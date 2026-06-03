Гарри Кейн Лондоннинг Мадаме Туссаудс музейида ўз ҳайкалига эга бўлди

·58·Спорт
Гарри Кейн Лондоннинг Мадаме Туссаудс музейида ўз ҳайкалига эга бўлди
Аудио версияси

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятида майдон ташқарисидаги муҳим воқеалардан бири юз берди. Лондоннинг машҳур Мадаме Туссаудс музейида ҳужумчининг мумдан ясалган ҳайкали ўрнатилди. Бавария юлдузи ушбу воқеани ўз оиласи учун фахрли лаҳза эканини таъкидлаб, ҳайкалнинг ўта аниқлик билан ишланганидан ҳайратда қолганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Маямида бўлиб турган Гарри Кейн ҳайкал устида ишлаётган санъаткорлар билан яқиндан ҳамкорлик қилди. Унинг ташқи кўриниши, Англия терма жамоаси либоси ва ҳатто у афзал кўрадиган бутсаларигача бўлган ҳар бир деталга алоҳида эътибор қаратилди. Ҳайкалда Кейн оёғини тўп устига қўйган классик ҳолатда тасвирланган.

Ҳужумчини айниқса ҳайкалнинг майда деталлари ҳайратга солди. Санъаткорлар ҳатто унинг никоҳ узуги тақиладиган бармоғидаги боғични ҳам унутишмаган — Кейн ҳар сафар гол урганда ушбу боғични ўпиб нишонлайди. "Якуний натижани кўриш ўзгача бўлди; кўзлар шунчалик реал кўринадики, худди кўзгуга қараётгандекман", — деди футболчи.

Тақдимот маросимида Кейн рафиқаси Кате ва тўрт нафар фарзанди билан иштирок этди. Шунингдек, тадбирга футболчининг фаолияти бошланган "Ридгевай Роверс" клубининг ёш тарбияланувчилари ҳам таклиф этилди. Кейн ушбу ҳайкал келажак авлод учун мотивация манбаи бўлишига умид қилмоқда.

"Лондон мен учун қадрдон шаҳар, бу ерда бутун умримни ўтказганман. Ёш мухлисларим бу ҳайкал билан суратга тушишларини интизорлик билан кутаман. Умид қиламанки, бу уларни ўзларига ишонишга ва меҳнат қилишга илҳомлантиради", — дея қўшимча қилди Англия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари.

Гарри КейнАнглияБаварияМадаме ТуссаудсФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди