«Реал» ва Adidas янги мавсум учун эксклюзив либосларни тақдим этди
Дунё футболининг энг машҳур жамоаларидан бири бўлмиш «Реал Мадрид» ҳамда спорт оламининг гиганти ҳисобланган Adidas бренди миллионлаб ишқибозлар узоқ кутган янгиликни эълон қилди. Улар яқинлашиб келаётган 2026/27 йилги футбол мавсуми учун махсус мўлжалланган, жамоанинг асосий (уй) ўйинларида кийиладиган янги либослар тўпламини расман омма эътиборига ҳавола этишди.
Мадридликларнинг матбуот хизмати томонидан берилган баёнотга кўра, ушбу либоснинг концепцияси шунчаки дизайн эмас, балки клубнинг кўп йиллик нафис тарихи ва бой меросига бағишланган эҳтиром намунасидир.
Анъана ва замонавий ранглар уйғунлиги
Янги либос дизайни ўзида бир нечта рамзий маъноларни мужассам этган бўлиб, ундаги график элементлар «қироллик клуби»га хос бўлган устунлик, юксак маҳорат ҳамда ҳар қандай баҳсда фақат ғалабага интилиш ғоясини ифодалайди. Ранглар комбинацияси эса қуйидагича кўриниш олган:
Асосий фон: Либоснинг катта қисми клубнинг асрлар давомида ўзгармас ташриф қоғозига айланган анъанавий соф оқ (қаймоқранг) рангда ишланган.
Ёқа ва енг деталлари: Ушбу қисмларда либосга ўзгача кўрк бағишлаб турувчи тўқ яшил рангли нафис чизиқлардан фойдаланилган.
Бренд рамзи: Adidas компаниясининг рамзи ҳисобланган елка қисмидаги машҳур уч чизиқ эса кутилмаганда ёрқин пушти рангда тасвирланиб, замонавий трендларга урғу берилган.
Замонавий технологиялар ва ўтган мавсум сабоқлари
«Реал Мадрид» клубининг расмий веб-сайтида ёзилишича, ушбу футболкалар нафақат ташқи кўриниши, балки ички сифати билан ҳам ажралиб туради. Профессионал футболчиларнинг майдондаги эркин ва юқори жисмоний фаоллигини таъминлаш мақсадида, матода максимал даражада ҳаво айланишини (вентиляция) таъминлайдиган ҳамда баҳс давомида тана ҳароратини бир меъёрда сақлайдиган энг сўнгги илғор спорт технологиялари қўлланган.
Анъанавий ҳамкорлик: Маълумот ўрнида айтиш жоизки, «Реал» ва Германиянинг Adidas бренди кўп йиллардан буён мустаҳкам ҳамкорлик қилиб келади ва ҳар бир янги мавсум арафасида мухлисларни мана шундай янги либослар билан хушнуд этади.
Тан олиш керак, мадридликлар учун ўтган мавсум анча оғир ва синовли кечди. Жамоа бир нечта йирик мусобақаларда чемпионлик ва совринли ўринлар учун охиригача матонат билан кураш олиб борган бўлса-да, якунда мавсумни кутилмаганда кубокларсиз, қуруқ қўл билан якунлашга мажбур бўлган эди. Шу сабабли, янги нафис либослар «қироллик клуби» учун янги зафарлар ва омадли юришларнинг бошланиши бўлишига барча ишқибозлар умид билдирмоқда.
Жаҳон футболи, трансферлар ва севимли жамоаларингизга оид энг қайноқ ҳамда қизиқарли воқеаларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…