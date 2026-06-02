Стеффен Фреунд: Англия ЖЧ-2026да Германиядан кўра кўпроқ имкониятга эга
Тоттенхем ва Боруссия Дортмунд клубларининг собиқ ярим ҳимоячиси Стеффен Фреунд 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Англия терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади. Унинг фикрича, "уч шерлар" таркибининг чуқурлиги ва сифат даражаси бўйича ҳозирда Германиядан устунроқ ҳисобланади. Фреунд Англия терма жамоасида танлов имконияти кенглигини асосий устунлик сифатида кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Германиялик собиқ футболчи Томас Тухель тайинлови ҳақида гапирар экан, мураббийнинг битта заиф томонига тўхталиб ўтди. Фреунднинг сўзларига кўра, Тухельнинг футболчилар билан шахсий муносабатлар ўрнатишдаги муаммолари ҳал қилувчи паллада жамоага зарар етказиши мумкин. У мисол тариқасида Бавария клубида Венсан Компани футболчилар билан мулоқотда Тухельдан кўра яхшироқ натижа кўрсатаётганини таъкидлади.
"Англиянинг Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш имконияти Германияникидан аниқ юқори. Германияда ҳали ҳам таркиб борасида баҳслар кетмоқда, Англияда эса Тухель учун 26 нафар футболчини танлаб олиш жуда қийин вазифа бўлади, чунки вариантлар жуда кўп", — дея тушунтирди Фреунд.
Шунингдек, у Германия терма жамоасининг ҳозирги ҳолатига танқидий назар ташлади. Джамал Мусиала ва Флориан Виртс каби иқтидорлар бўлишига қарамай, Юлиан Нагельсманн жамоаси Бразилия ёки Франция каби грандларга қарши ўйинларда мувозанатни сақлай олмаслиги мумкинлигини айтди. Фреунднинг фикрича, узоқ давом этадиган турнирда жамоавий бирлик энг муҳим омил бўлади.
…