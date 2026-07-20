Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишлади

·46·Спорт
Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишлади

Испания терма жамоаси Аргентина устидан қозонилган драматик ғалабадан сўнг ўз тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Нью-Йоркдаги муҳташам стадионда кечган финал баҳси Луис де ла Фуенте шогирдларининг мутлақ устунлиги билан якунланди. Ушбу ғалаба Испанияни жаҳон футболи тахтига қайтариш билан бирга, мамлакатни эркаклар ва аёллар ўртасида амалдаги жаҳон чемпиони бўлиб турган ягона давлатга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бири, захирадан майдонга тушиб ўйин тақдирини ўзгартирган Athletic Club юлдузи Нико Виллиаms бўлди. Ёш ҳужумчи қўшимча бўлимларда Ферран Торрес томонидан киритилган ҳал қилувчи голга ассистентлик қилди. Ўйиндан сўнг Виллиаms ўзининг қувончини яширмади ва кутилмаган баёнот билан чиқди.

Неймарга бўлган эҳтиром

Goal.com нашрининг хабар беришича, Нико Виллиаms ушбу тарихий ғалабани ўзининг кумири, Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймарга бағишлади. Бразилиялик футболчи ушбу турнирни 1/8 финал босқичида тарк этган бўлса-да, Виллиаms учун у ҳамон асосий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда. "Мен жуда бахтиёрман, бу ҳаётимдаги энг гўзал лаҳза. Мен Неймарга сиғинаман, умид қиламанки, у бизни кузатиб борди. Бу ғалаба у учун ҳам", — деди 24 ёшли футболчи Казе ТВ телеканалига берган интервюсида.

Финал учрашуви шиддатли курашларга бой бўлди. Испания ўйин давомида 20 маротаба рақиб дарвозасига зарба берган бўлса, Аргентина бор-йўғи 3 та вазият яратиш билан чекланди. Ўйиннинг бориши қўшимча бўлимлар арафасида Энзо Фернандезнинг Пау Кубарсига нисбатан қўпол ҳаракати учун майдондан четлатилиши билан бутунлай ўзгарди. Бир киши кўп бўлиб қолган испанлар босимни янада кучайтиришди.

Ҳал қилувчи лаҳзалар ва янги давр

Ғалаба голи қўшимча бўлимларнинг иккинчи ярмида киритилди. Нико Виллиаms қанотдан ёриб кириб, тўпни Ферран Торресга етказиб берди ва собиқ Манчестер Сити ҳужумчиси аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилди. Таъкидлаш жоизки, Виллиаmsнинг ўзи ҳам учрашув аввалида гол уришга муваффақ бўлган эди, бироқ ҳакам Микел Меринонинг Николас Отамендига нисбатан қоидабузарлигини қайд этиб, голни бекор қилди.

Ламине Ямал каби ёш иқтидорлар билан бойитилган Испания терма жамоаси ушбу ғалаба орқали жаҳон футболида янги гегемония даврини бошлаганини исботлади. Жамоа энди халқаро танаффусдан сўнг янги турнирларга тайёргарлик кўради. Нико Виллиаms эса таътилдан сўнг яна ўзининг қадрдон жамоаси Athletic Club ихтиёрига қайтади.

ИспанияЖаҳон ЧемпионатиНико ВиллиаmsНеймарФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиРеал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиБугун, 13:54Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди