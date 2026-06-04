Рикельме "Реал"га Моуриньони қайтаришга қарши: у бизнинг мураббий эмас
Мадриднинг “Реал” клуби президентлиги учун кураш қизғин тус олмоқда. Номзодлар ўз лойиҳалари, режалари ва мухлисларни қизиқтирадиган катта ваъдалар билан чиқиш қилар экан, бош мураббий масаласи асосий мавзулардан бирига айланди.
Президентликка номзод Энрике Рикельме сайловолди баёнотида “Реал” бош мураббийлигига Жозе Моуриньонинг қайтишига қарши эканини очиқ билдирди. Унинг фикрича, “Қироллик клуби” янги давр учун бошқа даражадаги, мухлислар томонидан ҳақиқатан ҳам хоҳланадиган мураббийга муҳтож.
Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Мадрид клубига суперюлдуз мураббийни олиб келишини ваъда қилди. У бу номни ҳозирча очиқ айтмади, аммо таърифи билан интригани анча кучайтирди.
“Агар сайловда ғалаба қозонсак, “Реал”га суперюлдуз мураббийни олиб келаман. Сиз тасаввур қилишингиз мумкин бўлган энг буюк мураббийни”, — деди Рикельме.
Бу сўзлар мадридлик мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотиши табиий. Чунки “Реал” каби клубда мураббий танлови фақат техник қарор эмас. Бу клуб фалсафаси, ўйин услуби, кийиниш хонасидаги муҳит ва келаси мавсумлардаги спорт лойиҳаси билан боғлиқ катта сиёсий масала ҳисобланади.
Энг қизиғи, Рикельме Жозе Моуриньо вариантини кескин рад этди. Португалиялик мутахассис аввал “Реал”ни бошқарган, клуб билан катта ўйинларда иштирок этган ва Мадридда кучли ҳиссиётларга бой даврни бошдан кечирган. Аммо Рикельменинг фикрича, ҳозирги “Реал” учун Моуриньо тўғри танлов эмас.
“Жозе Моуриньо — бизнинг мураббий эмас. Биз “Реал”нинг барча мухлислари ҳақиқатан ҳам хоҳлайдиган инсонни олиб келамиз”, — дея таъкидлади у.
Бу баёнот амалдаги президент Флорентино Переснинг режаларига очиқ жавоб сифатида қабул қилинмоқда. Аввалроқ Перес кейинги сайловларда ғалаба қозонса, Жозе Моуриньони бош мураббий этиб тайинлаши мумкинлиги ҳақида маълум қилган эди. Демак, “Реал” президентлик пойгасида мураббий масаласи икки номзод ўртасидаги асосий фарқлардан бирига айланмоқда.
Рикельменинг сўзларини журналист Фабрицио Романо Х ижтимоий тармоғида келтирди. Бу эса баёнотнинг футбол жамоатчилигида тез тарқалишига сабаб бўлди. “Реал” атрофидаги ҳар қандай хабар одатда катта муҳокамага айланади, бу сафар эса гап клубнинг келажакдаги мураббийи ҳақида кетмоқда.
Моуриньо номи “Реал” мухлислари учун бегона эмас. Унинг Мадриддаги даврида жамоа “Барселона”нинг кучли босимига қарши турди, Ла Лигада ғолиб чиқди ва Чемпионлар лигасида юқори босқичларгача етиб борди. Шу билан бирга, унинг услуби, кескин характери ва кийиниш хонасидаги муносабатлар доимо баҳсларга сабаб бўлган.
Шунинг учун ҳам португалиялик мутахассиснинг эҳтимолий қайтиши мухлисларни иккига бўлиши мумкин. Кимдир Моуриньони ғалабалар, характер ва қаттиқ интизом рамзи сифатида кўради. Яна кимдир эса “Реал” янги даврда бошқа йўналиш, бошқа услуб ва замонавийроқ лойиҳага муҳтож деб ҳисоблайди.
Рикельме айнан иккинчи қарашга яқин позицияни танлаган кўринади. У “Реал”га мухлислар чиндан ҳам хоҳлайдиган мураббийни олиб келишини айтмоқда. Бироқ бу мураббий ким бўлиши ҳозирча сир. Номзоднинг “энг буюк мураббий” деган таърифи эса тахминлар учун етарлича ёқилғи ташлади. Мадридда трансферлар эмас, ҳатто ваъдалар ҳам "blockbuster" бўлади, хуллас.
Президентлик сайлови яқинлашгани сари бундай баёнотлар яна кўпайиши аниқ. “Реал” каби клубда ҳар бир номзод мухлисларга катта орзу, кучли лойиҳа ва ғалабаларни ваъда қилади. Аммо якунда асосий савол битта бўлиб қолади: ким клубни келаси даврда тўғри йўлга бошлай олади?
Энрике Рикельме ўз позициясини аниқ билдирди: у Моуриньони қайтармоқчи эмас ва “Реал”га бошқа катта номни олиб келишни режалаштирмоқда. Флорентино Перес эса аксинча, португалиялик мутахассис вариантини жиддий кўраётгани айтилмоқда.
Бу эса “Реал”даги сайловни янада қизиқроқ қилади. Чунки энди мухлислар фақат президентни эмас, балки қайси футбол фалсафасига овоз беришини ҳам ўйлашига тўғри келади. Моуриньо қайтиши мумкинми ёки Рикельме ваъда қилган “суперюлдуз мураббий” Мадридда янги давр бошлайдими — бу саволга жавобни сайлов натижалари кўрсатади.
…