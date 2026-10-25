Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!

·71·Маданият
Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!

Ўзбекистон халқ артисти, таниқли актриса Гулчеҳра Жамилова халқаро миқёсда эътироф этилди. У Тошкентда илк бор ўтказилган “Golden Globes Silk Road Tribute Gala” маросимида “Олтин глобус” мукофоти совриндори бўлди.

Ижтимоий тармоқларда актрисанинг ушбу эътирофга сазовор бўлганига оид видеолар тарқалди. Хабарларга кўра, унинг яқинлари, ҳамкасблари ва мухлислари изоҳларда самимий табриклар йўллаб, санъаткорнинг кўп йиллик ижодий фаолиятини эътироф этмоқда.

Гулчеҳра Жамилова ўзбек театр ва кино санъатининг таниқли вакилларидан бири бўлиб, унинг ижодий фаолияти олти ўн йилдан ортиқ вақтни қамраб олади. Актриса, айниқса, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” асари асосида суратга олинган фильмда гавдалантирган Кумуш образи орқали томошабинлар меҳрини қозонган. У 1992 йилда “Ўзбекистон халқ артисти” унвонига сазовор бўлган.

Мазкур эътироф ўзбек санъати намояндаларининг халқаро миқёсда танилишига яна бир мисол бўлди.

Гулчеҳра ЖамиловаGolden Globes Silk Road Tribute GalaЎзбекистон халқ артистиЎткан кунлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди21 октябр 22:53Гулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиГулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўллади3 июл 15:02Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаСанъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда27 июн 03:3824 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли оламиБугун 12:48Юлдуз Турдиева “Тан Оласанми…” номли янги таронасидан мухлисларига парча улашди (видео)Юлдуз Турдиева “Тан Оласанми…” номли янги таронасидан мухлисларига парча улашди (видео)Бугун 12:39Ранбир Капур саволига Амитабҳ Баччан ҳазил билан жавоб бердиРанбир Капур саволига Амитабҳ Баччан ҳазил билан жавоб бердиБугун 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари