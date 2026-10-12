Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)

·51·Маданият
Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)

Блогер Зебо Раҳимова дунё бўйлаб саёҳатлари билан мухлисларини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Бу сафар у Исландиядаги кўпчиликка суратлар орқали таниш бўлган, эртаклардан чиққандек кўринадиган уйчани кўрсатди.

Зебо ижтимоий тармоқдаги саҳифасига ушбу маскандан видео жойлаб, ўз ҳайратини яширмади.

"Ман бу расм ясалган деб ўйлардим. Ҳаётда шу уйча бор экан, Исландия!" — дея изоҳ қолдирди блогер.

Видеони томоша қилган кузатувчилар ҳам ҳайратларини изоҳларда билдиришмоқда. Улар дунёда шунчалик эртакнамо ва гўзал манзиллар борлигидан ҳайратланиб, блогернинг саёҳатларига ҳавас қилишмоқда.

Зебо Раҳимова эса дунёнинг турли гўзал масканларини кашф этиб, таассуротларини мухлислари билан бўлишишда давом этмоқда.

Зебо РаҳимоваИсландиямаскансоциал тармоқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова Исландиянинг гўзал манзараси билан ҳайратлантиришда давом этмоқда (видео)Зебо Раҳимова Исландиянинг гўзал манзараси билан ҳайратлантиришда давом этмоқда (видео)2 октябр 15:22Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)25 август 09:34Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)5 август 13:29Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)30 июл 16:57Зебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқладиЗебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқлади27 июл 14:48Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!10 июл 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди