Ўзбекистон U17 жамоаси Эквадорга қарши баҳснинг 90+2 дақиқасида мағлубиятдан қутулди

·57·Спорт
Ўзбекистон U17 жамоаси Эквадорга қарши баҳснинг 90+2 дақиқасида мағлубиятдан қутулди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон U17 ўсмирлар терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Эквадорга қарши ўтказилган халқаро назорат учрашувида 1:1 ҳисобидаги дурангга эришди.
  • Ўйиннинг 61-дақиқасида эквадорликлар ҳисобни очган бўлса-да, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада Ҳабибуллоҳ Тоҳиров мувозанатни тиклади.
  • Мураббийлар штаби ушбу баҳс давомида кенгайтирилган таркибни синовдан ўтказиб, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва тактик тайёргарлигини баҳолади.

Жаҳон чемпионати баҳсларига қизғин ҳозирлик кўраётган Ўзбекистон U17 ўсмирлар терма жамоаси халқаро назорат учрашуви доирасида Жанубий Американинг кучли вакили — Эквадор U17 терма жамоасига қарши майдонга тушди.

Шиддатли ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.

Ўйин кульминацияси: Сўнгги дақиқалардаги қаҳрамонлик

Учрашув давомида ҳар икки жамоа мураббийлар штаби асосий эътиборни тактик синовлар ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолашга қаратди:

  • Эквадорнинг устунлиги: Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмади. Иккинчи бўлимнинг 61-дақиқасида эса эквадорликлар ҳимоядаги хатодан фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди;

  • 90+2-дақиқадаги гол: Ўзбекистонлик ёшлар ўйин охиригача курашиб, босимни оширди. Натижада бош ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада захирадан майдонга тушган Ҳабибуллоҳ Тоҳиров рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоани мағлубиятдан қутқариб қолди.

Халқаро назорат учрашуви протоколи

Кўрсаткич / Бўлим

Тафсилотлар

Учрашув мақоми

Халқаро назорат ўйини (ЖЧга тайёргарлик)

Рақиблар

Ўзбекистон U17 — Эквадор U17

Якуний ҳисоб

1:1

Голлар

Эквадор (61-дақиқа) — Ҳабибуллоҳ Тоҳиров (90+2-дақиқа)

Характер кўрсаткичи

Ўйин сўнгида мағлубиятдан чиқиб кетилди

Ўзбекистон U17 жамоаси қайдномаси

Мураббийлар штаби ўйин давомида кенгайтирилган таркибни синовдан ўтказиб, бир қатор ротацияларни амалга оширди:

  • Бошланғич таркиб: Меҳрож Сирожиддинов, Муҳаммад Ҳакимов, Миржамол Анваров, Абубакир Раҳимов, Адис Абдунабиев, Ислом Равшанов, Амирхон Эркинов, Муҳаммад Маматов, Суҳроб Садиржонов, Аҳрорбек Равшанбеков, Асилбек Алиев;

  • Иккинчи бўлимда майдонга тушганлар: Муҳаммадазиз Рўзибоев, Нурмуҳаммад Ўктамов, Жаҳонгир Ўктамбоев, Миркомил Муродов, Муҳаммадодилхон Орифхонов, Ҳабибуллоҳ Тоҳиров, Лазиз Абдураимов.

Жаҳон чемпионати олдидан Лотин Америкаси футболининг тезкор ва кучли вакили бўлган Эквадорга қарши кечган ушбу ўйин ўсмирларимиз учун катта халқаро тажриба ва муҳим хулосалар чиқариш имкониятини берди.

Ўзбекистон U17Эквадор U17Ҳабибуллоҳ ТоҳировЖаҳон чемпионати U17
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U17 Португалия синовидан ўта олмади: Иккинчи бўлимдаги 2 гол ва мағлубиятЎзбекистон U17 Португалия синовидан ўта олмади: Иккинчи бўлимдаги 2 гол ва мағлубият30 сентябр 07:52Ўзбекистон U17 Австралияни енгиб гуруҳда пешқадам бўлдиЎзбекистон U17 Австралияни енгиб гуруҳда пешқадам бўлди14 май 00:05Ўзбекистон U17 терма жамоаси Японияга қарши финал учун курашадиЎзбекистон U17 терма жамоаси Японияга қарши финал учун курашади18 май 20:03Ўзбекистон U17 терма жамоамизнинг чоракфиналдаги рақиби маълум бўлдиЎзбекистон U17 терма жамоамизнинг чоракфиналдаги рақиби маълум бўлди14 май 05:24Нодирбек билан спарринг ва интуиция сирлари: Магнус Карлсеннинг кутилмаган иқрорлариНодирбек билан спарринг ва интуиция сирлари: Магнус Карлсеннинг кутилмаган иқрорлариБугун 23:21Йилнинг энг яхши 11 нафар юлдузи: FIFPRO таркибида Месси ва Мбаппе бор, аммо Кейн йўқЙилнинг энг яхши 11 нафар юлдузи: FIFPRO таркибида Месси ва Мбаппе бор, аммо Кейн йўқБугун 23:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?