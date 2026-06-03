«Реал» ва Adidas янги мавсум учун эксклюзив либосларни тақдим этди

·164·Спорт
«Реал» ва Adidas янги мавсум учун эксклюзив либосларни тақдим этди

Дунё футболининг энг машҳур жамоаларидан бири бўлмиш «Реал Мадрид» ҳамда спорт оламининг гиганти ҳисобланган Adidas бренди миллионлаб ишқибозлар узоқ кутган янгиликни эълон қилди. Улар яқинлашиб келаётган 2026/27 йилги футбол мавсуми учун махсус мўлжалланган, жамоанинг асосий (уй) ўйинларида кийиладиган янги либослар тўпламини расман омма эътиборига ҳавола этишди.

Мадридликларнинг матбуот хизмати томонидан берилган баёнотга кўра, ушбу либоснинг концепцияси шунчаки дизайн эмас, балки клубнинг кўп йиллик нафис тарихи ва бой меросига бағишланган эҳтиром намунасидир.

Анъана ва замонавий ранглар уйғунлиги

Янги либос дизайни ўзида бир нечта рамзий маъноларни мужассам этган бўлиб, ундаги график элементлар «қироллик клуби»га хос бўлган устунлик, юксак маҳорат ҳамда ҳар қандай баҳсда фақат ғалабага интилиш ғоясини ифодалайди. Ранглар комбинацияси эса қуйидагича кўриниш олган:

  • Асосий фон: Либоснинг катта қисми клубнинг асрлар давомида ўзгармас ташриф қоғозига айланган анъанавий соф оқ (қаймоқранг) рангда ишланган.

  • Ёқа ва енг деталлари: Ушбу қисмларда либосга ўзгача кўрк бағишлаб турувчи тўқ яшил рангли нафис чизиқлардан фойдаланилган.

  • Бренд рамзи: Adidas компаниясининг рамзи ҳисобланган елка қисмидаги машҳур уч чизиқ эса кутилмаганда ёрқин пушти рангда тасвирланиб, замонавий трендларга урғу берилган.

«Реал» ва Adidas янги мавсум учун эксклюзив либосларни тақдим этди

Замонавий технологиялар ва ўтган мавсум сабоқлари

«Реал Мадрид» клубининг расмий веб-сайтида ёзилишича, ушбу футболкалар нафақат ташқи кўриниши, балки ички сифати билан ҳам ажралиб туради. Профессионал футболчиларнинг майдондаги эркин ва юқори жисмоний фаоллигини таъминлаш мақсадида, матода максимал даражада ҳаво айланишини (вентиляция) таъминлайдиган ҳамда баҳс давомида тана ҳароратини бир меъёрда сақлайдиган энг сўнгги илғор спорт технологиялари қўлланган.

Анъанавий ҳамкорлик: Маълумот ўрнида айтиш жоизки, «Реал» ва Германиянинг Adidas бренди кўп йиллардан буён мустаҳкам ҳамкорлик қилиб келади ва ҳар бир янги мавсум арафасида мухлисларни мана шундай янги либослар билан хушнуд этади.

Тан олиш керак, мадридликлар учун ўтган мавсум анча оғир ва синовли кечди. Жамоа бир нечта йирик мусобақаларда чемпионлик ва совринли ўринлар учун охиригача матонат билан кураш олиб борган бўлса-да, якунда мавсумни кутилмаганда кубокларсиз, қуруқ қўл билан якунлашга мажбур бўлган эди. Шу сабабли, янги нафис либослар «қироллик клуби» учун янги зафарлар ва омадли юришларнинг бошланиши бўлишига барча ишқибозлар умид билдирмоқда.

Жаҳон футболи, трансферлар ва севимли жамоаларингизга оид энг қайноқ ҳамда қизиқарли воқеаларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди