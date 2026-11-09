Ўзбекистон U17 жамоаси Эквадорга қарши баҳснинг 90+2 дақиқасида мағлубиятдан қутулди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон U17 ўсмирлар терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Эквадорга қарши ўтказилган халқаро назорат учрашувида 1:1 ҳисобидаги дурангга эришди.
- Ўйиннинг 61-дақиқасида эквадорликлар ҳисобни очган бўлса-да, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада Ҳабибуллоҳ Тоҳиров мувозанатни тиклади.
- Мураббийлар штаби ушбу баҳс давомида кенгайтирилган таркибни синовдан ўтказиб, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва тактик тайёргарлигини баҳолади.
Жаҳон чемпионати баҳсларига қизғин ҳозирлик кўраётган Ўзбекистон U17 ўсмирлар терма жамоаси халқаро назорат учрашуви доирасида Жанубий Американинг кучли вакили — Эквадор U17 терма жамоасига қарши майдонга тушди.
Шиддатли ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.
Ўйин кульминацияси: Сўнгги дақиқалардаги қаҳрамонлик
Учрашув давомида ҳар икки жамоа мураббийлар штаби асосий эътиборни тактик синовлар ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолашга қаратди:
Эквадорнинг устунлиги: Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмади. Иккинчи бўлимнинг 61-дақиқасида эса эквадорликлар ҳимоядаги хатодан фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди;
90+2-дақиқадаги гол: Ўзбекистонлик ёшлар ўйин охиригача курашиб, босимни оширди. Натижада бош ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада захирадан майдонга тушган Ҳабибуллоҳ Тоҳиров рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоани мағлубиятдан қутқариб қолди.
Халқаро назорат учрашуви протоколи
Кўрсаткич / Бўлим
Тафсилотлар
Учрашув мақоми
Халқаро назорат ўйини (ЖЧга тайёргарлик)
Рақиблар
Ўзбекистон U17 — Эквадор U17
Якуний ҳисоб
1:1
Голлар
Эквадор (61-дақиқа) — Ҳабибуллоҳ Тоҳиров (90+2-дақиқа)
Характер кўрсаткичи
Ўйин сўнгида мағлубиятдан чиқиб кетилди
Ўзбекистон U17 жамоаси қайдномаси
Мураббийлар штаби ўйин давомида кенгайтирилган таркибни синовдан ўтказиб, бир қатор ротацияларни амалга оширди:
Бошланғич таркиб: Меҳрож Сирожиддинов, Муҳаммад Ҳакимов, Миржамол Анваров, Абубакир Раҳимов, Адис Абдунабиев, Ислом Равшанов, Амирхон Эркинов, Муҳаммад Маматов, Суҳроб Садиржонов, Аҳрорбек Равшанбеков, Асилбек Алиев;
Иккинчи бўлимда майдонга тушганлар: Муҳаммадазиз Рўзибоев, Нурмуҳаммад Ўктамов, Жаҳонгир Ўктамбоев, Миркомил Муродов, Муҳаммадодилхон Орифхонов, Ҳабибуллоҳ Тоҳиров, Лазиз Абдураимов.
Жаҳон чемпионати олдидан Лотин Америкаси футболининг тезкор ва кучли вакили бўлган Эквадорга қарши кечган ушбу ўйин ўсмирларимиз учун катта халқаро тажриба ва муҳим хулосалар чиқариш имкониятини берди.
Изоҳлар 0
…