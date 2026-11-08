АПЛда шов-шув: “Манчестер Сити” сафарда мағлуб бўлди, Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди

·4·Спорт
АПЛда шов-шув: “Манчестер Сити” сафарда мағлуб бўлди, Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди

Англия Премер-лигасининг 10-турида кутилмаган йирик сенсация қайд этилди. Чемпионлик учун курашаётган «Манчестер Сити» меҳмонда мусобақа жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Ноттингҳэм Форест» клубига тўқнаш келиб, 1:3 ҳисобида оғир мағлубиятга учради.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун диққатга сазовор жиҳати — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар» мудофаа чизиғида учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан то ҳуштагигача тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

Делапнинг дубли ва Шеркининг жавоби: Ўйиндаги кескин бурилишлар

«Сити Граунд» стадионида кечган беллашувда мезбонлар дастлабки дақиқалардан бошлаб фаол босим уюштирди ва кутилмаган натижани расмийлаштирди:

  • «Форест»нинг тезкор ҳужумлари: Учрашувнинг атиги 6-дақиқасидаёқ Куня ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди — 1:0. Орадан кўп ўтмай, 18-дақиқада Лиам Делап ҳисобдаги фарқни оширди — 2:0;

  • Шеркидан умид учқуни: Иккинчи бўлим бошида фаоллашган «Сити» 52-дақиқада Райян Шерки томонидан урилган гол эвазига ҳисобни қисқартирди — 2:1;

  • Нуқта қўйган гол: Аммо 73-дақиқада кечган қарши ҳужумда яна ўша Лиам Делап ўз дублини нишонлаб, «ўрмончилар»нинг 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабасини мустаҳкамлади.

Ҳусанов 90 дақиқа майдонда ва таркибдаги ўзгаришлар

Мареска қўл остидаги «Манчестер Сити» бу учрашувда бир қатор етакчиларни сафга жалб этди:

  • Ҳусанов мудофаада тўлиқ ўйнади: Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояда Рубен Диаш ва Марк Геҳилар билан бирга асосий таркибда тушиб, тўлиқ ўйин ўтказди;

  • Маресканинг танаффусдаги ўзгаришлари: Ўйин тизгинини қайтариш мақсадида мураббий иккинчи бўлим бошидаёқ Геҳи ўрнига Нунесни, Гвардиол ўрнига эса О’Райлини туширди, кейинроқ Фоден ҳам майдонга ташланди, аммо бу уринишлар ҳисобни тенглаштиришга етмади;

  • Ҳоланд ва Доку тўхтатилди: Ҳужумда Эрлинг Ҳоланд ҳамда Жереми Доку тўлиқ ҳаракат қилган бўлса-да, «Ноттингҳэм» ҳимояси уларга жиддий эркинлик бермади.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу мағлубиятга қарамай, «Манчестер Сити» 21 очко билан жадвалнинг 2-поғонасини сақлаб турибди. Йирик ғалабани қўлга киритган «Ноттингҳэм Форест» эса очколари сонини 9 тага етказиб, 16-ўринга кўтарилиб олди.

Англия Премер-лигасиМанчестер СитиАбдуқодир ҲусановНоттингҳэм Форест
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!Кеча 22:03Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)1 ноябр 18:06Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)31 октябр 23:00“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди31 октябр 22:09Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқда31 октябр 19:50Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)5 ноябр 10:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди