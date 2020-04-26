22:15 / 04.12.2020
0
Маданият

Йилнинг энг яхши фильмлари эълон қилинди

Йилнинг энг яхши фильмлари эълон қилинди
Фото: «Priormovie.com»
Йилнинг энг яхши фильмлари рўйхати чоп этилди. Рўйхатни «The New York Times» нашрининг кинотанқидчилари Манола Даргис ва Энтони Оливер Скотт тузишган.

Даргиснинг фикрича, йилнинг энг яхши фильмлари рейтингига режиссёр Пьетро Марчеллонинг «Мартин Иден», Фредерик Вайсманнинг «Сити Холл», Виктор Косаковскийнинг «Гунда», Спайк Лининг «Америка утопияси», Жулиано Дорнель ва Клебер Мендонс Фильонинг «Бакурау», Келли Райхардтнинг «Биринчи сигир», Элиза Хиттманнинг «Ҳеч қачон, камёб, гоҳида, ҳамиша», Александр Нанэунинг «Жамоа», Рада Бланкнинг «40 ёшли талқин» ва Кантемир Балаговнинг «Дароз» фильмлари киритилган.

Энтони Оливер рўйхатни Жейсон Уолинернинг «Борат 2», Макс Барбаковнинг «Палм-Спрингсда муаллақ қолиш», Керстен Жонсоннинг «Дик Жонсон ўлди» ва Пит Доктернинг «Руҳ» каби фильмлари билан тўлдирди.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
2019 йилнинг энг сердаромад фильмлари маълум қилинди
2019 йилнинг энг сердаромад фильмлари маълум қилинди
26-04-2020, 22:51, Маданият
“Оскар” мукофоти номзодлари рўйхати эълон қилинди
“Оскар” мукофоти номзодлари рўйхати эълон қилинди
25-01-2018, 22:59, Маданият
2018 йилнинг энг кутилаётган фильмлари рейтинги эълон қилинди
2018 йилнинг энг кутилаётган фильмлари рейтинги эълон қилинди
31-12-2017, 21:00, Маданият
Ўзбекистонда турк сериаллари намойиши бошланди
Ўзбекистонда турк сериаллари намойиши бошланди
24-07-2017, 15:57, Маданият
Ридли Скотт 2015 йилнинг энг яхши режиссёри деб топилди
Ридли Скотт 2015 йилнинг энг яхши режиссёри деб топилди
28-12-2015, 01:05, Маданият
Энг яхши ва энг савиясиз ўзбек фильмлари рейтинги эълон қилинди
Энг яхши ва энг савиясиз ўзбек фильмлари рейтинги эълон қилинди
16-08-2015, 19:57, Маданият

Маданият янгиликлари

Фаррух Зокиров «Ҳамдўстлик юлдузлари» давлатлараро мукофоти билан тақдирланди
Фаррух Зокиров «Ҳамдўстлик юлдузлари» давлатлараро мукофоти билан тақдирланди
2-12-2020, 07:30
0
Болливуд қироли Шохруҳ Хон қандай яшайди? (фото)
Болливуд қироли Шохруҳ Хон қандай яшайди? (фото)
1-12-2020, 19:30
0
Зарина Низомиддинова миш-мишларга изоҳ бермаслиги ва ўзидан 12 ёш катта турмуш ўртоғи ҳақида сўзлаб берди
Зарина Низомиддинова миш-мишларга изоҳ бермаслиги ва ўзидан 12 ёш катта турмуш ўртоғи ҳақида сўзлаб берди
29-11-2020, 16:53
0
Голливуд актрисалари мураккаб ролларига қандай тайёргарлик кўради? (фото)
Голливуд актрисалари мураккаб ролларига қандай тайёргарлик кўради? (фото)
29-11-2020, 13:13
0
Актриса Гулзода Исроилова кинодаги узоқ йиллик танаффуси ва оиласидан ажрашиш сабабини маълум қилди (видео)
Актриса Гулзода Исроилова кинодаги узоқ йиллик танаффуси ва оиласидан ажрашиш сабабини маълум қилди (видео)
29-11-2020, 12:38
0
Юлдузли дўстлик: Турк машҳурлари ким билан дўст тутинган? (фото)
Юлдузли дўстлик: Турк машҳурлари ким билан дўст тутинган? (фото)
29-11-2020, 12:02
0
Жаҳонгир Отажонов ва клипмейкер Ҳабибулло Набиев «жанжали»га нуқта қўйилди
Жаҳонгир Отажонов ва клипмейкер Ҳабибулло Набиев «жанжали»га нуқта қўйилди
28-11-2020, 21:10
0
Актриса Феруза Норматова Туркияда “коронавирусдан ҳам ёмонроқ” дардга чалинди (видео)
Актриса Феруза Норматова Туркияда “коронавирусдан ҳам ёмонроқ” дардга чалинди (видео)
28-11-2020, 14:53
0