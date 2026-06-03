Гарри Кейн Лондоннинг Мадаме Туссаудс музейида ўз ҳайкалига эга бўлди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятида майдон ташқарисидаги муҳим воқеалардан бири юз берди. Лондоннинг машҳур Мадаме Туссаудс музейида ҳужумчининг мумдан ясалган ҳайкали ўрнатилди. Бавария юлдузи ушбу воқеани ўз оиласи учун фахрли лаҳза эканини таъкидлаб, ҳайкалнинг ўта аниқлик билан ишланганидан ҳайратда қолганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Маямида бўлиб турган Гарри Кейн ҳайкал устида ишлаётган санъаткорлар билан яқиндан ҳамкорлик қилди. Унинг ташқи кўриниши, Англия терма жамоаси либоси ва ҳатто у афзал кўрадиган бутсаларигача бўлган ҳар бир деталга алоҳида эътибор қаратилди. Ҳайкалда Кейн оёғини тўп устига қўйган классик ҳолатда тасвирланган.
Ҳужумчини айниқса ҳайкалнинг майда деталлари ҳайратга солди. Санъаткорлар ҳатто унинг никоҳ узуги тақиладиган бармоғидаги боғични ҳам унутишмаган — Кейн ҳар сафар гол урганда ушбу боғични ўпиб нишонлайди. "Якуний натижани кўриш ўзгача бўлди; кўзлар шунчалик реал кўринадики, худди кўзгуга қараётгандекман", — деди футболчи.
Тақдимот маросимида Кейн рафиқаси Кате ва тўрт нафар фарзанди билан иштирок этди. Шунингдек, тадбирга футболчининг фаолияти бошланган "Ридгевай Роверс" клубининг ёш тарбияланувчилари ҳам таклиф этилди. Кейн ушбу ҳайкал келажак авлод учун мотивация манбаи бўлишига умид қилмоқда.
"Лондон мен учун қадрдон шаҳар, бу ерда бутун умримни ўтказганман. Ёш мухлисларим бу ҳайкал билан суратга тушишларини интизорлик билан кутаман. Умид қиламанки, бу уларни ўзларига ишонишга ва меҳнат қилишга илҳомлантиради", — дея қўшимча қилди Англия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари.
…