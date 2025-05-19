Интер ва Лацио ўйини 2:2 ҳисобида якунланди
Серия Анинг 37-туридан ўрин олган учрашувда “Интер” ўз майдонида “Лацио”ни қабул қилди ва ўйин 2:2 ҳисобида якунланди, деб Zamin.uz хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Интер жамоаси учун голлар Ян-Аурель Биссек (45+2) ва Дензел Думфрис (79) томонидан урилди. Лацио сафида эса Педро Родригес 72 ва 90 (пенальти) дақиқаларда аниқ зарбалар билан жавоб қайтарди.
Ўйин статистикаси:
• Интернинг 10, Лационинг 12 зарбаси қайд этилди.
• Меъморий устунлик Интер томонида — 56% тўп назорати.
• Интерда 530, Лациода 424 пас амалга оширилди.
• Икки жамоа ҳам 85% аниқликда пас узатишди.
• Фоллар сони: Интер — 14, Лацио — 10.
• Сариқ карточкалар: Интер — 1, Лацио — 3.
• Қизил карточка қайд этилмади.
• Бурчак зарбалари: Интер — 5, Лацио — 1.
Ушбу натижадан сўнг, Интер 78 очко билан 2-ўринда қолмоқда. Лацио эса 65 очко билан 6-ўринни эгаллаб турибди.
Интер жамоаси учун голлар Ян-Аурель Биссек (45+2) ва Дензел Думфрис (79) томонидан урилди. Лацио сафида эса Педро Родригес 72 ва 90 (пенальти) дақиқаларда аниқ зарбалар билан жавоб қайтарди.
Ўйин статистикаси:
• Интернинг 10, Лационинг 12 зарбаси қайд этилди.
• Меъморий устунлик Интер томонида — 56% тўп назорати.
• Интерда 530, Лациода 424 пас амалга оширилди.
• Икки жамоа ҳам 85% аниқликда пас узатишди.
• Фоллар сони: Интер — 14, Лацио — 10.
• Сариқ карточкалар: Интер — 1, Лацио — 3.
• Қизил карточка қайд этилмади.
• Бурчак зарбалари: Интер — 5, Лацио — 1.
Ушбу натижадан сўнг, Интер 78 очко билан 2-ўринда қолмоқда. Лацио эса 65 очко билан 6-ўринни эгаллаб турибди.
…