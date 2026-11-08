Жавоҳир Умматалиев нуфузли Queensberry оқшомида испаниялик рақибини мағлуб этди

·2·Спорт
Жавоҳир Умматалиев нуфузли Queensberry оқшомида испаниялик рақибини мағлуб этди

Англиянинг Манчестер шаҳрида жаҳоннинг етакчи промоутерлик компанияларидан бири ҳисобланган Queensberry Promotions томонидан ташкил этилган катта профессионал бокс оқшоми ўзбек бокс ихлосмандлари учун хушхабар билан бошланди.

Ушбу нуфузли мусобақа доирасида рингга кўтарилган ёш ва умидли чарм қўлқоп устамиз Жавоҳир Умматалиев тажрибали испаниялик рақиби Атакайте Сантанага қарши муҳим рейтинговый жанг ўтказди.

Тўлиқ 6 раундлик устунлик ва ҳакамлар қарори

Жавоҳир Умматалиев британиялик мухлислар кўз ўнгида ўзининг юқори техникаси ва тактик тайёргарлигини намойиш этди:

  • Масофани назорат қилиш: Жангнинг дастлабки сонияларидан бошлаб Умматалиев аниқ зарбалар ва чаққон ҳаракатлар эвазига жанг суръатини ўз қўлига олди;

  • Муросасиз кураш: Испаниялик Атакайте Сантана бир неча бор қарши ҳужумга ўтишга уринган бўлса-да, вакилимиз мудофаада ишончли ҳаракат қилиб, рақибига имконият қолдирмади;

  • Ҳакамларнинг якдил хулосаси: Тўлиқ 6 раунд давом этган қизиқарли беллашув якунида ён ҳакамлар бир овоздан Жавоҳир Умматалиевнинг устунлигини эътироф этиб, ғалабани ҳамюртимизга тақдим этди.

Профессионал рекорд 3-0 га етди

Манчестердаги ушбу муваффақият 20 ёшли боксчимизнинг фаолиятидаги муҳим босқич бўлди:

  • Мағлубиятсиз серия: Қўлга киритилган ишончли ғалаба эвазига Жавоҳир Умматалиев профессионал рингдаги рекордини 3-0 кўринишига етказиб, мағлубиятсиз одимлашни давом эттирмоқда;

  • Queensberry ареналарига йўл: Буюк Британиянинг йирик бокс кечаларида ғалаба қозониш ҳамюртимиз учун халқаро миқёсда янада каттароқ жанглар ва нуфузли камарлар сари йўл очади.

Жавоҳир УмматалиевQueensberry PromotionsПрофессионал боксМанчестер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дугоналари билан терисини қорайтиришга қизиққан аёл тери саратонидан вафот этдиДугоналари билан терисини қорайтиришга қизиққан аёл тери саратонидан вафот этди17 октябр 14:23Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этди15 июн 06:55Гвардиоланинг сўнгги паради Манчестерда тарихий кунга айланди (видео)Гвардиоланинг сўнгги паради Манчестерда тарихий кунга айланди (видео)26 май 14:27Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритди21 июн 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди