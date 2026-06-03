Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчи
Португалия терма жамоасининг собиқ директори Карлос Годинҳо афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо ўзининг халқаро фаолиятини Жаҳон чемпионати кубоги билан якунлашини исташини билдирди. Ал-Насср юлдузи 2026-йилги турнир вақтида 41 ёшда бўлишини ҳисобга олсак, бу унинг фаолиятидаги сўнгги йирик имконият бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Годинҳо Луса нашрига берган интервюсида Роналдонинг узоқ вақт юқори савияда тўп сураётганини эътироф этди, бироқ инсон танаси абадий эмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бутун жамоа Криштиано фаолиятини энг юқори чўққида — ўзи ҳали қўлга киритмаган ягона йирик соврин билан якунлашини орзу қилмоқда.
Шу билан бирга, собиқ мутахассис АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган 2026-йилги мундиал Европа жамоалари учун осон бўлмаслигини огоҳлантирди. Узоқ масофали парвозлар, иқлим ўзгариши ва футболчиларнинг оғир мавсумдан кейинги чарчоқлари Португалия терма жамоаси учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин.
Годинҳо Роналдонинг 2003-йилдаги дебютини ҳам эслаб ўтди. Ўшанда 18 ёшли йигитча Луис Фиго ва Руи Коста каби афсоналар даврасига тушиб, улардан ғолиблик менталитетини ўрганган эди. Бугун эса ўша ёш йигитча олтинчи бор Жаҳон чемпионатига боришга ва ўз тарихини олтин ҳарфлар билан якунлашга тайёрланмоқда.
…