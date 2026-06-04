Душан Влахович ва Ювентус ўртасидаги можаро: Ҳужумчи жамоани тарк этади
Музокаралар столида юзага келган жиддий келишмовчиликдан сўнг, Душан Влахович Ювентус клубини эркин агент сифатида тарк этишга яқин турибди. Сербия терма жамоаси ҳужумчиси Турин клуби раҳбариятининг кескин норозилигига сабаб бўлган. Италиянинг Туттоспорт нашри хабарига кўра, можаро унинг маошини канадалик ҳужумчи Жонатан Давид билан солиштирилиши ортидан келиб чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хабарларга кўра, Влахович музокараларни провокацион савол билан бошлаган: "Нима учун мен Давид билан бир хил маош олишим керак?". Ушбу савол клуб мутасаддиларини ғазаблантирган. Айни дамда томонлар ўртасидаги молиявий талаблар бир-бирига мутлақо зид келмоқда. Шартномасининг сўнгги йилида 26 ёшли сербиялик форвард бонуслар билан бирга 12 миллион евро ишлаб топган.
Клубнинг харажатларни қисқартириш стратегиясига мувофиқ, Ювентус унга 6 миллион евро ва бонуслардан иборат янги битим таклиф қилган — айнан шундай пакет Жонатан Давид учун ҳам мўлжалланган эди. Бироқ Влахович қатъий равишда 8 миллион евро соф маош ва қўшимча рағбатлантиришларни талаб қилмоқда. Ҳозирда туринликлар ўрнатган 7 миллион евролик маош чекловига фақат Кенан Йилдиз жавоб беради.
Ювентус директори Гиоргио Чиеллини музокаралар муваффақиятсиз якунланганини расман тасдиқлади. Собиқ ҳимоячининг фикрича, Влахович катта эҳтимол билан фаолиятини хорижда давом эттиради, чунки А Сериянинг ҳеч бир клуби унинг молиявий талабларини қондира олмайди. Наполи ҳужумчи учун ҳаракат қилган бўлса-да, неаполликларнинг молиявий имкониятлари бунга етмаслиги айтилмоқда.
Айни дамда Атлетико Мадрид, Бавария ва Челси каби клублар Влахович учун курашда фаворит ҳисобланади. Айниқса, Лондоннинг Челси клуби чап оёқда зарба берувчи ҳужумчини текинга қўлга киритиш имкониятини юқори баҳоламоқда. Бавария ҳам ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида сербиялик футболчи атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.
…