трансфер суммасидан ҳам юқори кўрсаткичга чиқиши мумкин.

«Фулҳэм» 60–70 миллион евро талаб қилмоқда

Инсайдер Экрем Конур тарқатган маълумотда Гарсияга қизиқиш билдирган клубларнинг аниқ номлари келтирилмаган.

Бироқ «Фулҳэм» футболчининг трансферини 60–70 миллион еврога баҳолаётгани ҳақида хабар берилмоқда.

Шу билан бирга, футболчининг собиқ клуби «Реал» унинг шартномасида қайта сотиб олиш бандини сақлаб қолган.

Бу эса Гарсиянинг келажагини янада қизиқарли қилади. Агар ҳужумчи АПЛда ўзини тўлиқ намоён эта олса, унинг трансфери бўйича янги музокаралар пайдо бўлиши мумкин.

Шартнома 2031 йилгача

Гарсия «Фулҳэм» билан узоқ муддатли шартномага эга. Унинг амалдаги келишуви 2031 йил ёзигача амал қилади.

Бу ҳолат Лондон клубига футболчининг трансфери борасида музокараларда мустаҳкам позиция беради. Transfermarkt эса испаниялик футболчининг жорий бозор қийматини 30 миллион евро деб баҳоламоқда.

Шу тариқа «Фулҳэм»нинг 60–70 миллион евролик баҳоси Transfermarkt кўрсаткичидан анча юқори.

АПЛда биринчи қадамларини ташламоқда

Гонсало Гарсия «Фулҳэм» сафида жорий АПЛ мавсумида 5 та учрашувда майдонга тушиб, бир марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.

22 ёшли ҳужумчи ҳали Англия чемпионатидаги фаолиятининг дастлабки босқичида. Шунга қарамай, унинг номи трансфер бозорида тилга олина бошлагани «Фулҳэм»даги фаолиятига эътибор янада кучайишидан дарак бермоқда.

Энди асосий савол — Гарсия «Фулҳэм»да қоладими ёки Европанинг йирик клубларидан бири унинг учун 60–70 миллион евро тўлашга тайёр бўладими? Ҳозирча инсайдер аниқ клубларни ошкор қилгани йўқ.

Гонсало ГарсияФулҳэмРеал МадридАлваро Арбелоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди20 сентябр 22:38Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...4 август 10:30Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиФулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олди4 август 10:18«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...30 июл 19:12Фулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқдаФулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқда30 июл 18:35Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёр30 июл 02:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди