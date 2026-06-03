Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?

·51·Спорт
Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?

Ливерпул афсонаси Робби Фаулер Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Райснинг нима учун ҳали дунёнинг энг яхши футболчиси унвони учун асосий номзодлар қаторига кирмаслигини тушунтириб берди. Фаулернинг фикрича, 27 ёшли футболчи глобал элитага қўшилиш учун ўз ўйинини янада юқори даражага кўтариши лозим. Ҳозирда у Микел Артета жамоасининг муҳим бўлагига айланган бўлса-да, ҳали ўсиши керак бўлган жиҳатлар мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Деклан Райс Арсенал сафига 105 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилгач, жамоанинг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишида катта рол ўйнади. Лондонликлар 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликка эришганида, айнан Райс майдон марказидаги асосий куч бўлиб хизмат қилди. Кўпчилик мутахассислар унинг 2026-йилги Олтин тўп учун курашиш имкониятларини юқори баҳоламоқда.

Англия терма жамоаси билан бўлажак Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Райс учун ушбу турнир ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Агар у "Уч шерлар" билан жаҳон тожини қўлга киритса, бу унинг нуфузли индивидуал совринлар учун имкониятини кескин оширади. Бироқ, Чемпионлар лигаси финалидаги омадсизлик унинг рейтингига бироз таъсир кўрсатди.

Робби Фаулер Деклан Райсни собиқ сардор Стивен Джеррард билан солиштирар экан, шундай деди: "Мен Райсни ёқтираман, у Арсеналга ўтгач мукаммалроқ футболчига айланди. Лекин ростини айтсам, у ҳали Стивен Джеррард даражасига чиққани йўқ. Бу менинг Ливерпулга бўлган меҳримдан эмас, балки реал ҳолат. Ҳатто Стивен Джеррард ҳам фаолияти давомида Олтин тўпни юта олмаганини унутмаслик керак".

АрсеналДеклан РайсСтивен ДжеррардОлтин ТўпАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Премьер-лигада кучлар мувозанати бутунлай ўзгариб кетди...Бугун, 14:36Гвардиола Абдуқодир Ҳусановни Кайл Уокер билан таққослади...Бугун, 14:08Piтер Рид: Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтишни истайдиБугун, 13:55Ўзбекистоннинг мундиал учун тахминий таркиби қандай кўринмоқда? (фото)Бугун, 13:40Леннарт Карл ҳар бир ўйинда Лионель Месси суратини ўзи билан олиб чиқадиБугун, 13:31Ўзбекистон футболчилари Канадага самимий миннатдорчилик билдирди (фото)Бугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди