Баер Леверкузен Альваро Арбелоа номзодини рад этди

·69·Спорт
Баер Леверкузен Альваро Арбелоа номзодини рад этди
Аудио версияси

Германиянинг Баер Леверкузен клуби Реал Мадрид собиқ ҳимоячиси Альваро Арбелоа хизматларидан воз кечди. Бундеслига вакиллари Каспер Хьюлманн ўрнига янги мураббий қидириш жараёнида испаниялик мутахассисни жамоани бошқаришга ҳали тайёр эмас деб ҳисоблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Bild нашри хабарига кўра, 43 ёшли Арбелоа Реал Мадрид бош мураббийлигидан кетганидан сўнг унинг вакиллари Леверкузен раҳбариятига таклиф билан чиққан. Арбелоа январ ойида Хаби Алонсо истеъфога чиқарилгач, вақтинча жамоани бошқариб, Килиан Мбаппе каби юлдузлар билан ишлаган ва мавсумни иккинчи ўринда якунлаган эди. Бироқ, Баер Леверкузен спорт директори Симон Ролфес ва бош директор Фернандо Карро Арбелоанинг тажрибаси етарли эмас деган хулосага келишди.

Клуб скаутлари Арбелоани у Реал Мадрид У19 жамоасини бошқарган 2022–2025-йиллар давомида кузатиб боришган. Олинган ҳисоботлар шуни кўрсатдики, собиқ ҳимоячи ҳали Бавария билан рақобатлаша оладиган даражадаги мураббийга айлангани йўқ. Арбелоанинг ўзи эса Реал Мадрид билан 20 йиллик боғлиқлиги сабабли Испаниянинг бошқа клубида ишлашни истамаяпти ва фаолиятини хорижда давом эттирмоқчи.

Баер Леверкузен учун мураббий излаш жараёни қийин кечмоқда. Аввалроқ клубнинг асосий нишонларидан бири бўлган Филипе Луис Монако билан келишувга эришган эди. Шунингдек, яна бир номзод Андони Ираола Ливерпул бош мураббийлигига асосий даъвогар бўлиб турибди. Эндиликда Леверкузен раҳбарияти ўз олдига қўйилган юқори мақсадларга мос келадиган тажрибалироқ мутахассис қидиришда давом этади.

Баер ЛеверкузенРеал МадридАльваро АрбелоаБундеслигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди