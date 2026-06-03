Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?
Ливерпул афсонаси Робби Фаулер Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Райснинг нима учун ҳали дунёнинг энг яхши футболчиси унвони учун асосий номзодлар қаторига кирмаслигини тушунтириб берди. Фаулернинг фикрича, 27 ёшли футболчи глобал элитага қўшилиш учун ўз ўйинини янада юқори даражага кўтариши лозим. Ҳозирда у Микел Артета жамоасининг муҳим бўлагига айланган бўлса-да, ҳали ўсиши керак бўлган жиҳатлар мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Деклан Райс Арсенал сафига 105 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилгач, жамоанинг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишида катта рол ўйнади. Лондонликлар 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликка эришганида, айнан Райс майдон марказидаги асосий куч бўлиб хизмат қилди. Кўпчилик мутахассислар унинг 2026-йилги Олтин тўп учун курашиш имкониятларини юқори баҳоламоқда.
Англия терма жамоаси билан бўлажак Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Райс учун ушбу турнир ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Агар у "Уч шерлар" билан жаҳон тожини қўлга киритса, бу унинг нуфузли индивидуал совринлар учун имкониятини кескин оширади. Бироқ, Чемпионлар лигаси финалидаги омадсизлик унинг рейтингига бироз таъсир кўрсатди.
Робби Фаулер Деклан Райсни собиқ сардор Стивен Джеррард билан солиштирар экан, шундай деди: "Мен Райсни ёқтираман, у Арсеналга ўтгач мукаммалроқ футболчига айланди. Лекин ростини айтсам, у ҳали Стивен Джеррард даражасига чиққани йўқ. Бу менинг Ливерпулга бўлган меҳримдан эмас, балки реал ҳолат. Ҳатто Стивен Джеррард ҳам фаолияти давомида Олтин тўпни юта олмаганини унутмаслик керак".
…