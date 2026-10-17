40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?

·41·Маданият
40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 40 ёшли хитойлик актёр Хоу Хянгнинг жисмоний ривожланишининг тўхтаб қолиши сабабли 12 ёшли болага ўхшаш ташқи кўриниши уни «Бенжамин Баттон» лақаби билан аталишига олиб келди.
  • Онасининг ҳомиладорлик пайтида етарли овқатланмагани сабабли муддатидан олдин туғилган Хоу, болалигидан тенгдошларидан кичик бўлган ва тахминан тўққиз ёшида жисмоний ривожланиши тўхтаб қолган.

Хитойлик актёр Хоу Хянг ўзининг ғайриоддий ташқи кўриниши билан кўпчилик эътиборини тортмоқда. 40 ёшли актёр ҳали 12 ёшга ҳам тўлмаган болага ўхшайди. Шу сабабли у Хитойда «Бенжамин Баттон» лақабини олган. Унинг ёш болаларга хос қиёфаси жисмоний ривожланишининг тўхтаб қолиши билан боғлиқ.

Актёрнинг рафиқаси билан тушган суратлари яқинда ижтимоий тармоқларда тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар уларни эр-хотиндан кўра она ва ўғилга ўхшатиб, ҳазил қилишди. Бироқ Хоу бундай танқидларга эътибор бермади, чунки у бу каби муносабатларга умри давомида кўникиб келган.

Хитой оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, Хоу онаси ҳомиладорлик пайтида тўйиб овқатланмагани сабабли муддатидан олдин туғилган. У болалигидан тенгдошларига нисбатан кичик бўлган, тахминан тўққиз ёшида эса жисмоний ривожланиши тўхтаб қолган. Шу боис у катта бўлганида ҳам ёш болага ўхшаш ташқи кўринишини сақлаб қолган.

Kalla qo'yilgan erkak va bola tabassum bilan birga tushgan surati.

Вояга етганидан кейин ҳам одамлар уни ўсмир деб ўйлаб, «Қаерда ўқийсан?» каби саволларни беришган. Аммо бу ҳолат унинг орзуларига тўсқинлик қилмаган. Оиласининг қўллаб-қувватлаши билан актёрликни танлаган Хоу 2005 йилда машҳур «Home with Kids» ситкомида бошланғич синф ўқувчиси ролини ижро этган. Ўша вақтда у 19 ёшда эди.

Кейинчалик актёр «Stepfather», «Chuang Guandong» ва «Tunnel Warfare» каби машҳур теледрамаларда ҳам иштирок этиб, турли ёш қаҳрамонларни гавдалантирди. Режиссёрлар унинг актёрлик маҳорати ва кўрсатмаларни аниқ бажариш қобилиятини юқори баҳолашди.

Хоунинг таъкидлашича, болаларга хос ташқи кўриниши ва овози унга таклиф этиладиган ролларни чеклайди. Шунга қарамай, у ҳар бир образни мукаммал ижро этишга интилади.

«Мен учун ўзимга ҳақиқатан ёқадиган сценарий ва ролни топиш осон эмас. Ҳар бир ролни тўлиқ ўзлаштиришни истайман. Актёр учун бу ҳам муваффақиятнинг бир тури», — дейди у.

Хоу Хянг рафиқаси билан тинч ва барқарор ҳаёт кечириб, машҳурликдан кўра оиласи ва ижодий фаолиятига кўпроқ эътибор қаратади. Унинг ҳаёт йўли эса инсоннинг ташқи кўриниши унинг қобилияти ва мақсадларига тўсиқ бўлиши шарт эмаслигини кўрсатади.

Хоу ХянгБенжамин БаттонHome with KidsStepfather
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Воҳиджон Исоқов: "Оиламнинг ишонмаслиги хафа қилади!" (видео)Воҳиджон Исоқов: "Оиламнинг ишонмаслиги хафа қилади!" (видео)11 октябр 21:01Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?26 сентябр 14:11«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда21 сентябр 14:53Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилди15 сентябр 10:18Мирзиёев фармони билан марҳум ижодкорлар мукофотландиМирзиёев фармони билан марҳум ижодкорлар мукофотланди29 май 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди