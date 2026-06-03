Гвардиола Абдуқодир Ҳусановни Кайл Уокер билан таққослади...
“Манчестер Сити” бош мураббийи Пеп Гвардиола Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳақида яна илиқ фикр билдирди. Испаниялик мутахассис ўзбек футболчисининг универсаллиги, жисмоний кучи ва майдонни кўра билиш қобилиятини алоҳида таъкидлади.
Гвардиола Ҳусановни ҳимоя чизиғида турли позицияларда ҳаракат қила оладиган футболчи сифатида баҳолади. Унинг фикрича, Абдуқодир марказий ҳимояда ҳам, ҳимоянинг деярли барча нуқталарида ҳам самарали ўйнай олади. Фақат чап қанот ҳимоячиси позицияси бундан мустасно бўлиши мумкин.
“У марказда ҳам, ҳимоя чизиғининг деярли барча позицияларида ҳам ўйнай олади, чап қанот ҳимоячисидан ташқари, десам бўлади”, — деди Гвардиола.
Бу баҳо Ҳусановнинг “Манчестер Сити”да қанчалик муҳим футболчига айланиб бораётганини кўрсатади. Чунки Пеп Гвардиола каби тактик деталларга жуда катта эътибор берадиган мураббий учун универсал ҳимоячи жуда қимматли ҳисобланади. Бундай футболчи мураббийга турли ўйин режаларини қўллаш, рақибга қараб схемани ўзгартириш ва таркибдаги мувозанатни сақлаш имконини беради.
Испаниялик мутахассис Ҳусановнинг майдонни кўра билиш қобилиятига ҳам алоҳида урғу берди. Бу ҳимоячи учун жуда муҳим жиҳат. Чунки замонавий футболда ҳимоячи фақат тўпни қайтариш ёки яккама-якка курашда ютиш билан чекланмайди. У вазиятни олдиндан ўқиши, тўп билан тўғри қарор қабул қилиши ва жамоанинг ҳужумга чиқиш жараёнида ҳам иштирок этиши керак.
“Унда майдонни кўра билиш қобилияти ажойиб, у ишончли, барқарор ва жисмонан жуда кучли”, — дея таъкидлади Гвардиола.
Бу сўзлар Ҳусанов учун жуда катта эътироф. Чунки “Манчестер Сити”да барқарор ўйнаш учун футболчи нафақат жисмонан кучли, балки ақлли, тез фикрлайдиган ва тактик жиҳатдан пухта бўлиши талаб этилади. Гвардиола эса айнан шу сифатларни Абдуқодирда кўраётганини очиқ айтмоқда.
Энг эътиборли жиҳат шундаки, Пеп Гвардиола Ҳусановни энг яхши давридаги Кайл Уокер билан таққослади. Уокер узоқ йиллар давомида “Манчестер Сити” ҳимоясида тезлиги, жисмоний қудрати, яккама-якка курашлардаги ишончлилиги ва катта ўйинлардаги барқарорлиги билан ажралиб турган.
“Энг яхши давридаги Кайл Уокер каби”, — деди Гвардиола.
Бундай таққослаш оддий мақтов эмас. Кайл Уокер Пеп тизимида энг муҳим ҳимоячилардан бири бўлган. У тезкор ҳужумчиларга қарши курашиш, ҳимояда ортдаги бўшлиқларни ёпиш ва жамоа мувозанатини сақлашда катта роль ўйнаган. Ҳусановни айнан шундай футболчи билан солиштириш унинг салоҳияти қанчалик юқори баҳоланаётганини кўрсатади.
Абдуқодир Ҳусановнинг Англия футболига мослашиши ўзбек мухлислари учун алоҳида ғурур манбаи бўлиб қолмоқда. АПЛ каби жисмоний ва тактик жиҳатдан талабчан чемпионатда ўз ўрнини топиш ҳар қандай футболчи учун осон эмас. Айниқса, “Манчестер Сити” каби юқори стандартларга эга клубда мураббий ишончини қозониш катта меҳнат талаб қилади.
Ҳусанов эса қисқа вақт ичида ўзининг кучли жиҳатларини намойиш этиб келмоқда. Унинг жисмоний тайёргарлиги, тезлиги, рақиб ҳужумларини ўқишга интилиши ва майдондаги ишончли ҳаракатлари мураббийлар штаби томонидан юқори баҳоланяпти.
Албатта, Абдуқодир ҳали ўсиш жараёнида. Унинг олдида яна кўп ўйинлар, катта синовлар ва янада кучли рақиблар бор. Аммо Гвардиоланинг бундай фикрлари футболчи тўғри йўлда эканини кўрсатади. Пеп каби мутахассисдан мақтов олиш — бу ҳар қандай футболчи учун катта мотивация.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳам Ҳусановнинг бундай даражада ўсиши жуда муҳим. Жаҳон чемпионати олдидан ҳимоя чизиғида юқори савияли, халқаро тажрибага эга футболчининг бўлиши Каннаваро жамоасига катта ишонч беради.
Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби кучли рақибларга қарши ўйинларда Ҳусановнинг жисмоний кучи, тезлиги ва вазиятни ўқиш қобилияти жуда керак бўлади. Мундиалда ҳар бир эпизод ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бундай паллада катта клубда тобланаётган ҳимоячининг тажрибаси олтинга тенг.
Гвардиоланинг Ҳусановни Кайл Уокер билан таққослаши ўзбек футболи учун ҳам катта воқеа. Бу шунчаки бир футболчи ҳақидаги фикр эмас, балки Ўзбекистондан чиққан ҳимоячи дунё футболида қандай даражада эътироф этилаётганининг белгисидир.
Абдуқодир Ҳусанов ҳали фаолиятининг муҳим босқичида. Аммо унинг атрофидаги эътирофлар тобора ортиб бормоқда. Энди асосий вазифа — шу ишончни майдонда доимий равишда исботлаш, барқарорликни сақлаш ва янада юқори чўққиларга интилиш.
Ўзбек футболчиси ҳақида Пеп Гвардиоланинг бундай сўз айтиши — бу катта гап. Энди Ҳусанов учун янги босқич бошланмоқда: у фақат иқтидор сифатида эмас, балки “Манчестер Сити” тизимида муҳим роль ўйнай оладиган ҳимоячи сифатида қаралмоқда.
…