Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)

·57·Маданият
Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова оилада моддий юкни кўтарувчи "паровоз" эркак ҳам, аёл ҳам бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, ота-оналар фарзандларига бирдек ғамхўрлик қилиб, кўпроқ даромад топган боланинг ҳисобидан камроқ топган боласига ёрдам беради.
  • Хонанда, шунингдек, инсон ҳаётидаги мол-дунё ва ризқ масаласига тўхталиб, дунёда йиғилган барча бойлик инсон билан бирга кетмаслигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон халқ артисти, таниқли хонанда Юлдуз Усмонова интервюларидан бирида оиладаги моддий масъулият, ота-онанинг фарзандларига муносабати ва ризқ ҳақида фикр билдирди.

Хонанданинг айтишича, оилада одатда рўзғорни кўпроқ таъминлайдиган бир киши бўлади. Унинг фикрича, бу эркак ҳам, аёл ҳам бўлиши мумкин. Ота-она эса фарзандларидан бири кўпроқ даромад топган тақдирда ҳам, барча болаларини бирдек кўришга ҳаракат қилади.

“Мен ҳам олдин онамдан хафа бўлардим. 'Кўзингни оч, она учун ҳамма бола бир хил бўлади. Пул топадиганидан олиб, пули йўқ фарзандига берар экан. Бу шунақа қонун экан. 'Онам мендан олиб, менга илинмаяпти, мени яхши кўрмаяпти', деб ўйлаш керак эмас. Йўқ, боласига илиниб турар экан, баравар бўлсин деб”, — деди Юлдуз Усмонова.

Хонанда оиладаги асосий моддий юкни кўтарадиган инсонни “паровоз”га қиёслаб, бу вазифа фақат эркакнинг зиммасида бўлиши шарт эмаслигини таъкидлади.

“Оилани, рўзғорни тортадиган паровоз битта бўлади уйда. Хоҳ эркак бўлсин, хоҳ хотин бўлсин. Кўпроқ эркаклар дод солиб юборишади, хотинлари бураб турганда. Хотинлар ҳам овозини ўчириб туриши керак. Кўзингни оч, сени эринг топиб турибдими, балки сенинг ризқинг эмасдир”, — дея фикр билдирди хонанда.

Юлдуз Усмонова инсоннинг ҳаётидаги мол-дунё ва ризқ масаласига ҳам тўхталиб, дунёда йиғилган барча бойлик инсон билан бирга кетмаслигини таъкидлади.

“Мушукнинг ҳам ризқи бўлар экан. Унга ҳам ризқ берар экан. Айтилганки, китобда: 'Сен дунёни йиғасан, еганинг сеники, қолгани қолади'. Пайпоқ ҳам кийиб кетмайсиз. Йиртиғи ҳам қолади. Ўт қўйиб юборишади, талон-тарож қилиб юборишади”, — деди у.

Хонанданинг мазкур фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб кузатувчилар унинг гапларини қўллаб-қувватлаганини ёзган.

Юлдуз УсмоноваЎзбекистон халқ артистимол-дунё ва ризқОиладаги моддий масъулият
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)24 июл 08:34Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)2 август 17:49Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)2 июн 13:18Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)8 июн 11:26“Опани одамиман” деб номидан фойдаланиб юрганларни Юлдуз Усмонова кескин танқид қилди“Опани одамиман” деб номидан фойдаланиб юрганларни Юлдуз Усмонова кескин танқид қилди21 май 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди