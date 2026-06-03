Баер Леверкузен Альваро Арбелоа номзодини рад этди
Германиянинг Баер Леверкузен клуби Реал Мадрид собиқ ҳимоячиси Альваро Арбелоа хизматларидан воз кечди. Бундеслига вакиллари Каспер Хьюлманн ўрнига янги мураббий қидириш жараёнида испаниялик мутахассисни жамоани бошқаришга ҳали тайёр эмас деб ҳисоблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Bild нашри хабарига кўра, 43 ёшли Арбелоа Реал Мадрид бош мураббийлигидан кетганидан сўнг унинг вакиллари Леверкузен раҳбариятига таклиф билан чиққан. Арбелоа январ ойида Хаби Алонсо истеъфога чиқарилгач, вақтинча жамоани бошқариб, Килиан Мбаппе каби юлдузлар билан ишлаган ва мавсумни иккинчи ўринда якунлаган эди. Бироқ, Баер Леверкузен спорт директори Симон Ролфес ва бош директор Фернандо Карро Арбелоанинг тажрибаси етарли эмас деган хулосага келишди.
Клуб скаутлари Арбелоани у Реал Мадрид У19 жамоасини бошқарган 2022–2025-йиллар давомида кузатиб боришган. Олинган ҳисоботлар шуни кўрсатдики, собиқ ҳимоячи ҳали Бавария билан рақобатлаша оладиган даражадаги мураббийга айлангани йўқ. Арбелоанинг ўзи эса Реал Мадрид билан 20 йиллик боғлиқлиги сабабли Испаниянинг бошқа клубида ишлашни истамаяпти ва фаолиятини хорижда давом эттирмоқчи.
Баер Леверкузен учун мураббий излаш жараёни қийин кечмоқда. Аввалроқ клубнинг асосий нишонларидан бири бўлган Филипе Луис Монако билан келишувга эришган эди. Шунингдек, яна бир номзод Андони Ираола Ливерпул бош мураббийлигига асосий даъвогар бўлиб турибди. Эндиликда Леверкузен раҳбарияти ўз олдига қўйилган юқори мақсадларга мос келадиган тажрибалироқ мутахассис қидиришда давом этади.
…