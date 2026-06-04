Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» рекордига ҳисса қўшади

·72·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» рекордига ҳисса қўшади

«Манчестер Сити» 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган футболчилар сони бўйича клублар орасида етакчилик қилмоқда.

Англия клуби таркибидан турли миллий жамоаларга жами 19 нафар футболчи чақирилган. Бу кўрсаткич мусобақа иштирокчилари орасидаги клублар ичида энг юқориси ҳисобланади.

Рўйхатдан Англия, Норвегия, Ғана, Миср, Белгия, Франция, Хорватия, Португалия, Нидерландия, Испания, Жазоир ва Ўзбекистон терма жамоалари вакиллари ўрин олган.

Улар орасида Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳам бор. Шу тариқа у ҳам «Манчестер Сити»нинг мазкур натижасига ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Клубдан Жаҳон чемпионатига чақирилган футболчилар:

— Нико ЎРайли (Англия)
— Жон Стоунз (Англия)
— Марк Геҳи (Англия)
— Джеймс Траффорд (Англия)
— Эрлинг Холанд (Норвегия)
— Антуан Семено (Ғана)
— Омар Мармуш (Миср)
— Жереми Доку (Белгия)
— Раян Шерки (Франция)
— Матео Ковачич (Хорватия)
— Матеуш Нунеш (Португалия)
— Тижжани Рейндерс (Нидерландия)
Родри (Испания)
Бернарду Силва (Португалия)
— Натан Аке (Нидерландия)
— Раян Аит-Нури (Жазоир)
— Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)
— Рубен Диаш (Португалия)
— Ёшко Гвардиол (Хорватия).

Манчестер СитиАбдулкодир ҲусановЎзбекистонЭрлинг ҲоландРодри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» рекордига ҳисса қўшади – Zamin.uz, 04.06.2026