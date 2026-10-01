Эрлинг Холанд Норвегиан Air авиакомпаниясини судга бермоқда

·3·Спорт
Эрлинг Холанд Норвегиан Air авиакомпаниясини судга бермоқда

Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг шахсий бренди ва савдо белгиларидан рухсатсиз фойдалангани учун Норвегиан Air Шуттле авиакомпаниясига қарши расмий суд ишини бошлади. ВГ Sports ва Дагбладет нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг манфаатлари ва Британиянинг Ёрк Промотионс Лтд фирмаси номидан Счжодт юридик компанияси Осло туман судига даъво аризасини киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можарога дунё чемпионати вақтида авиаташувчининг ижтимоий тармоқлардаги реклама кампанияси сабаб бўлган. Компания ўз самолётларидан бирининг суратини рақамли тарзда ўзгартириб, унга Эрлинг Холанднинг таниқли сариқ соч турмагини қўшиб қўйган. Instagram ва TikTok тармоқларида эълон қилинган ушбу пост "Биз ҳеч қачон ҳозиргунчалик норвегиялик бўлмаганмиз" деган изоҳ билан чоп этилган эди.

Норасмий ҳазил ва ҳуқуқий оқибатлар

Ҳуқуқшуносларнинг аралашувидан сўнг мазкур постлар дарҳол ўчириб ташланган бўлса-да, авиакомпания ўз ҳаракатларини шунчаки ижтимоий тармоқлардаги енгил ҳазил ва қўллаб-қувватлаш деб атади. Норвегиан матбуот котиби Эивинд Ҳаммер Мйҳре компания бу даъвони тушунмагани ва спорт қаҳрамонларини қўллаб-қувватлагани учун судга тортилаётганидан афсусдалигини билдирди.

Шунга қарамай, ҳуқуқий экспертлар футболчининг позицияси етарлича мустаҳкам эканини таъкидламоқда. Берген университети маркетинг ҳуқуқи бўйича профессори Торе Лунде Норвегия Маркетинг тўғрисидаги қонуни ҳамда шахсни ҳимоя қилиш низомларига асосланиб, Холанднинг қўли баланд келишини айтган. Норвегия Олий судининг амалдаги прецедентлари спортчиларнинг қиёфаси ва шахсий хусусиятларини корпоратив тижорат мақсадларида рухсатсиз ишлатишдан қатъий ҳимоя қилади.

Суд томонидан режалаштирилган дастлабки видеорежалаштириш эшитируви жорий йилнинг 9-октабр санасига белгиланган. Мазкур суд жараёни спортчиларнинг ўз имижи ва шахсий брендини ҳимоя қилиш борасидаги халқаро спорт ҳуқуқида муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар ва суд муҳокамаси келгусида спортчилар қиёфасидан фойдаланиш масалаларига ўз таъсирини ўтказиши аниқ.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиНорвегиан AirСудФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчиМанчестер Сити ҳомийси Премер-лигага қарши судга мурожаат қилмоқчиБугун 02:10Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди21 сентябр 12:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди14 сентябр 12:18Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиАйёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлди9 сентябр 10:11Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирди6 сентябр 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди