АПЛда шов-шув: “Манчестер Сити” сафарда мағлуб бўлди, Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди
Англия Премер-лигасининг 10-турида кутилмаган йирик сенсация қайд этилди. Чемпионлик учун курашаётган «Манчестер Сити» меҳмонда мусобақа жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Ноттингҳэм Форест» клубига тўқнаш келиб, 1:3 ҳисобида оғир мағлубиятга учради.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун диққатга сазовор жиҳати — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар» мудофаа чизиғида учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан то ҳуштагигача тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
Делапнинг дубли ва Шеркининг жавоби: Ўйиндаги кескин бурилишлар
«Сити Граунд» стадионида кечган беллашувда мезбонлар дастлабки дақиқалардан бошлаб фаол босим уюштирди ва кутилмаган натижани расмийлаштирди:
«Форест»нинг тезкор ҳужумлари: Учрашувнинг атиги 6-дақиқасидаёқ Куня ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди — 1:0. Орадан кўп ўтмай, 18-дақиқада Лиам Делап ҳисобдаги фарқни оширди — 2:0;
Шеркидан умид учқуни: Иккинчи бўлим бошида фаоллашган «Сити» 52-дақиқада Райян Шерки томонидан урилган гол эвазига ҳисобни қисқартирди — 2:1;
Нуқта қўйган гол: Аммо 73-дақиқада кечган қарши ҳужумда яна ўша Лиам Делап ўз дублини нишонлаб, «ўрмончилар»нинг 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабасини мустаҳкамлади.
Ҳусанов 90 дақиқа майдонда ва таркибдаги ўзгаришлар
Мареска қўл остидаги «Манчестер Сити» бу учрашувда бир қатор етакчиларни сафга жалб этди:
Ҳусанов мудофаада тўлиқ ўйнади: Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояда Рубен Диаш ва Марк Геҳилар билан бирга асосий таркибда тушиб, тўлиқ ўйин ўтказди;
Маресканинг танаффусдаги ўзгаришлари: Ўйин тизгинини қайтариш мақсадида мураббий иккинчи бўлим бошидаёқ Геҳи ўрнига Нунесни, Гвардиол ўрнига эса О’Райлини туширди, кейинроқ Фоден ҳам майдонга ташланди, аммо бу уринишлар ҳисобни тенглаштиришга етмади;
Ҳоланд ва Доку тўхтатилди: Ҳужумда Эрлинг Ҳоланд ҳамда Жереми Доку тўлиқ ҳаракат қилган бўлса-да, «Ноттингҳэм» ҳимояси уларга жиддий эркинлик бермади.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу мағлубиятга қарамай, «Манчестер Сити» 21 очко билан жадвалнинг 2-поғонасини сақлаб турибди. Йирик ғалабани қўлга киритган «Ноттингҳэм Форест» эса очколари сонини 9 тага етказиб, 16-ўринга кўтарилиб олди.
Изоҳлар 0
…