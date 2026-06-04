Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийига айланиши мумкин: Асосий шарт маълум
Жозе Моуринью кутилмаганда Реал Мадрид бош мураббийлигига қайтиши мумкин. Бироқ бу тайинлов клуб президентлиги учун бўлиб ўтадиган сайловлар натижасига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Амалдаги президент Флорентино Перез сайловчиларни ўзига оғдириш учун португалиялик мутахассис номзодидан фойдаланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Президентлик пойгасида Флорентино Перез ва унинг рақиби Энрике Риқуелме ўзаро рақобатлашмоқда. Перез жамоага Жозе Моуринью ва Ибраҳима Конатени олиб келишни вада қилаётган бўлса, Риқуелме йирикроқ трансферлар — Эрлинг Холанд ва Родри билан сайловчиларни ҳайратда қолдиришга уринмоқда. Якшанба куни бўлиб ўтадиган сайловлар клубнинг келажакдаги йўналишини белгилаб беради.
Флорентино Перез аллақачон Жозе Моуринью билан келишувга эришганини кўрсатувчи видеони тақдим этди. Унда 63 ёшли мураббий Реал Мадрид либосида кўриниш берган. Benfica клуби ҳам биржа орқали агар Перез ғалаба қозонса, Моуринью учун 15 миллион евро миқдорида товон пули тўланишини тасдиқлади. Бу аввалроқ тахмин қилинган 6 миллион евродан анча кўпдир.
Рақиб номзод Энрике Риқуелме эса Манчестер Сити юлдузларини нишонга олган. У Эрлинг Холанднинг Реал Мадрид сафида ўйнаш истаги борлигини таъкидлаб, душанба кунидан бошлаб Родри бўйича ҳам музокаралар бошланишини вада қилди. Риқуелменинг сўзларига кўра, у президент этиб сайланса, Родри албатта Мадрид клуби аъзосига айланади.
Ҳозирда Флорентино Перез Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конатени эркин агент сифатида қўлга киритишни режалаштирмоқда. Икки номзод ўртасидаги кураш Реал Мадрид мухлислари учун қизғин трансфер ойнасини вада қилмоқда. Якуний қарор эса якшанба кунги овоз бериш жараёнидан сўнг аниқ бўлади.
…