Атлетико Мадрид Манчестер Сити ярим ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Мадриднинг Атлетико Мадрид клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Тижжани Реижндерсга кутилмаган қизиқиш билдирмоқда. Диего Симеоне нидерландиялик футболчини ўз жамоасининг марказий қисмидаги етишмаётган бўлак деб ҳисобламоқда. Англиядаги фаолиятини жуда ёрқин бошлаганига қарамай, собиқ Милан юлдузи барқарорлик борасида муаммоларга дуч келди ва эндиликда ёзги трансфер ойнасида Ла Лигага кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Симеоне ўзининг ярим ҳимоя чизиғини янгилаш ниятида ва Реижндерсни "матрасчилар" таркибига энергия ҳамда техник сифат қўша оладиган идеал номзод сифатида кўрмоқда. Этиҳад стадионига катта умидлар билан келган Нидерландия терма жамоаси аъзоси, агар жорий ёзда муносиб таклиф тушса, жамоани тарк этиши мумкин. Хабарларга кўра, Мадрид гранди Манчестер Сити раҳбариятининг иродасини синаб кўриш учун 65 миллион евро атрофида расмий таклиф тайёрламоқда.
Симеоне Реижндерснинг тактик заковати ва Европанинг топ-лигаларидаги тажрибаси унга Метрополитано стадионидаги талабчан муҳитга тезда мослашиш имконини беради деб ишонади. Манчестер Сити эса дастлабки сармоядан сезиларли фойда кўриш шарти билан уни сотишга тайёр. Мавсум бошидаги қаҳрамонликларига қарамай, 27 ёшли футболчининг Пеп Гуардиола қўл остидаги ўйин вақти сезиларли даражада камайиб кетди.
Реижндерс Англия Премер-лигасининг сўнгги 14 та ўйинидан 9 тасида захирада қолиб кетди, ҳатто ички кубок финалларида ҳам майдонга туширилмади. Бундай ҳолат уни трансфер бозоридаги асосий номзодлардан бирига айлантирди. Манчестер Сити эса унинг сотувидан тушган маблағни таркибнинг бошқа қисмларини кучайтиришга, хусусан, Ноттингем Форест аъзоси Эллиот Андерсон каби нишонларни қўлга киритишга йўналтириши мумкин.
Атлетико Мадрид бу пойгада Италия клублари билан рақобатлашишига тўғри келади. Футболчининг Сан Сиродаги муваффақиятли ўйинлари унутилмаган ва Ювентус каби грандлар унинг Манчестердаги ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, футболчининг ўзи Ла Лигада тўп суриш ва Симеоне қўл остида ишлаш ғоясига қизиқиш билдираётгани Атлетиконинг имкониятларини оширмоқда.
…