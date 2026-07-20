Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлди
Жанубий Кореяда миллий малака имтиҳонида сунъий интеллект технологиясига эга ақлли кўзойнакдан фойдаланиш билан боғлиқ мамлакат тарихидаги илк жиноий иш қўзғатилди. Бу ҳақда The Independent нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, май ойида 40 ёшлар атрофидаги эркак ёнғин хавфсизлиги муҳандиси сертификатини олиш учун ўтказилган имтиҳонда СИ имкониятларига эга ақлли кўзойнакдан фойдаланганликда гумон қилинган.
Имтиҳон вақтида назоратчилар кўзойнак линзасидан ғайриоддий ёруғлик қайтаётганини пайқаб, иштирокчини текширишган. Кейинги суриштирувларда эркак айбини тан олиб, ушбу қурилма учун сунъий интеллект иловасини шахсан ўзи ишлаб чиққанини маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, мақсад дастурни ҳақиқий имтиҳон шароитида синаб кўриш бўлган.
Кванжу округ прокуратураси мазкур ҳолат юзасидан “Миллий техник малака тўғрисида”ги қонун талабларини бузиш моддаси билан жиноят ишини очган.
Расмийларнинг таъкидлашича, бу каби ҳолат ягона эмас. Май ойида Сеул ва Мокпо шаҳарларида ҳам миллий техник малака имтиҳонларида сунъий интеллектли ақлли кўзойнаклардан фойдаланишга уринган икки нафар ёш фуқаро аниқланган.
Шунингдек, шунга ўхшаш қурилмалар халқаро TOEIC инглиз тили имтиҳонларида ҳам қайд этилган. Бундай ҳолатлардан иккитаси май ойида, яна бири эса июнь ойида фош қилинган.
Юз берган воқеалардан сўнг Жанубий Кореяда имтиҳон хавфсизлиги талабларини кучайтириш масаласи кун тартибига чиқди. Имтиҳонларни ташкил этувчи идоралар сунъий интеллектли ақлли кўзойнакларни расман тақиқланган қурилмалар рўйхатига киритиш ва улардан фойдаланганларга нисбатан жазони оғирлаштириш таклифини муҳокама қилмоқда.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай ақлли кўзойнаклар оддий камерали қурилмалардан фарқли равишда тасвирга тушган матнни таҳлил қилади, саволларни сунъий интеллект тизимига юборади ва тайёр жавобларни экран ёки аудио орқали фойдаланувчига етказиб бера олади.
…