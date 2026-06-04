Душан Влахович ва Ювентус ўртасидаги можаро: Ҳужумчи жамоани тарк этади

·136·Спорт
Душан Влахович ва Ювентус ўртасидаги можаро: Ҳужумчи жамоани тарк этади

Музокаралар столида юзага келган жиддий келишмовчиликдан сўнг, Душан Влахович Ювентус клубини эркин агент сифатида тарк этишга яқин турибди. Сербия терма жамоаси ҳужумчиси Турин клуби раҳбариятининг кескин норозилигига сабаб бўлган. Италиянинг Туттоспорт нашри хабарига кўра, можаро унинг маошини канадалик ҳужумчи Жонатан Давид билан солиштирилиши ортидан келиб чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, Влахович музокараларни провокацион савол билан бошлаган: "Нима учун мен Давид билан бир хил маош олишим керак?". Ушбу савол клуб мутасаддиларини ғазаблантирган. Айни дамда томонлар ўртасидаги молиявий талаблар бир-бирига мутлақо зид келмоқда. Шартномасининг сўнгги йилида 26 ёшли сербиялик форвард бонуслар билан бирга 12 миллион евро ишлаб топган.

Клубнинг харажатларни қисқартириш стратегиясига мувофиқ, Ювентус унга 6 миллион евро ва бонуслардан иборат янги битим таклиф қилган — айнан шундай пакет Жонатан Давид учун ҳам мўлжалланган эди. Бироқ Влахович қатъий равишда 8 миллион евро соф маош ва қўшимча рағбатлантиришларни талаб қилмоқда. Ҳозирда туринликлар ўрнатган 7 миллион евролик маош чекловига фақат Кенан Йилдиз жавоб беради.

Ювентус директори Гиоргио Чиеллини музокаралар муваффақиятсиз якунланганини расман тасдиқлади. Собиқ ҳимоячининг фикрича, Влахович катта эҳтимол билан фаолиятини хорижда давом эттиради, чунки А Сериянинг ҳеч бир клуби унинг молиявий талабларини қондира олмайди. Наполи ҳужумчи учун ҳаракат қилган бўлса-да, неаполликларнинг молиявий имкониятлари бунга етмаслиги айтилмоқда.

Айни дамда Атлетико Мадрид, Бавария ва Челси каби клублар Влахович учун курашда фаворит ҳисобланади. Айниқса, Лондоннинг Челси клуби чап оёқда зарба берувчи ҳужумчини текинга қўлга киритиш имкониятини юқори баҳоламоқда. Бавария ҳам ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида сербиялик футболчи атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

ЮвентусДушан ВлаховичТрансферларБаварияЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди