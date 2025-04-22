"Манчестер Сити"- "Астон Вилла": Асосий таркиблар эълон қилинди

·3K·Спорт
"Манчестер Сити"- "Астон Вилла": Асосий таркиблар эълон қилинди
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Англия Премер-лигасининг 34-турида "Манчестер Сити" ва "Астон Вилла" жамоалари баҳс олиб боради. Учрашув олдидан мезбон "Манчестер Сити"нинг асосий таркиби эълон қилинди. Абдуқодир Ҳусанов захира футболчилари қаторидан жой олди.

Англия Премьер-лигаси 34-туридан ўрин олган "Манчестер Сити" - "Астон Вилла" баҳси олдидан мезбонларнинг ушбу ўйин учун таркиби билан танишинг.
"Манчестер Сити"- "Астон Вилла": Асосий таркиблар эълон қилинди
Абдуқодир Ҳусанов захира футболчилар таркибида.
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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