Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийига айланиши мумкин: Асосий шарт маълум

·128·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийига айланиши мумкин: Асосий шарт маълум

Жозе Моуринью кутилмаганда Реал Мадрид бош мураббийлигига қайтиши мумкин. Бироқ бу тайинлов клуб президентлиги учун бўлиб ўтадиган сайловлар натижасига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Амалдаги президент Флорентино Перез сайловчиларни ўзига оғдириш учун португалиялик мутахассис номзодидан фойдаланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Президентлик пойгасида Флорентино Перез ва унинг рақиби Энрике Риқуелме ўзаро рақобатлашмоқда. Перез жамоага Жозе Моуринью ва Ибраҳима Конатени олиб келишни вада қилаётган бўлса, Риқуелме йирикроқ трансферлар — Эрлинг Холанд ва Родри билан сайловчиларни ҳайратда қолдиришга уринмоқда. Якшанба куни бўлиб ўтадиган сайловлар клубнинг келажакдаги йўналишини белгилаб беради.

Флорентино Перез аллақачон Жозе Моуринью билан келишувга эришганини кўрсатувчи видеони тақдим этди. Унда 63 ёшли мураббий Реал Мадрид либосида кўриниш берган. Benfica клуби ҳам биржа орқали агар Перез ғалаба қозонса, Моуринью учун 15 миллион евро миқдорида товон пули тўланишини тасдиқлади. Бу аввалроқ тахмин қилинган 6 миллион евродан анча кўпдир.

Рақиб номзод Энрике Риқуелме эса Манчестер Сити юлдузларини нишонга олган. У Эрлинг Холанднинг Реал Мадрид сафида ўйнаш истаги борлигини таъкидлаб, душанба кунидан бошлаб Родри бўйича ҳам музокаралар бошланишини вада қилди. Риқуелменинг сўзларига кўра, у президент этиб сайланса, Родри албатта Мадрид клуби аъзосига айланади.

Ҳозирда Флорентино Перез Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конатени эркин агент сифатида қўлга киритишни режалаштирмоқда. Икки номзод ўртасидаги кураш Реал Мадрид мухлислари учун қизғин трансфер ойнасини вада қилмоқда. Якуний қарор эса якшанба кунги овоз бериш жараёнидан сўнг аниқ бўлади.

Реал МадридЖозе МоуриньюФлорентино ПерезЭрлинг ХоландТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийига айланиши мумкин: Асосий шарт маълум – Zamin.uz, 04.06.2026