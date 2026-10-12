Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)
Ўзбекистонлик дзюдочи Диёра Келдиёрова ижтимоий тармоқларда қизалоғи билан тушган видеосини эълон қилди. Спортчи аввалроқ фарзандининг юзини оммага кўрсатмай келаётган эди.
У янги видеога самимий изоҳ қолдириб, қизалоғи унинг ҳаётидаги энг катта ютуғи эканини таъкидлади.
"МашаАллаҳ! Ҳаётдаги энг катта ютуғим — менинг қизим. Ҳар тонгимиз шунақа қучоқлашиш билан бошланади. Ҳар бир қучоқлаши мени энергияга тўлдиради!" — деб ёзди Диёра Келдиёрова.
Видео мухлисларнинг эътиборини тортди. Изоҳларда кўпчилик қизалоқнинг онасига ўхшашлигини таъкидлаб, унга чиройли тилаклар билдирмоқда. Кузатувчилар спортчининг фарзандига бахтли болалик, соғлик ва порлоқ келажак тилашмоқда.
Изоҳлар 0
…