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Шоҳжаҳон Эргашев қозоғистонлик боксчи билан жанг қилишни истамади
Профессионал боксчимиз Шоҳжаҳон Эргашев қозоғистонлик боксчи Батир Жукембаев билан жанг қилиш таклифига рад жавобини берди.
Бу ҳақида vesti.kz нашри хабар қилмоқда.
Маълум бўлишича, Эргашевга қозоғистонлик боксчи билан жанг учун 25 минг доллар таклиф қилинган. Аммо ўзбек боксчиси ушбу таклифни қабул қилмаган. “Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
Бу ҳақида vesti.kz нашри хабар қилмоқда.
Маълум бўлишича, Эргашевга қозоғистонлик боксчи билан жанг учун 25 минг доллар таклиф қилинган. Аммо ўзбек боксчиси ушбу таклифни қабул қилмаган. “Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
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