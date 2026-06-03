Ҳанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушди
Туркиялик машҳур хонанда Ҳанде Енер “Назар” тақдирлаш маросимида иштирок этиб, “Энг яхши поп ижрочиси” номинацияси бўйича мукофотга сазовор бўлди.
Маросим давомида хонанда саҳнага чиқиб, мукофотни қабул қилар экан, томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди. У миннатдорлик билдириб, саҳнада таъзим қилаётган пайтда эса кутилмаган ҳолат юз берди — мукофотлардан бири синиб тушди.
Ушбу вазият қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар буни оддий тасодиф деб баҳолаган бўлса, бошқалар ушбу ҳолатни маросимдаги энг эсда қоларли лаҳзалардан бири сифатида тилга олди.
Шунга қарамай, Ҳанде Енер вазиятни хотиржамлик билан қабул қилиб, маросимни давом эттирди. Унинг профессионал ёндашуви ва саҳнадаги ўзини тутиши мухлислар томонидан ижобий баҳоланди.
…