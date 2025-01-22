Жалолиддин Машариповнинг қанча муддатга сафдан чиққани маълум бўлди
"Истиқлол" клуби футболчиси Жалолиддин Машарипов "Шамс Азар Қазвин"га қарши учрашувда жароҳат олганди. Клуб ушбу жароҳат бўйича расмий баёнот берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"Истиқлол" клуби шифокорларининг ташхиси бўйича Машарипов энг камида тўрт ҳафта майдонга туша олмайди. Ушбу муддат давомида футболчи тикланиш жараёнини ўтказади ва шундан кейин яна бир марта қайта текширувдан ўтади.
"Истиқлол" клуби шифокорларининг ташхиси бўйича Машарипов энг камида тўрт ҳафта майдонга туша олмайди. Ушбу муддат давомида футболчи тикланиш жараёнини ўтказади ва шундан кейин яна бир марта қайта текширувдан ўтади.
…