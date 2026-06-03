«Реал» клуби президентлик сайлови олдидан расмий баёнот берди
Жаҳон футболининг энг қудратли грандларидан бири бўлмиш Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги сиёсий ҳарорат тобора кўтарилиб бормоқда. Клуб раҳбарлиги учун курашаётган номзодлардан бири, таниқли испаниялик тадбиркор Энрике Рикелменинг кескин ва шов-шувли чиқишидан сўнг, «Қироллик клуби» расмий муносабат билдиришга мажбур бўлди.
Гап шундаки, миллиардер тадбиркор сайлов жараёнларининг адолатли ва шаффоф ўтаётганига катта шубҳа билдириб, Мадриддаги бу тизимни Венесуэладаги коммунистик диктатурага ўхшатиб юборган эди. Бундай оғир айбловдан сўнг, «Реал Мадрид» раҳбарияти ўз расмий сайти орқали махсус баёнот эълон қилди.
Рўйхат масаласи: Ҳеч кимга алоҳида имтиёз берилмаган
Клуб томонидан тарқатилган расмий маълумотда айтилишича, сайлов комиссияси номзодларнинг биронтасига ҳам устунлик бермаган ва ички қоидаларни бузмаган.
«Сайлов комиссияси шу йилнинг 7 июнь куни ўтказилиши белгиланган сайловларда иштирок этаётган даъвогарларнинг ҳеч бирига клуб аъзоларининг (сосьос) махсус рўйхатини тақдим этгани йўқ», — дея таъкидланади баёнотда.
Шунингдек, баёнотда қайд этилишича, ҳар икки номзодга ҳам сайловолди тарғибот материалларини клуб аъзоларига қай тарзда ва қандай тартибда юбориш лозимлиги ёзма равишда батафсил тушунтирилган. Қизиғи шундаки, танқидий чиқиш қилган Энрике Рикелменинг ўзи ҳам ўз номзодини расман рўйхатдан ўтказган куни ушбу ички низом ва талаблар билан шахсан танишиб, имзо чеккан.
Почта орқали овоз бериш: Шаффофлик кафолатланади
Мадрид клуби масофадан туриб, яъни почта орқали юбориладиган овозларнинг хавфсизлиги ва дахлсизлиги борасида ҳам мухлислар ҳамда номзодларни тинчлантирувчи баёнот берди. Сайловда ғирромлик бўлмаслиги учун кузатувчиларга кенг шароит яратилади.
Назорат имконияти: Агар номзодлар жараённинг ҳаққонийлигига шубҳа қилишса, почта орқали келган бюллетенлар сақланадиган махсус ҳудуд атрофига ўзларининг ишончли вакиллари ва кузатувчиларини тайинлашлари мумкин.
Қоидаларга содиқлик: Сайлов комиссияси бутун жараён давомида клуб устави ва амалдаги қонунчилик талабларига қатъий риоя қилаётганини билдирди ва барчани сайлов маданиятини ҳурмат қилишга чақирди.
Энг муҳим кун: Пересга қарши ёш миллиардер
Эслатиб ўтамиз, «Реал Мадрид»нинг келгуси йиллардаги тақдирини ҳал қилувчи президентлик сайлови шу йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтади. Унда клубнинг кўп йиллик ва афсонавий раҳбари Флорентино Перес ҳамда унга жиддий рақобат таклиф қилаётган ёш тадбиркор Энрике Рикелме иштирок этади. Ушбу шиддатли сиёсий баҳсда ким ғолиб чиқишини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…