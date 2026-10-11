Амитабх Баччан 84 ёшда! Афсонавий актёр туғилган кунида мухлислари билан учрашди (видео)

·39·Маданият
Амитабх Баччан 84 ёшда! Афсонавий актёр туғилган кунида мухлислари билан учрашди (видео)

Ҳинд киноси афсонаси, машҳур актёр Амитабх Баччан 84 ёшни қаршилади. У туғилган куни муносабати билан мухлислари билан учрашиб, уларнинг самимий табрикларини қабул қилди.

Актёрнинг туғилган куни мухлислари учун ҳам катта байрамга айланди. Улар севимли юлдузини қутлаш, унга бўлган меҳр ва ҳурматини изҳор этиш учун йиғилишди. Амитабх Баччан эса кўп йиллардан буён уни қўллаб-қувватлаб келаётган мухлислари билан учрашиб, уларнинг эътиборига жавоб қайтарди.

Амитабх Баччан Ҳиндистон кино санъатининг энг машҳур ва ҳурматли вакилларидан бири ҳисобланади. Унинг кўплаб фильмлардаги роллари бир неча авлод томошабинларининг меҳрини қозонган. Орадан йиллар ўтса-да, актёрнинг ижоди ва шахсиятига бўлган қизиқиш сўнмаяпти.

Маълумот учун, Амитабҳ Баччан 1942 йил 11 октябрда туғилган. У ҳинд актёри бўлиб, „Вир ва Зара“, „Ишонч“, „Шакти“, „Дон“, „Мақсад“, „Инқилоб“, „Ишонч“, „Гоҳи шодлик гоҳи ғам“ каби бир қанча фильмларда суратга тушган. Айниқса, „Шаҳаншоҳ“ фильмидаги Шаҳаншоҳ образи унга катта шуҳрат келтирди.

Амитабх БаччанТуғилган куниҲинд киносиМухлислар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)9 август 12:10Муниса Магамет опа-сингиллари билан онасининг туғилган кунига автомобил совға қилди (видео)Муниса Магамет опа-сингиллари билан онасининг туғилган кунига автомобил совға қилди (видео)29 сентябр 05:46Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)6 август 15:11Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)20 сентябр 09:28Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)11 сентябр 20:26Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирКеча 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди