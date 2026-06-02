Стеффен Фреунд: Англия ЖЧ-2026да Германиядан кўра кўпроқ имкониятга эга

·37·Спорт
Стеффен Фреунд: Англия ЖЧ-2026да Германиядан кўра кўпроқ имкониятга эга

Тоттенхем ва Боруссия Дортмунд клубларининг собиқ ярим ҳимоячиси Стеффен Фреунд 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Англия терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади. Унинг фикрича, "уч шерлар" таркибининг чуқурлиги ва сифат даражаси бўйича ҳозирда Германиядан устунроқ ҳисобланади. Фреунд Англия терма жамоасида танлов имконияти кенглигини асосий устунлик сифатида кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Германиялик собиқ футболчи Томас Тухель тайинлови ҳақида гапирар экан, мураббийнинг битта заиф томонига тўхталиб ўтди. Фреунднинг сўзларига кўра, Тухельнинг футболчилар билан шахсий муносабатлар ўрнатишдаги муаммолари ҳал қилувчи паллада жамоага зарар етказиши мумкин. У мисол тариқасида Бавария клубида Венсан Компани футболчилар билан мулоқотда Тухельдан кўра яхшироқ натижа кўрсатаётганини таъкидлади.

"Англиянинг Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш имконияти Германияникидан аниқ юқори. Германияда ҳали ҳам таркиб борасида баҳслар кетмоқда, Англияда эса Тухель учун 26 нафар футболчини танлаб олиш жуда қийин вазифа бўлади, чунки вариантлар жуда кўп", — дея тушунтирди Фреунд.

Шунингдек, у Германия терма жамоасининг ҳозирги ҳолатига танқидий назар ташлади. Джамал Мусиала ва Флориан Виртс каби иқтидорлар бўлишига қарамай, Юлиан Нагельсманн жамоаси Бразилия ёки Франция каби грандларга қарши ўйинларда мувозанатни сақлай олмаслиги мумкинлигини айтди. Фреунднинг фикрича, узоқ давом этадиган турнирда жамоавий бирлик энг муҳим омил бўлади.

АнглияГерманияТомас ТухельЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди