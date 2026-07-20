Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлди

·49·Дунё
Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлди

Жанубий Кореяда миллий малака имтиҳонида сунъий интеллект технологиясига эга ақлли кўзойнакдан фойдаланиш билан боғлиқ мамлакат тарихидаги илк жиноий иш қўзғатилди. Бу ҳақда The Independent нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, май ойида 40 ёшлар атрофидаги эркак ёнғин хавфсизлиги муҳандиси сертификатини олиш учун ўтказилган имтиҳонда СИ имкониятларига эга ақлли кўзойнакдан фойдаланганликда гумон қилинган.

Имтиҳон вақтида назоратчилар кўзойнак линзасидан ғайриоддий ёруғлик қайтаётганини пайқаб, иштирокчини текширишган. Кейинги суриштирувларда эркак айбини тан олиб, ушбу қурилма учун сунъий интеллект иловасини шахсан ўзи ишлаб чиққанини маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, мақсад дастурни ҳақиқий имтиҳон шароитида синаб кўриш бўлган.

Кванжу округ прокуратураси мазкур ҳолат юзасидан “Миллий техник малака тўғрисида”ги қонун талабларини бузиш моддаси билан жиноят ишини очган.

Расмийларнинг таъкидлашича, бу каби ҳолат ягона эмас. Май ойида Сеул ва Мокпо шаҳарларида ҳам миллий техник малака имтиҳонларида сунъий интеллектли ақлли кўзойнаклардан фойдаланишга уринган икки нафар ёш фуқаро аниқланган.

Шунингдек, шунга ўхшаш қурилмалар халқаро TOEIC инглиз тили имтиҳонларида ҳам қайд этилган. Бундай ҳолатлардан иккитаси май ойида, яна бири эса июнь ойида фош қилинган.

Юз берган воқеалардан сўнг Жанубий Кореяда имтиҳон хавфсизлиги талабларини кучайтириш масаласи кун тартибига чиқди. Имтиҳонларни ташкил этувчи идоралар сунъий интеллектли ақлли кўзойнакларни расман тақиқланган қурилмалар рўйхатига киритиш ва улардан фойдаланганларга нисбатан жазони оғирлаштириш таклифини муҳокама қилмоқда.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай ақлли кўзойнаклар оддий камерали қурилмалардан фарқли равишда тасвирга тушган матнни таҳлил қилади, саволларни сунъий интеллект тизимига юборади ва тайёр жавобларни экран ёки аудио орқали фойдаланувчига етказиб бера олади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)Бугун, 13:24Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Бугун, 12:36Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиЯқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди