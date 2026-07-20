Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонлади
Испания терма жамоаси АҚШ майдонларида ўтган 2026-йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи бор дунёнинг энг кучли жамоасига айланди. Ню-Жерси шаҳридаги муҳташам стадионда кечган драматик баҳсдан сўнг, турнирнинг энг ёрқин юлдузларидан бири Ламине Ямал диққат марказида бўлди. Барселона ҳужумчиси ушбу улкан муваффақиятни ўзининг севгилиси Инес Гарсиа Сантос билан бирга нишонлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Финал учрашуви кутилганидек кескин курашларга бой ўтди. Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина ва ёш иқтидорлар билан тўлдирилган Испания ўртасидаги асосий вақтда ҳисоб очилмади. Фақатгина қўшимча бўлимларда Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол испанларга олтин медалларни тақдим этди. Goal.com нашри хабарига кўра, Ламине Ямал гарчи финалда гол урмаган бўлса-да, бутун турнир давомида кўрсатган ўйини ва меҳнатсеварлиги билан жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди.
Майдондаги романтик лаҳзаларОлтин медалларни топшириш маросимидан сўнг, майдонда байрамона муҳит ҳукм сурди. Машҳур фешн-блогер ва модел Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Ламине Ямал билан тушган суратини жойлаштириб, уни тарихий ғалаба билан табриклади. "Сен буни уддаладинг. Табриклайман севгилим, сен энди жаҳон чемпионисан", — деб ёзди Гарсиа ўз постида. Ёш футболчи ҳам бунга жавобан ўз муҳаббатини ижор қилиб, миннатдорчилик билдирди.
Маълумотларга кўра, жуфтлик 2026-йилнинг бошида ўз муносабатларини оммага эълон қилган эди. Мухлислар ижтимоий тармоқларда Инесни футболчининг "омад тумори" деб аташмоқда. Кўпчилик ёш бўлишига қарамай, Ямалнинг шон-шуҳрат ва босимни муносиб тарзда енгиб ўтаётганини, бунда унинг яқинлари ва севгилисининг қўллаб-қувватлаши муҳим рол ўйнашини таъкидламоқда.
Тарихий натижа ва порлоқ келажакЛамине Ямал учун ушбу ғалаба унинг фаолиятидаги навбатдаги чўққи бўлди. 19 ёшу 6 кунлик бўлган футболчи ўз коллекциясига 2024-йилги Европа чемпионлиги унвонидан сўнг Жаҳон кубогини ҳам қўшиб қўйди. Бу ёшда бундай натижага эришиш футбол тарихида камдан-кам кузатиладиган ҳодисадир. Испания терма жамоасининг янги авлоди шу тариқа жаҳон футболидаги гегемонлигини қайта тиклашга муваффақ бўлди.
Ушбу ғалаба Испания учун 2010-йилдан кейинги иккинчи жаҳон чемпионлиги сифатида тарихга кирди. Аргентиналик мухлислар учун эса бу мағлубият Лионель Мессининг эҳтимолий сўнгги мундиалидаги аламли якун бўлди. Бироқ футбол жамоатчилиги энди асосий эътиборни Ламине Ямал каби янги давр қаҳрамонларига қаратмоқда. Унинг нафақат майдондаги маҳорати, балки шахсий ҳаётидаги самимийлиги ҳам мухлислар меҳрини қозонишда давом этмоқда.
…