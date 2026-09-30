Гонсало Гарсияга Европанинг грандлари қизиқмоқда: нархи қанча?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Фулҳем"нинг 22 ёшли ҳужумчиси Гонсало Гарсия Европанинг етакчи клублари эътиборини тортди.
- "Фулҳем" футболчини "Реал"дан 40 миллион еврога сотиб олган эди, энди эса унинг трансфер нархини 60–70 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
- Гарсиянинг "Фулҳем"га ўтишида бош мураббий Альваро Арбелоа муҳим рол ўйнаган.
- Футболчининг 2031 йилгача амал қиладиган узоқ муддатли шартномаси "Фулҳем"га трансфер музокараларида устунлик беради.
«Фулҳэм»нинг 22 ёшли ҳужумчиси Гонсало Гарсия қисқа вақт ичида Европанинг етакчи клублари эътиборини тортиб улгурди. Инсайдер Экрем Конур маълумотига кўра, бир қатор клублар испаниялик футболчининг трансферини ўрганмоқда.
Гарсиянинг келажаги атрофидаги вазият қизиқ тус олган. «Фулҳэм» футболчини яқинда «Реал»дан 40 миллион евро эвазига харид қилган эди. Энди эса Лондон клуби унинг трансфери учун анча юқори сумма талаб қилиши мумкин.
Айтилишича, «Фулҳэм» Гарсиянинг қийматини 60–70 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Арбелоа уни «Фулҳэм»га олиб келди
Гонсало Гарсиянинг «Фулҳэм»га ўтишида клуб бош мураббийи Алваро Арбелоанинг роли катта бўлгани таъкидланмоқда.
Арбелоа Лондон клуби бошқарувини қўлга киритганидан сўнг испаниялик ҳужумчини жамоа таркибида кўришни истаган.
Натижада «Фулҳэм» «Реал» билан музокаралар ўтказиб, 22 ёшли футболчининг трансферини 40 миллион евро эвазига амалга оширган.
Энди эса Гарсиянинг бозордаги қизиқиши унинг аввалги трансфер суммасидан ҳам юқори кўрсаткичга чиқиши мумкин.
«Фулҳэм» 60–70 миллион евро талаб қилмоқда
Инсайдер Экрем Конур тарқатган маълумотда Гарсияга қизиқиш билдирган клубларнинг аниқ номлари келтирилмаган.
Бироқ «Фулҳэм» футболчининг трансферини 60–70 миллион еврога баҳолаётгани ҳақида хабар берилмоқда.
Шу билан бирга, футболчининг собиқ клуби «Реал» унинг шартномасида қайта сотиб олиш бандини сақлаб қолган.
Бу эса Гарсиянинг келажагини янада қизиқарли қилади. Агар ҳужумчи АПЛда ўзини тўлиқ намоён эта олса, унинг трансфери бўйича янги музокаралар пайдо бўлиши мумкин.
Шартнома 2031 йилгача
Гарсия «Фулҳэм» билан узоқ муддатли шартномага эга. Унинг амалдаги келишуви 2031 йил ёзигача амал қилади.
Бу ҳолат Лондон клубига футболчининг трансфери борасида музокараларда мустаҳкам позиция беради. Transfermarkt эса испаниялик футболчининг жорий бозор қийматини 30 миллион евро деб баҳоламоқда.
Шу тариқа «Фулҳэм»нинг 60–70 миллион евролик баҳоси Transfermarkt кўрсаткичидан анча юқори.
АПЛда биринчи қадамларини ташламоқда
Гонсало Гарсия «Фулҳэм» сафида жорий АПЛ мавсумида 5 та учрашувда майдонга тушиб, бир марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.
22 ёшли ҳужумчи ҳали Англия чемпионатидаги фаолиятининг дастлабки босқичида. Шунга қарамай, унинг номи трансфер бозорида тилга олина бошлагани «Фулҳэм»даги фаолиятига эътибор янада кучайишидан дарак бермоқда.
Энди асосий савол — Гарсия «Фулҳэм»да қоладими ёки Европанинг йирик клубларидан бири унинг учун 60–70 миллион евро тўлашга тайёр бўладими? Ҳозирча инсайдер аниқ клубларни ошкор қилгани йўқ.
Изоҳлар 0
…