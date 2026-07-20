Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишлади
Испания терма жамоаси Аргентина устидан қозонилган драматик ғалабадан сўнг ўз тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Нью-Йоркдаги муҳташам стадионда кечган финал баҳси Луис де ла Фуенте шогирдларининг мутлақ устунлиги билан якунланди. Ушбу ғалаба Испанияни жаҳон футболи тахтига қайтариш билан бирга, мамлакатни эркаклар ва аёллар ўртасида амалдаги жаҳон чемпиони бўлиб турган ягона давлатга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бири, захирадан майдонга тушиб ўйин тақдирини ўзгартирган Athletic Club юлдузи Нико Виллиаms бўлди. Ёш ҳужумчи қўшимча бўлимларда Ферран Торрес томонидан киритилган ҳал қилувчи голга ассистентлик қилди. Ўйиндан сўнг Виллиаms ўзининг қувончини яширмади ва кутилмаган баёнот билан чиқди.
Неймарга бўлган эҳтиромGoal.com нашрининг хабар беришича, Нико Виллиаms ушбу тарихий ғалабани ўзининг кумири, Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймарга бағишлади. Бразилиялик футболчи ушбу турнирни 1/8 финал босқичида тарк этган бўлса-да, Виллиаms учун у ҳамон асосий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда. "Мен жуда бахтиёрман, бу ҳаётимдаги энг гўзал лаҳза. Мен Неймарга сиғинаман, умид қиламанки, у бизни кузатиб борди. Бу ғалаба у учун ҳам", — деди 24 ёшли футболчи Казе ТВ телеканалига берган интервюсида.
Финал учрашуви шиддатли курашларга бой бўлди. Испания ўйин давомида 20 маротаба рақиб дарвозасига зарба берган бўлса, Аргентина бор-йўғи 3 та вазият яратиш билан чекланди. Ўйиннинг бориши қўшимча бўлимлар арафасида Энзо Фернандезнинг Пау Кубарсига нисбатан қўпол ҳаракати учун майдондан четлатилиши билан бутунлай ўзгарди. Бир киши кўп бўлиб қолган испанлар босимни янада кучайтиришди.
Ҳал қилувчи лаҳзалар ва янги даврҒалаба голи қўшимча бўлимларнинг иккинчи ярмида киритилди. Нико Виллиаms қанотдан ёриб кириб, тўпни Ферран Торресга етказиб берди ва собиқ Манчестер Сити ҳужумчиси аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилди. Таъкидлаш жоизки, Виллиаmsнинг ўзи ҳам учрашув аввалида гол уришга муваффақ бўлган эди, бироқ ҳакам Микел Меринонинг Николас Отамендига нисбатан қоидабузарлигини қайд этиб, голни бекор қилди.
Ламине Ямал каби ёш иқтидорлар билан бойитилган Испания терма жамоаси ушбу ғалаба орқали жаҳон футболида янги гегемония даврини бошлаганини исботлади. Жамоа энди халқаро танаффусдан сўнг янги турнирларга тайёргарлик кўради. Нико Виллиаms эса таътилдан сўнг яна ўзининг қадрдон жамоаси Athletic Club ихтиёрига қайтади.
…