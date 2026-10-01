Эрлинг Холанд Норвегиан Air авиакомпаниясини судга бермоқда
Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг шахсий бренди ва савдо белгиларидан рухсатсиз фойдалангани учун Норвегиан Air Шуттле авиакомпаниясига қарши расмий суд ишини бошлади. ВГ Sports ва Дагбладет нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг манфаатлари ва Британиянинг Ёрк Промотионс Лтд фирмаси номидан Счжодт юридик компанияси Осло туман судига даъво аризасини киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можарога дунё чемпионати вақтида авиаташувчининг ижтимоий тармоқлардаги реклама кампанияси сабаб бўлган. Компания ўз самолётларидан бирининг суратини рақамли тарзда ўзгартириб, унга Эрлинг Холанднинг таниқли сариқ соч турмагини қўшиб қўйган. Instagram ва TikTok тармоқларида эълон қилинган ушбу пост "Биз ҳеч қачон ҳозиргунчалик норвегиялик бўлмаганмиз" деган изоҳ билан чоп этилган эди.
Норасмий ҳазил ва ҳуқуқий оқибатларҲуқуқшуносларнинг аралашувидан сўнг мазкур постлар дарҳол ўчириб ташланган бўлса-да, авиакомпания ўз ҳаракатларини шунчаки ижтимоий тармоқлардаги енгил ҳазил ва қўллаб-қувватлаш деб атади. Норвегиан матбуот котиби Эивинд Ҳаммер Мйҳре компания бу даъвони тушунмагани ва спорт қаҳрамонларини қўллаб-қувватлагани учун судга тортилаётганидан афсусдалигини билдирди.
Шунга қарамай, ҳуқуқий экспертлар футболчининг позицияси етарлича мустаҳкам эканини таъкидламоқда. Берген университети маркетинг ҳуқуқи бўйича профессори Торе Лунде Норвегия Маркетинг тўғрисидаги қонуни ҳамда шахсни ҳимоя қилиш низомларига асосланиб, Холанднинг қўли баланд келишини айтган. Норвегия Олий судининг амалдаги прецедентлари спортчиларнинг қиёфаси ва шахсий хусусиятларини корпоратив тижорат мақсадларида рухсатсиз ишлатишдан қатъий ҳимоя қилади.
Суд томонидан режалаштирилган дастлабки видеорежалаштириш эшитируви жорий йилнинг 9-октабр санасига белгиланган. Мазкур суд жараёни спортчиларнинг ўз имижи ва шахсий брендини ҳимоя қилиш борасидаги халқаро спорт ҳуқуқида муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар ва суд муҳокамаси келгусида спортчилар қиёфасидан фойдаланиш масалаларига ўз таъсирини ўтказиши аниқ.
Изоҳлар 0
…