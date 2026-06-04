Атлетико Мадрид Манчестер Сити ярим ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·202·Спорт
Атлетико Мадрид Манчестер Сити ярим ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Аудио версияси

Мадриднинг Атлетико Мадрид клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Тижжани Реижндерсга кутилмаган қизиқиш билдирмоқда. Диего Симеоне нидерландиялик футболчини ўз жамоасининг марказий қисмидаги етишмаётган бўлак деб ҳисобламоқда. Англиядаги фаолиятини жуда ёрқин бошлаганига қарамай, собиқ Милан юлдузи барқарорлик борасида муаммоларга дуч келди ва эндиликда ёзги трансфер ойнасида Ла Лигага кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Симеоне ўзининг ярим ҳимоя чизиғини янгилаш ниятида ва Реижндерсни "матрасчилар" таркибига энергия ҳамда техник сифат қўша оладиган идеал номзод сифатида кўрмоқда. Этиҳад стадионига катта умидлар билан келган Нидерландия терма жамоаси аъзоси, агар жорий ёзда муносиб таклиф тушса, жамоани тарк этиши мумкин. Хабарларга кўра, Мадрид гранди Манчестер Сити раҳбариятининг иродасини синаб кўриш учун 65 миллион евро атрофида расмий таклиф тайёрламоқда.

Симеоне Реижндерснинг тактик заковати ва Европанинг топ-лигаларидаги тажрибаси унга Метрополитано стадионидаги талабчан муҳитга тезда мослашиш имконини беради деб ишонади. Манчестер Сити эса дастлабки сармоядан сезиларли фойда кўриш шарти билан уни сотишга тайёр. Мавсум бошидаги қаҳрамонликларига қарамай, 27 ёшли футболчининг Пеп Гуардиола қўл остидаги ўйин вақти сезиларли даражада камайиб кетди.

Реижндерс Англия Премер-лигасининг сўнгги 14 та ўйинидан 9 тасида захирада қолиб кетди, ҳатто ички кубок финалларида ҳам майдонга туширилмади. Бундай ҳолат уни трансфер бозоридаги асосий номзодлардан бирига айлантирди. Манчестер Сити эса унинг сотувидан тушган маблағни таркибнинг бошқа қисмларини кучайтиришга, хусусан, Ноттингем Форест аъзоси Эллиот Андерсон каби нишонларни қўлга киритишга йўналтириши мумкин.

Атлетико Мадрид бу пойгада Италия клублари билан рақобатлашишига тўғри келади. Футболчининг Сан Сиродаги муваффақиятли ўйинлари унутилмаган ва Ювентус каби грандлар унинг Манчестердаги ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, футболчининг ўзи Ла Лигада тўп суриш ва Симеоне қўл остида ишлаш ғоясига қизиқиш билдираётгани Атлетиконинг имкониятларини оширмоқда.

Атлетико МадридМанчестер СитиТрансферТижжани РеижндерсЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди