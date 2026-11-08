Жавоҳир Умматалиев нуфузли Queensberry оқшомида испаниялик рақибини мағлуб этди
Англиянинг Манчестер шаҳрида жаҳоннинг етакчи промоутерлик компанияларидан бири ҳисобланган Queensberry Promotions томонидан ташкил этилган катта профессионал бокс оқшоми ўзбек бокс ихлосмандлари учун хушхабар билан бошланди.
Ушбу нуфузли мусобақа доирасида рингга кўтарилган ёш ва умидли чарм қўлқоп устамиз Жавоҳир Умматалиев тажрибали испаниялик рақиби Атакайте Сантанага қарши муҳим рейтинговый жанг ўтказди.
Тўлиқ 6 раундлик устунлик ва ҳакамлар қарори
Жавоҳир Умматалиев британиялик мухлислар кўз ўнгида ўзининг юқори техникаси ва тактик тайёргарлигини намойиш этди:
Масофани назорат қилиш: Жангнинг дастлабки сонияларидан бошлаб Умматалиев аниқ зарбалар ва чаққон ҳаракатлар эвазига жанг суръатини ўз қўлига олди;
Муросасиз кураш: Испаниялик Атакайте Сантана бир неча бор қарши ҳужумга ўтишга уринган бўлса-да, вакилимиз мудофаада ишончли ҳаракат қилиб, рақибига имконият қолдирмади;
Ҳакамларнинг якдил хулосаси: Тўлиқ 6 раунд давом этган қизиқарли беллашув якунида ён ҳакамлар бир овоздан Жавоҳир Умматалиевнинг устунлигини эътироф этиб, ғалабани ҳамюртимизга тақдим этди.
Профессионал рекорд 3-0 га етди
Манчестердаги ушбу муваффақият 20 ёшли боксчимизнинг фаолиятидаги муҳим босқич бўлди:
Мағлубиятсиз серия: Қўлга киритилган ишончли ғалаба эвазига Жавоҳир Умматалиев профессионал рингдаги рекордини 3-0 кўринишига етказиб, мағлубиятсиз одимлашни давом эттирмоқда;
Queensberry ареналарига йўл: Буюк Британиянинг йирик бокс кечаларида ғалаба қозониш ҳамюртимиз учун халқаро миқёсда янада каттароқ жанглар ва нуфузли камарлар сари йўл очади.
Изоҳлар 0
…