Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчи

·943·Спорт
Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчи

Португалия терма жамоасининг собиқ директори Карлос Годинҳо афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо ўзининг халқаро фаолиятини Жаҳон чемпионати кубоги билан якунлашини исташини билдирди. Ал-Насср юлдузи 2026-йилги турнир вақтида 41 ёшда бўлишини ҳисобга олсак, бу унинг фаолиятидаги сўнгги йирик имконият бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Годинҳо Луса нашрига берган интервюсида Роналдонинг узоқ вақт юқори савияда тўп сураётганини эътироф этди, бироқ инсон танаси абадий эмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бутун жамоа Криштиано фаолиятини энг юқори чўққида — ўзи ҳали қўлга киритмаган ягона йирик соврин билан якунлашини орзу қилмоқда.

Шу билан бирга, собиқ мутахассис АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган 2026-йилги мундиал Европа жамоалари учун осон бўлмаслигини огоҳлантирди. Узоқ масофали парвозлар, иқлим ўзгариши ва футболчиларнинг оғир мавсумдан кейинги чарчоқлари Португалия терма жамоаси учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин.

Годинҳо Роналдонинг 2003-йилдаги дебютини ҳам эслаб ўтди. Ўшанда 18 ёшли йигитча Луис Фиго ва Руи Коста каби афсоналар даврасига тушиб, улардан ғолиблик менталитетини ўрганган эди. Бугун эса ўша ёш йигитча олтинчи бор Жаҳон чемпионатига боришга ва ўз тарихини олтин ҳарфлар билан якунлашга тайёрланмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиАл-НассрФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди