Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонлади

·0·Спорт
Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонлади

Испания терма жамоаси АҚШ майдонларида ўтган 2026-йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи бор дунёнинг энг кучли жамоасига айланди. Ню-Жерси шаҳридаги муҳташам стадионда кечган драматик баҳсдан сўнг, турнирнинг энг ёрқин юлдузларидан бири Ламине Ямал диққат марказида бўлди. Барселона ҳужумчиси ушбу улкан муваффақиятни ўзининг севгилиси Инес Гарсиа Сантос билан бирга нишонлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Финал учрашуви кутилганидек кескин курашларга бой ўтди. Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина ва ёш иқтидорлар билан тўлдирилган Испания ўртасидаги асосий вақтда ҳисоб очилмади. Фақатгина қўшимча бўлимларда Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол испанларга олтин медалларни тақдим этди. Goal.com нашри хабарига кўра, Ламине Ямал гарчи финалда гол урмаган бўлса-да, бутун турнир давомида кўрсатган ўйини ва меҳнатсеварлиги билан жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди.

Майдондаги романтик лаҳзалар

Олтин медалларни топшириш маросимидан сўнг, майдонда байрамона муҳит ҳукм сурди. Машҳур фешн-блогер ва модел Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Ламине Ямал билан тушган суратини жойлаштириб, уни тарихий ғалаба билан табриклади. "Сен буни уддаладинг. Табриклайман севгилим, сен энди жаҳон чемпионисан", — деб ёзди Гарсиа ўз постида. Ёш футболчи ҳам бунга жавобан ўз муҳаббатини ижор қилиб, миннатдорчилик билдирди.

Маълумотларга кўра, жуфтлик 2026-йилнинг бошида ўз муносабатларини оммага эълон қилган эди. Мухлислар ижтимоий тармоқларда Инесни футболчининг "омад тумори" деб аташмоқда. Кўпчилик ёш бўлишига қарамай, Ямалнинг шон-шуҳрат ва босимни муносиб тарзда енгиб ўтаётганини, бунда унинг яқинлари ва севгилисининг қўллаб-қувватлаши муҳим рол ўйнашини таъкидламоқда.

Тарихий натижа ва порлоқ келажак

Ламине Ямал учун ушбу ғалаба унинг фаолиятидаги навбатдаги чўққи бўлди. 19 ёшу 6 кунлик бўлган футболчи ўз коллекциясига 2024-йилги Европа чемпионлиги унвонидан сўнг Жаҳон кубогини ҳам қўшиб қўйди. Бу ёшда бундай натижага эришиш футбол тарихида камдан-кам кузатиладиган ҳодисадир. Испания терма жамоасининг янги авлоди шу тариқа жаҳон футболидаги гегемонлигини қайта тиклашга муваффақ бўлди.

Ушбу ғалаба Испания учун 2010-йилдан кейинги иккинчи жаҳон чемпионлиги сифатида тарихга кирди. Аргентиналик мухлислар учун эса бу мағлубият Лионель Мессининг эҳтимолий сўнгги мундиалидаги аламли якун бўлди. Бироқ футбол жамоатчилиги энди асосий эътиборни Ламине Ямал каби янги давр қаҳрамонларига қаратмоқда. Унинг нафақат майдондаги маҳорати, балки шахсий ҳаётидаги самимийлиги ҳам мухлислар меҳрини қозонишда давом этмоқда.

Ламине ЯмалИспанияЖаҳон ЧемпионатиБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиИспания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиБугун, 14:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиРеал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиБугун, 13:54Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди